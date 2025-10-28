Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın Wikipedia rakibi Grokipedia tartışmalı başlangıç yaptı

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni çevrimiçi ansiklopedi Grokipedia erişime açıldı.  Ancak site, Wikipedia’dan kopyalanmış içerikler nedeniyle eleştirilerin odağında.

    Elon Musk’tan Wikipedia’ya rakip: Grokipedia yayında Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni bilgi platformu Grokipedia resmen erişime açıldı. Ancak daha ilk gününde site, Wikipedia’dan kopyalanmış içerikler barındırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Elon Musk, uzun süredir üzerinde çalıştığı çevrimiçi bilgi platformu Grokipedia’nın “Wikipedia’nın yerini alabilecek” bir alternatif olduğunu söylüyor.

    Grokipedia kullanıma açıldı

    Grokipedia, görünüm ve yapı itibarıyla Wikipedia’yı büyük ölçüde andırıyor. Ana sayfada geniş bir arama çubuğu yer alıyor, makaleler ise başlıklar, alt başlıklar ve kaynakça bölümleriyle klasik bir ansiklopedi formatında sunuluyor. Şu anda görsel içeriğe rastlanmıyor. Kullanıcıların içerikleri düzenleyip düzenleyemediği konusu ise belirsiz. Bazı sayfalarda bir “edit” (düzenle) butonu bulunuyor, ancak bu butona tıklanınca yalnızca daha önce yapılmış değişiklikler görüntüleniyor ve kim tarafından düzenleme yapıldığına dair bilgi verilmiyor. Ayrıca kullanıcıların kendi değişiklik önerilerini sunmaları şu anda mümkün görünmüyor.

    Ana sayfada yer alan bilgilere göre proje şu anda “v0.1” sürümünde ve platformda 885.279 makale bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Wikipedia’nın yalnızca İngilizce sürümünde 7 milyondan fazla (7.081.705) makale yer alıyor.

    Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Grokipedia 1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak ama bence 0.1'de bile Wikipedia'dan daha iyi.” İfadelerini kullandı.

    İçeriklerin altında yer alan bir ibareye göre metinler Grok tarafından “doğrulanmış” durumda. Büyük dil modellerinin “teyit” veya “doğrulama” olarak kullanılmaması gerektiğini, zira zaman zaman yanlış bilgi üretme eğiliminde olduklarını defalarca aktarmıştık. Bu arada her sayfada ayrıca doğrulamanın ne kadar süre önce yapıldığı da belirtiliyor.

    İçerikler doğrudan Wikipedia’dan alınmış

    Elon Musk’tan Wikipedia’ya rakip: Grokipedia yayında Tam Boyutta Gör
    Musk, Grokipedia’nın Wikipedia’ya göre büyük bir iyileştirme olacağını vaat etmiş olsa da görünüşe göre sitenin bazı sayfalarında Wikipedia’dan doğrudan alınmış içerikler yer alıyor. Örneğin MacBook Air sayfasının alt kısmında lisans kapsamında “Bu içerik Wikipedia’dan uyarlanmıştır” uyarısı bulunuyor. Aynı uyarı PlayStation 5 ve Lincoln Mark VIII sayfalarında da görülüyor ve bu sayfalardaki metinler Wikipedia sürümleriyle neredeyse birebir aynı.

    Wikimedia Foundation sözcüsü Lauren Dickinson, The Verge’e yaptığı açıklamada “Grokipedia'nın bile var olabilmek için Wikipedia'ya ihtiyacı var” dedi. Yine de Grokipedia’daki tüm içerikler doğrudan Wikipedia’dan alınmış değil. Özellikle iklim değişikliği gibi politik ve bilimsel tartışmalar içeren konularda önemli farklar dikkat çekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    artistlik yapmak ne demek çiğ tavuk yersek ne olur 50 mbps internet hızı nasıl mobilfree internet sarıca arı yuvası nasıl yok edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y18
    Vivo Y18
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum