Elon Musk, Twitter teklifinde fiyat kırabilir

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En hareketli sosyal ağ olarak kabul edilen Twitter’ı hisse başı 54.20$ olarak satın almaya hazırlanan Elon Musk pürüz çıkarmaya başladı. Ne yaptığı tam olarak anlaşılamayan ünlü isim Twitter’ı bot hesaplar üzerinden vuruyor.

Twitter anlaşmasında pürüzler

Elon Musk satın alacağı Twitter’ın bot hesap oranının en fazla yüzde 5 olmasını istemişti zira bu rakam Menkul Kıymetler Komisyonuna sunulan raporda belirtilmişti. Ne var ki Elon Musk yaptığı bir hesaplama ile bot hesap oranını yüzde 20 civarında bulmuştu. Sonrasında Twitter hukuk ekibinden gizliliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle uyarı gelmişti.

Twitter’dan Elon Musk’a uyarı 2 gün önce eklendi

Twitter’ın halen yüzde 5 bot/sahte hesap oranını nasıl hesapladığını ünlü isme bildirmemiş olması sinirleri gerdi. Elon Musk net bir cevap almadığı sürece anlaşmayı imzalamayacağını bildirdi. Hatta oran resmi rakamların üzerine çıkarsa 54.20$ olan teklifini aşağı çekebileceğinin işaretlerini de verdi. Bunun üzerine Twitter CEO’su hesaplamanın nasıl yapıldığına dair bir paylaşım yaptı.

Yaşanan pürüzler elbette yatırımcıyı vuruyor. Teklif haberi ile birlikte 50$ üzerine çıkan Twitter hisseleri yeniden 38$ bandına çekilmiş durumda. Aynı Doge manipülasyonunda olduğu gibi Elon Musk önce değerini fırlattı şimdi de düşürmeye çalışıyor. Anlaşma iptal olursa Twitter hisseleri çöküşe gidebilir.

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