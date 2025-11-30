Elon Musk: Optimus robotlar Tesla fabrikalarında başka Optimus'lar üretecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, birkaç yıldır odağını insansı robot projesi Optimus’a çevirmiş durumda. Optimus projesi Elon Musk'ın ilk başta vadettiğinden daha yavaş ilerlemiş olsa da artık çok daha somut bir hâl almış durumda. Nitekim Tesla'nın insansı robotlarının çok yakında bir gelecekte iş gücüne katılması, bundan biraz sonra da yardımcı robotlar olarak satışa sunulması bekleniyor.

Kısa süre önce Optimus’un seri üretim hatlarının kurulmaya başlandığını açıklayan Elon Musk, şimdi üretim planları hakkında ilginç bir detayı daha paylaştı. Musk'ın planı, Optimus'ların başka Optimus'lar üreterek çoğaldığı bir sistem yaratmak. Ünlü matematikçi John von Neumann’ın 1940’larda ortaya attığı, kendi kendini kopyalayabilen teorik uzay araçları konseptine gönderme yapan Musk, Optimus'un von Neumann modelini hayata geçireceğine inanıyor. Musk'a göre Optimus böylece bugüne kadar üretilmiş en yüksek hacimli ürün hâline gelecek.

Yapay zekalar hatalı, kültürsüz ve zamanı söyleyemiyor 5 sa. önce eklendi

Elon Musk, Gelecekte Her Yıl Milyarlarca Optimus Üretileceğini Düşünüyor

Elon Musk, ilk olarak Tesla'nın Fremont fabrikasında yılda bir milyon adetlik bir üretim hattı kurmayı, ardından Teksas'taki Gigafactory'de yıllık on milyon adetlik daha büyük bir hattın devreye alınmasını planlıyor. Uzun vadede ise üretimin milyarlar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Elon Musk'ın hayalini kurduğu bu cesur yeni dünyada insan emekçilere pek yer yok gibi görünüyor. Nitekim kendisi daha bu hafta, 10 ila 20 yıl arasında çalışmanın opsiyonel hâle geleceğini söyleyerek bu konudaki vizyonunu ortaya koydu. Bunun yaratacağı devasa işsizlik sorununa ve toplumlarda sebep olacağı sosyoekonomik değişime ise pek değinmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk: Optimus robotlar kendi kendilerini üretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: