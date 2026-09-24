Elon Musk şimdi de Hollywood patronu mu oluyor? Paramount'a ortak olabilir

Paramount ile Elon Musk Arasında Görüşmeler Yakında Başlayabilir
Semafor tarafından aktarılan bilgilere göre Paramount yönetimi, altına girdikleri bu devasa borçla başa çıkabilmek için birkaç seçkin yatırımcıyı şirkete ortak etmeyi düşünüyor. Bu plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde Elon Musk'a teklif götürülebileceği belirtiliyor.
Şu anda Paramount'un başında Ellison ailesi bulunuyor ki onların da serveti Oracle'ın kurucusu olan teknoloji patrounu Larry Ellison'dan geliyor. Bu da Elon Musk bağlantısını daha anlamlı kılıyor. Çünkü Larry Ellison ve Elon Musk'ın yıllar önceye uzanan bir dostluğu bulunuyor. Hatta Elon Musk Twitter'ı satın alırken, Larry Ellison da 1 milyar dolar vererek destekte bulumuştu. Kendisi ayrıca uzun süre Tesla'nın en büyük yatırımcılarından ve yönetim kurulu üyelerinden biriydi. Bu yüzden şimdi Paramount'a ortak ararken ilk olarak Musk'a gitmesi tesadüf değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: