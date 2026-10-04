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    Elon Musk'tan robotaksi itirafı: "Karanlıkta kedileri görmek zor"

    Tesla, Robotaxi hizmetinin çalışma süresini 23.00'e uzattı. Elon Musk ise daha geç saatlere geçilememesinin temel nedeninin karanlıkta düşük kontrastlı hayvanları algılamak olduğunu açıkladı.

    Elon Musk, robotaksi hizmetinin gece neden çalışmadığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Austin'deki Robotaxi hizmeti çalışma saatlerini gece 23.00'e kadar uzatırken, Elon Musk gece sürüşlerinin daha fazla uzatılmasının önündeki temel engelin düşük ışıkta hayvanları algılamak olduğunu açıkladı. Musk, özellikle “karanlıkta gri asfalt üzerindeki gri yavru kediler” gibi düşük kontrastlı nesnelerin tespit edilmesinin zor olduğunu söyledi.

    Bu açıklama, Tesla'nın uzun süredir savunduğu yalnızca kamera tabanlı otonom sürüş yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı. Kameralar pasif sensörler olduğu için görüntünün oluşmasında ortam ışığı ve nesne ile arka plan arasındaki kontrast büyük önem taşıyor. Dolayısıyla koyu veya gri renkli küçük bir hayvanın yine gri bir zeminde, düşük ışık koşullarında bulunması kamera sistemleri açısından zorlu bir senaryo oluşturuyor.

    Lidar tartışması yeniden gündeme geldi

    Lidar ise çevreyi algılamak için kendi lazer ışınlarını kullandığından nesnenin renginden veya ortam ışığından farklı bir şekilde yararlanıyor. Sensör, lazer darbelerinin geri dönüş süresinden mesafe ve üç boyutlu şekil bilgisi çıkarabiliyor. Radar da radyo dalgaları kullanarak çevredeki nesneleri algılıyor ve özellikle düşük görüş koşullarında kameralara tamamlayıcı bir veri sağlayabiliyor.

    Tesla ise yıllardır farklı bir yol izliyor. Şirket 2021'de radar sensörlerini araçlarından çıkarmaya başladı ve 2022'de ultrasonik sensörleri de bıraktı. Tesla'nın seri üretim araçlarında lidar da bulunmuyor. Elon Musk daha önce lidar sistemini "boş bir çaba" olarak nitelendirmiş ve kamera tabanlı yaklaşımın otonom sürüş için yeterli olacağını savunmuştu.

    Musk'ın geçmişteki açıklamaları, son Robotaksi açıklamasıyla birlikte yeniden dikkat çekiyor. Musk 2019'da lidar kullanan sistemlerin başarısız olacağını savunurken, 2022'de genel amaçlı otonom sürüşün kamera ve yapay sinir ağlarına dayanması gerektiğini söylemişti. 2025'te ise lidar ve radarın sensörler arasındaki veri çakışması nedeniyle güvenliği azaltabileceğini ileri sürmüştü.

    Tesla'nın gece görüş yetenekleri konusunda daha yakın tarihli açıklamaları da bulunuyor. Musk, 2026'nın başlarında Tesla kameralarından elde edilen “foton sayısının yeniden oluşturulması” görüntüsünü paylaşarak sistemin gece veya yoğun parlama koşullarında dahi çevreyi görebildiğini savunmuştu. Ancak Robotaksi hizmetinin gece çalışma süresinin artırılmasının önündeki temel sorunlardan birinin hala düşük ışıkta nesne algılama olduğu yönündeki son açıklaması, bu konuya ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi.

    Tesla'nın Robotaxi hizmeti de henüz geniş ölçekte yayılmış değil. Austin'de Haziran 2025'te başlayan hizmet başlangıçta 06.00 ile gece yarısı arasında çalışıyordu. Ancak sonraki dönemde çalışma saatleri kısıtlandı ve hizmet bir süre 22.00'de sona erdi. Şirket şimdi kapanış saatini yeniden 23.00'e çekmiş durumda.

    Waymo, kamera, lidar ve radarları birlikte kullanıyor

    Tesla'nın yaklaşımının aksine Waymo, otonom araçlarında kamera, lidar ve radar sensörlerini birlikte kullanıyor. Şirketin altıncı nesil sisteminde 13 kamera, 4 lidar ve 6 radar bulunduğu belirtiliyor. Bu çoklu sensör yaklaşımı, özellikle düşük ışık, sis, parlama ve diğer görüş koşullarında farklı sensörlerin birbirini tamamlamasını amaçlıyor.

    Bununla birlikte hiçbir sensör kombinasyonu otonom sürüşte tüm kazaları ortadan kaldırmıyor. Waymo'nun da geçmişte bir kedinin aracın altında kalmasıyla sonuçlanan bir olay yaşadığı bildirildi. Dolayısıyla mesele yalnızca belirli bir sensörün kullanılması değil, sistemin farklı sensörlerden gelen verileri nasıl işlediği ve yol üzerindeki beklenmedik hareketlere nasıl tepki verdiği de büyük önem taşıyor.

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