    Elon Musk: Optimus robotlar Tesla fabrikalarında başka Optimus'lar üretecek

    Tesla'nın insansı robotu Optimus hakkında iddialı konuşmaya devam eden Elon Musk, yakın bir gelecekte Optimus'ların başka Optimus'lar tarafından üretileceğini söylüyor.  

    Elon Musk: Optimus robotlar Tesla fabrikalarında başka Optimus'lar üretecek Tam Boyutta Gör
    Tesla, birkaç yıldır odağını insansı robot projesi Optimus’a çevirmiş durumda. Optimus projesi Elon Musk'ın ilk başta vadettiğinden daha yavaş ilerlemiş olsa da artık çok daha somut bir hâl almış durumda. Nitekim Tesla'nın insansı robotlarının çok yakında bir gelecekte iş gücüne katılması, bundan biraz sonra da yardımcı robotlar olarak satışa sunulması bekleniyor.

    Kısa süre önce Optimus’un seri üretim hatlarının kurulmaya başlandığını açıklayan Elon Musk, şimdi üretim planları hakkında ilginç bir detayı daha paylaştı. Musk'ın planı, Optimus'ların başka Optimus'lar üreterek çoğaldığı bir sistem yaratmak. Ünlü matematikçi John von Neumann’ın 1940’larda ortaya attığı, kendi kendini kopyalayabilen teorik uzay araçları konseptine gönderme yapan Musk, Optimus'un von Neumann modelini hayata geçireceğine inanıyor. Musk'a göre Optimus böylece bugüne kadar üretilmiş en yüksek hacimli ürün hâline gelecek.

    Elon Musk, Gelecekte Her Yıl Milyarlarca Optimus Üretileceğini Düşünüyor

    Elon Musk, ilk olarak Tesla'nın Fremont fabrikasında yılda bir milyon adetlik bir üretim hattı kurmayı, ardından Teksas'taki Gigafactory'de yıllık on milyon adetlik daha büyük bir hattın devreye alınmasını planlıyor. Uzun vadede ise üretimin milyarlar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

    Elon Musk'ın hayalini kurduğu bu cesur yeni dünyada insan emekçilere pek yer yok gibi görünüyor. Nitekim kendisi daha bu hafta, 10 ila 20 yıl arasında çalışmanın opsiyonel hâle geleceğini söyleyerek bu konudaki vizyonunu ortaya koydu. Bunun yaratacağı devasa işsizlik sorununa ve toplumlarda sebep olacağı sosyoekonomik değişime ise pek değinmedi.

