Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık ChatGPT davası

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, ChatGPT'den elde edilen gelirler nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a karşı ABD federal mahkemesinde dava açtı. Musk, şirketlerin ChatGPT üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerek toplamda 134 milyar dolara kadar tazminat talep ediyor.

Qualcomm, Snapdragon X2 ile masaüstü PC pazarına göz kırptı 1 gün önce eklendi

Mahkemeye sunulan belgelere göre Musk, OpenAI'ın erken döneminde yaptığı katkılar sayesinde şirketin 65,5 ila 109,4 milyar dolar arasında gelir elde ettiğini, Microsoft'un ise 13,3 ila 25,1 milyar dolar kazanç sağladığını iddia ediyor. Musk, OpenAI'ın 2015 yılında kurucu ortaklarından biri olduğunu, ancak 2018'de şirketten ayrıldığını hatırlatıyor.

Erken dönem katkıları ve talep gerekçesi

Dava dilekçesinde Musk'ın OpenAI'a yaklaşık 38 milyon dolar yatırım yaptığı, bunun da erken dönem finansmanın yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca Musk'ın yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadığı; çalışanların işe alınmasına yardımcı olduğu, önemli bağlantılar kurduğu ve projeye kamuoyu nezdinde meşruiyet kazandırdığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Musk'a göre OpenAI ve Microsoft'un elde ettiği gelirler, yapılan ilk yatırımları katbekat aşmış durumda. Bu nedenle söz konusu kazançların kendisine iade edilmesi gerektiğini savunuyor. Zarar hesaplamalarının, Musk'ın görevlendirdiği finansal ekonomist Paul Wazzan tarafından hazırlandığı da dosyada yer alıyor.

Öte yandan OpenAI, davayı temelsiz bulduğunu ve Musk'ın baskı kampanyasının bir parçası olduğunu açıkladı. Microsoft ise iddia edilen ihlallerde şirketin rolü olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Her iki şirket de Musk'ın iddialarının jüriyi yanıltıcı nitelikte olduğunu öne sürerek karşı başvuruda bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: