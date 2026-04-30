    Elon Musk: “Obama’yı yapay zeka konusunda uyardım”

    Elon Musk, 2015’te Barack Obama ile yaptığı görüşmede yapay zekanın risklerini anlattığını ancak o dönemde teknoloji yeterince gelişmediği için uyarılarının ciddiye alınmadığını açıkladı.

    Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden Elon Musk, yapay zeka konusunda yıllar önce Barack Obama’ya yaptığı uyarıların yeterince ciddiye alınmadığını açıkladı. Gelinen noktayı değerlendiren Musk, “Şimdi 2026'dayız ve yapay zeka çok akıllı” sözleriyle dikkat çekti.

    Mahkemede dikkat çeken ifade

    Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında süren ve teknoloji dünyasının en kritik davalarından biri olarak görülen süreçte Musk, Oakland’daki federal mahkemede ilk tanık olarak ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren konuşmasında Musk, yapay zekaya yönelik endişelerinin yeni olmadığını vurguladı.

    Musk, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile birebir görüştüğünü ve bu görüşmede şirket çıkarlarından ziyade yapay zekanın potansiyel risklerine odaklandığını söyledi. Yaklaşık bir saat süren bu görüşmede Musk’ın, o dönem henüz yaygın kullanılmayan yapay zekanın gelecekte yaratabileceği tehlikeleri anlattığı ifade edildi. Ancak Musk’a göre, o dönemde teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle bu uyarılar yeterince ciddiye alınmadı.

    Musk’ın açıklamaları yalnızca siyasi çevrelerle sınırlı kalmadı. Aynı dönemde Google CEO’su olan Larry Page ile yaşadığı fikir ayrılığına da değinen Musk, yapay zeka konusundaki yaklaşımı nedeniyle Page tarafından eleştirildiğini söyledi.

    Musk, “insanlık yanlısı” duruşu nedeniyle Page’in kendisini “türcü” olarak nitelendirdiğini ve sonrasında iletişimi tamamen kestiğini aktardı.

    Bu süreçte Google’ın yapay zeka güvenliğine yeterince önem vermediğini düşünen Musk, denge oluşturmak amacıyla OpenAI’ın kuruluşunda yer aldığını belirtti. O dönemde Tesla ve SpaceX gibi büyük projeleri yürütmesine rağmen OpenAI’a zaman ayırmasının temel nedeni olarak da bu endişeyi gösterdi.

    “Google o dönemde yapay zeka güvenliğine önem vermiyor gibi görünüyordu,” dedi.

    “Yapay zeka çok zeki bir çocuk gibi”

    Mahkemedeki ifadesinde yapay zekayı bir metaforla anlatan Musk, sistemi “çok zeki bir çocuğa” benzetti. Ona göre bu “çocuk”, doğru değerlerle yönlendirilmezse kontrolden çıkabilir. Musk, “Yapay zeka konusunda uzun süredir endişelendiğim şey, bilgisayar insanlardan çok daha zeki hale geldiğinde ne olacağıdır” dedi.

    Musk’ın OpenAI ve Sam Altman’a karşı açtığı dava yalnızca teknik tartışmalarla sınırlı değil. Yaklaşık 150 milyar dolar tazminat talep edilen davada, OpenAI’ın kuruluş amacından uzaklaştığı iddia ediliyor. Musk, şirketin başlangıçta insanlık yararına çalışan kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulduğunu ancak zamanla ticari bir modele dönüştüğünü savunuyor. Musk’a göre Altman ve OpenAI Başkanı Greg Brockman, kendisini bu misyona destek vermesi için ikna ederek yaklaşık 38 milyon dolar bağış yapmasını sağladı ancak daha sonra şirketi kâr odaklı bir yapıya dönüştürdü.

    OpenAI ise Musk’ın iddialarını reddediyor. Şirket, davayı “temelsiz ve rekabeti engellemeye yönelik bir girişim” olarak nitelendiriyor. Ayrıca Musk’ın 2017 yılında şirketin kâr amaçlı bir modele geçmesini desteklediği ancak tam kontrol talep ettiği ve bu isteği karşılanmayınca ayrıldığı öne sürülüyor.

    Halihazırda dava kapsamında tanıkların ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Mahkemenin nihai kararının Mayıs ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

