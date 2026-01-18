Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık ChatGPT davası

Mahkemeye sunulan belgelere göre Musk, OpenAI'ın erken döneminde yaptığı katkılar sayesinde şirketin 65,5 ila 109,4 milyar dolar arasında gelir elde ettiğini, Microsoft'un ise 13,3 ila 25,1 milyar dolar kazanç sağladığını iddia ediyor. Musk, OpenAI'ın 2015 yılında kurucu ortaklarından biri olduğunu, ancak 2018'de şirketten ayrıldığını hatırlatıyor.
Erken dönem katkıları ve talep gerekçesi
Dava dilekçesinde Musk'ın OpenAI'a yaklaşık 38 milyon dolar yatırım yaptığı, bunun da erken dönem finansmanın yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca Musk'ın yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadığı; çalışanların işe alınmasına yardımcı olduğu, önemli bağlantılar kurduğu ve projeye kamuoyu nezdinde meşruiyet kazandırdığı ifade ediliyor.
Öte yandan OpenAI, davayı temelsiz bulduğunu ve Musk'ın baskı kampanyasının bir parçası olduğunu açıkladı. Microsoft ise iddia edilen ihlallerde şirketin rolü olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Her iki şirket de Musk'ın iddialarının jüriyi yanıltıcı nitelikte olduğunu öne sürerek karşı başvuruda bulundu.