Elon Musk’ın Wikipedia rakibi Grokipedia tartışmalı başlangıç yaptı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni bilgi platformu Grokipedia resmen erişime açıldı. Ancak daha ilk gününde site, Wikipedia’dan kopyalanmış içerikler barındırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Elon Musk, uzun süredir üzerinde çalıştığı çevrimiçi bilgi platformu Grokipedia’nın “Wikipedia’nın yerini alabilecek” bir alternatif olduğunu söylüyor.

Grokipedia kullanıma açıldı

Grokipedia, görünüm ve yapı itibarıyla Wikipedia’yı büyük ölçüde andırıyor. Ana sayfada geniş bir arama çubuğu yer alıyor, makaleler ise başlıklar, alt başlıklar ve kaynakça bölümleriyle klasik bir ansiklopedi formatında sunuluyor. Şu anda görsel içeriğe rastlanmıyor. Kullanıcıların içerikleri düzenleyip düzenleyemediği konusu ise belirsiz. Bazı sayfalarda bir “edit” (düzenle) butonu bulunuyor, ancak bu butona tıklanınca yalnızca daha önce yapılmış değişiklikler görüntüleniyor ve kim tarafından düzenleme yapıldığına dair bilgi verilmiyor. Ayrıca kullanıcıların kendi değişiklik önerilerini sunmaları şu anda mümkün görünmüyor.

Ana sayfada yer alan bilgilere göre proje şu anda “v0.1” sürümünde ve platformda 885.279 makale bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Wikipedia’nın yalnızca İngilizce sürümünde 7 milyondan fazla (7.081.705) makale yer alıyor.

Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Grokipedia 1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1'de bile Wikipedia'dan daha iyi.” İfadelerini kullandı.

İçeriklerin altında yer alan bir ibareye göre metinler Grok tarafından “doğrulanmış” durumda. Büyük dil modellerinin “teyit” veya “doğrulama” olarak kullanılmaması gerektiğini, zira zaman zaman yanlış bilgi üretme eğiliminde olduklarını defalarca aktarmıştık. Bu arada her sayfada ayrıca doğrulamanın ne kadar süre önce yapıldığı da belirtiliyor.

İçerikler doğrudan Wikipedia’dan alınmış

Tam Boyutta Gör Musk, Grokipedia’nın Wikipedia’ya göre büyük bir iyileştirme olacağını vaat etmiş olsa da görünüşe göre sitenin bazı sayfalarında Wikipedia’dan doğrudan alınmış içerikler yer alıyor. Örneğin MacBook Air sayfasının alt kısmında lisans kapsamında “Bu içerik Wikipedia’dan uyarlanmıştır” uyarısı bulunuyor. Aynı uyarı PlayStation 5 ve Lincoln Mark VIII sayfalarında da görülüyor ve bu sayfalardaki metinler Wikipedia sürümleriyle neredeyse birebir aynı.

Wikimedia Foundation sözcüsü Lauren Dickinson, The Verge’e yaptığı açıklamada “Grokipedia'nın bile var olabilmek için Wikipedia'ya ihtiyacı var” dedi. Yine de Grokipedia’daki tüm içerikler doğrudan Wikipedia’dan alınmış değil. Özellikle iklim değişikliği gibi politik ve bilimsel tartışmalar içeren konularda önemli farklar dikkat çekiyor.

