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    Elon Musk şimdi de Hollywood patronu mu oluyor? Paramount'a ortak olabilir

    Twitter'ı (X) alarak bilgi akışını kontrol eden başlıca isimlerden birine dönüşen Elon Musk, şimdi Hollywood'da da önemli bir konuma yerleşebilir. Musk'ın Paramount'a ortak olması gündemde.

    Elon Musk, şimdi de Hollywood patronu mu oluyor? Paramount için adı geçiyor Tam Boyutta Gör
    111 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla Warner Bros'u satın alan Paramount, bu hafta ABD'deki eyalet yönetimleriyle de anlaşarak bu dev satın almayı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı. Öyle ki artık yıl bitmeden bu anlaşmanın tamamlanabileceği konuşuluyor. Fakat bu da Paramount için farklı bir problem ortaya çıkarıyor. Çünkü şirket bu anlaşmayla kendini devasa bir borcun da altına sokmuş olacak. Bu yüzden şimdi Paramount yönetiminin finansal olarak kendilerini rahatlatacak bir ortak aradığı konuşuluyor. Adı geçen başlıca isim ise Elon Musk!

    Paramount ile Elon Musk Arasında Görüşmeler Yakında Başlayabilir

    Semafor tarafından aktarılan bilgilere göre Paramount yönetimi, altına girdikleri bu devasa borçla başa çıkabilmek için birkaç seçkin yatırımcıyı şirkete ortak etmeyi düşünüyor. Bu plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde Elon Musk'a teklif götürülebileceği belirtiliyor.

    Şu anda Paramount'un başında Ellison ailesi bulunuyor ki onların da serveti Oracle'ın kurucusu olan teknoloji patrounu Larry Ellison'dan geliyor. Bu da Elon Musk bağlantısını daha anlamlı kılıyor. Çünkü Larry Ellison ve Elon Musk'ın yıllar önceye uzanan bir dostluğu bulunuyor. Hatta Elon Musk Twitter'ı satın alırken, Larry Ellison da 1 milyar dolar vererek destekte bulumuştu. Kendisi ayrıca uzun süre Tesla'nın en büyük yatırımcılarından ve yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Bu yüzden şimdi Paramount'a ortak ararken ilk olarak Musk'a gitmesi tesadüf değil.

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