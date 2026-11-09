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    Elon Musk, Samsung kadar bellek üretmek için kolları sıvadı

    Tesla ve SpaceX'in Terafab projesi, 2032'ye kadar aylık 700 bin wafer bellek üretmeyi hedefliyor. Böylesi bir kapasite, Samsung'un mevcut DRAM üretim hacmine denk.

    Elon Musk, Samsung kadar bellek üretmek için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın Tesla ve SpaceX ortaklığıyla geliştirdiği Terafab girişimi, yarı iletken üretiminde devasa bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, 2032 yılına kadar aylık 1 milyon wafer üretim kapasitesi planlıyor. Bunun 700 bin wafer'lık bölümünün bellek üretimine ayrılması bekleniyor.

    Terafab için radikal hedefler

    Tesla ve SpaceX'in Intel desteğiyle hayata geçirdiği Terafab projesi, yapay zeka çiplerinin üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı ve kendi işlemci altyapısını oluşturmayı amaçlıyor. Elon Musk'ın öncülük ettiği girişim, özellikle Optimus insansı robotları ve uzay tabanlı veri merkezleri için gerekli bellek ve işlemci çiplerini kendi bünyesinde üretmeyi hedefliyor.

    Elon Musk, Samsung kadar bellek üretmek için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör

    Nikkei'nin haberine göre Terafab, yarı iletken üretim ekipmanı tedarikçilerine 2032 yılına kadar aylık 1 milyon wafer üretim kapasitesine ulaşmayı planladığını bildirdi. Bu kapasitenin 700 bin wafer'ı bellek çiplerine, kalan 300 bin wafer'ı ise mantık (logic) çiplerine ayrılacak.

    Planlanan bellek üretim kapasitesi, sektörün en büyük üreticilerinden Samsung'un mevcut DRAM üretim hacmiyle neredeyse aynı seviyede. Samsung'un aylık DRAM üretim kapasitesinin yaklaşık 650 bin ila 700 bin wafer arasında olduğu belirtiliyor.

    Henüz kuruluş aşamasında olan Terafab’ın sadece altı yıl içinde Samsung’un üretim ölçeğine nasıl ulaşacağı ise şimdilik belirsiz.

    16,8 milyar dolarlık yatırım yapılacak

    Terafab henüz başlangıç aşamasında olsa da proje için oldukça büyük bir yatırım planlanıyor. Texas eyaletinin Grimes County bölgesinde kurulacak yarı iletken üretim kompleksi için 16,8 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Tesisin uzun vadede yaklaşık 9,3 milyon metrekarelik bir alana yayılması hedefleniyor.

    Projenin temel amaçlarından biri, günümüzde farklı şirketler ve tesisler arasında bölünmüş olan yarı iletken üretim süreçlerini tek bir çatı altında toplamak. Maske üretimi, litografi, gelişmiş chiplet paketleme ve test süreçlerinin aynı kompleks içerisinde yürütülmesi planlanıyor.

    Bu yaklaşım sayesinde çip tasarımından üretime uzanan geliştirme döngüsünün önemli ölçüde kısaltılması hedefleniyor. Günümüzde yaklaşık 6 ila 9 ay süren çip tasarım döngüsünün birkaç haftaya indirilmesi amaçlanıyor.

    Proje kapsamında yılda 1.000 gigawatt (1 terawatt) yapay zeka hesaplama kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Bu kapasitenin Tesla'nın robotik ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezi projelerine de altyapı sağlaması bekleniyor.

    TSMC ile ortaklık görüşmeleri yeniden gündemde

    Terafab'ın üretim planları genişlerken projenin olası ortaklıkları konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Elon Musk'ın daha önce TSMC'yi yalnızca bir taşeron olarak nitelendirmesinin ardından Terafab'ın Tayvanlı yarı iletken üreticisiyle olası iş birliğinin şartlarını yeniden müzakere ettiği bildiriliyor.

    Görüşmelerde özellikle operasyonel kontrolün kimde olacağı ve tarafların yapacağı yatırımın büyüklüğü gibi konuların ele alındığı belirtiliyor. Musk daha önce TSMC'nin Terafab'da hisse sahibi olmasına veya tesisin sahibi ve işletmecisi konumuna gelmesine karşı olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Terafab, mantık çiplerinin üretiminde Intel'in 14A üretim sürecinden yararlanmayı planlıyor.

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