Elon Musk, Terafab için tarih verdi: İlk çip 2027’de üretilecek

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Elon Musk, mart ayında ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde duyurduğu Terafab projesinde çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti. Musk’ın açıklamasına göre tesiste makinelerin devreye alınmasına 2027’nin ilk yarısında başlanacak. Her şey planlandığı gibi giderse ilk deneme çipi mayıs veya haziran ayında üretilecek.

Terafab için sıra dışı üretim takvimi

Musk, ilk aşamadaki üretimin temel amacının tesisin herhangi bir çip üretebildiğini doğrulamak olduğunu ifade etti. Gerçek üretimin ise 2028’in sonlarına doğru başlamasını beklediklerini söyledi. Fabrikanın 2028’in üçüncü çeyreğinde yüksek ölçekli üretime geçmesi hedefleniyor.

Bu takvim, yarı iletken sektöründeki standartlara kıyasla oldukça iddialı. Çip fabrikalarının inşası, gerekli ekipmanların kurulumu ve üretim süreçlerinin kararlı hale getirilmesi genellikle yıllar alıyor. ABD’de bu ölçekte bir tesis kurmak, Tayvan gibi köklü bir yarı iletken üretim ekosistemine sahip bölgelere kıyasla ek zorluklar da barındırıyor. Musk ise Terafab için daha hızlı bir takvim öngörüyor.

Terafab'ın maliyeti 100 milyar doları aşabilir

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Terafab, Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX'in ortak projesi olarak yürütülüyor. İki şirketin birleşme ihtimalini de değerlendirdiğini açıklayan Musk, fabrikanın maliyetlerinin nasıl paylaşılacağı konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Musk'ın verdiği bilgilere göre projenin 2028'in başlarına kadar ihtiyaç duyacağı sermaye harcaması, yalnızca üretim ekipmanları için bile on milyarlarca doları bulacak. Uzun vadede toplam harcamanın ise 100 milyar doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Musk, Terafab'ın faaliyete geçmesinin Tesla'nın insansı robotu Optimus'un üretimini büyütmek açısından son derece önemli, hatta gerekli olabileceğini söyledi. Tesla, robotların üretimine Fremont, Kaliforniya'daki fabrikasında yüksek hacimli üretim hattında başladığını açıkladı.

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Buna rağmen şirketin haftada yaklaşık 20 bin robot üretme hedefine ulaşmasının en az bir yıl, muhtemelen biraz daha uzun süreceği belirtiliyor. Musk'ın daha önce açıkladığı üretim takviminin gerisinde kalan Optimus projesinde özellikle robotların ellerine ilişkin elektromekanik tasarım sorunları öne çıkıyor.

Musk, bu sorunların 2027'nin sonuna kadar çözülmesini bekliyor. Tesla'nın Optimus teslimatlarına da bu dönemde başlaması planlanıyor. İlk müşterilerin, robotları tehlikeli ve tekrarlayan işlerde kullanabilecek sanayi şirketleri olması bekleniyor. Özellikle insanların yapmak istemediği, günün her saati sürdürülmesi gereken görevler hedefleniyor.

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Elon Musk, Terafab için tarih verdi: İlk çip 2027’de üretilecek

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