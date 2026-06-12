Elon Musk, SpaceX’in halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri oldu

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, SpaceX'in gerçekleştirdiği tarihi halka arzın ardından dünyanın ilk trilyoner insanı olarak kayıtlara geçti. Uzun yıllardır Tesla, SpaceX ve diğer girişimleriyle küresel iş dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Musk'ın serveti, SpaceX'in borsaya açılmasıyla birlikte daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Perşembe günü tamamlanan halka arz sürecinde SpaceX, 75 milyar dolarlık kaynak sağlayarak tarihin en büyük halka arzlarından birine imza attı. Forbes tarafından halka arz öncesinde yapılan değerlendirmelerde Musk'ın net serveti yaklaşık 780 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Ancak SpaceX hisselerinin piyasada işlem görmeye başlamasıyla birlikte Musk'ın toplam varlığı 1,1 trilyon doları aşacak.

SpaceX, Musk'ın servetinin merkezine yerleşti

Musk'ın servetindeki en büyük pay artık SpaceX'e ait. Şirketteki hisselerinin değerinin yaklaşık 866 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Tesla'daki payları ve diğer yatırımları da hesaba katıldığında 54 yaşındaki iş insanı dünyanın açık ara en zengin kişisi konumuna yükselmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Musk’ın serveti o kadar uç bir seviyeye erişmiş durumdaki dünyanın en zengin ikinci kişisi ile arasında uçurum var. Zira Larry Ellison’un serveti “sadece” 300 milyar dolar seviyesinde.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison dışında daha önce hiçbir isim 400 milyar doların üzerinde bir servete ulaşamamıştı.

Tesla ile otomotivi, SpaceX ile uzay sektörünü dönüştürdü

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde dünyaya gelen Musk, Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğu olarak yetişti. Pennsylvania Üniversitesi'nden 1997 yılında mezun olan girişimci, kariyeri boyunca birçok farklı sektörde faaliyet gösterdi.

Özellikle 2008 yılında Tesla'nın CEO'luğunu üstlenmesi, Musk'ın küresel ölçekte tanınmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Elektrikli otomobillerin yüksek performanslı ve yazılım odaklı araçlar olabileceğine yönelik vizyonu, otomotiv sektörünün dönüşümünde etkili oldu. Sektör uzmanları Tesla'nın başarısının ve şirketin trilyon doların üzerindeki piyasa değerine ulaşmasının, geleneksel otomobil üreticilerini elektrikli araçlara yönelme konusunda hızlandırdığını düşünüyor.

Tesla'nın ardından SpaceX, Musk'ın imparatorluğunun ikinci büyük ayağı haline geldi. Roket teknolojileri, uydu sistemleri ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirket şimdilerin yeni “Tesla’sı” olarak görülüyor.

SpaceX ilk yapay zeka veri merkezi uydusu AI1’i tanıttı 2 gün önce eklendi

Bununla birlikte, analistler SpaceX'in halen yüksek sermaye ihtiyacı bulunan bir şirket olduğuna dikkat çekiyor. Şirketin mevcut değerlemesinin önemli bir bölümünün ticari başarıya ulaşması yıllar hatta on yıllar sürebilecek teknolojilere dayandığı belirtiliyor.

Musk'ın girişimleri yalnızca Tesla ve SpaceX ile sınırlı değil. İş insanı ayrıca tünel altyapı çözümleri geliştiren The Boring Company ile beyin implant teknolojileri üzerine çalışan Neuralink dahil olmak üzere toplam yedi şirketin kuruluşunda rol aldı.

"Elon primi"

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Finansal piyasalarda şirketlerin değerlemesi sadece finansal sonuçlara bakılarak gerçekleştirilmez. Bu bağlamda son dönemlerde Finans çevrelerinde Musk'ın şirketleri için giderek daha sık kullanılan bir kavram bulunuyor: "Elon primi." Bazı piyasa gözlemcileri Musk'ın etrafında oluşan şirket ağını "Muskonomy" olarak adlandırıyor.

Musk'ın biriktirdiği serveti düzinelerce ulusal ekonominin yıllık üretiminin üzerine çıkmış durumda.

Bu ifadeler Musk’ın vizyonunu ifade etse de gerçekte Elon, bir iş insanından daha fazlasını ifade ediyor. Özellikle 2022 yılında Twitter’ı satın almasının ardından Musk, siyaset, göç politikaları, kamu harcamaları ve ifade özgürlüğü gibi konularda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hatta geçen yıl Donald Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) kapsamında danışmanlık rolünü ifa etmişti. O dönem Musk’ın iş dünyası dışındaki hamlelerinin kendi şirketlerini de ciddi şekilde etkilediği net şekilde görüldü. Tesla, geçen yıl küresel protestolar ve tüketici boykotlarının hedefi haline gelmişti.

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Elon Musk, SpaceX’in halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri oldu

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