Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık ChatGPT davası

    Elon Musk, ChatGPT'den elde edildiğini öne sürdüğü haksız kazançlar nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolara kadar tazminat talebiyle dava açtı.       

    Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, ChatGPT'den elde edilen gelirler nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a karşı ABD federal mahkemesinde dava açtı. Musk, şirketlerin ChatGPT üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerek toplamda 134 milyar dolara kadar tazminat talep ediyor.

    Mahkemeye sunulan belgelere göre Musk, OpenAI'ın erken döneminde yaptığı katkılar sayesinde şirketin 65,5 ila 109,4 milyar dolar arasında gelir elde ettiğini, Microsoft'un ise 13,3 ila 25,1 milyar dolar kazanç sağladığını iddia ediyor. Musk, OpenAI'ın 2015 yılında kurucu ortaklarından biri olduğunu, ancak 2018'de şirketten ayrıldığını hatırlatıyor.

    Erken dönem katkıları ve talep gerekçesi

    Dava dilekçesinde Musk'ın OpenAI'a yaklaşık 38 milyon dolar yatırım yaptığı, bunun da erken dönem finansmanın yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca Musk'ın yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadığı; çalışanların işe alınmasına yardımcı olduğu, önemli bağlantılar kurduğu ve projeye kamuoyu nezdinde meşruiyet kazandırdığı ifade ediliyor.

    Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava Tam Boyutta Gör
    Musk'a göre OpenAI ve Microsoft'un elde ettiği gelirler, yapılan ilk yatırımları katbekat aşmış durumda. Bu nedenle söz konusu kazançların kendisine iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Zarar hesaplamalarının, Musk'ın görevlendirdiği finansal ekonomist Paul Wazzan tarafından hazırlandığı da dosyada yer alıyor.

    Öte yandan OpenAI, davayı temelsiz bulduğunu ve Musk'ın baskı kampanyasının bir parçası olduğunu açıkladı. Microsoft ise iddia edilen ihlallerde şirketin rolü olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Her iki şirket de Musk'ın iddialarının jüriyi yanıltıcı nitelikte olduğunu öne sürerek karşı başvuruda bulundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mes kredi direksiyon sınavı taktikleri vodafone mu türk telekom mu cable not connected ne demek emniyet kemeri sarmıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum