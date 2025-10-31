Giriş
    Elon Musk, Tesla araçlarının yapay zeka çıkarımı için kullanılabileceğini söyledi

    Elon Musk, boştaki Tesla araçlarının devasa bir “dağıtılmış yapay zeka çıkarım ağı” olarak kullanılabileceğini söyledi. Musk’a göre, gelecekteki araç filosu 100 GW'lık çıkarım gücü sağlayabilir.

    Elon Musk, Tesla'ların yapay zeka için kullanılabileceği söyledi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla’nın 2025’in üçüncü çeyrek kazanç çağrısında oldukça dikkat çekici bir fikir ortaya attı. Boştaki Tesla araçlarının devasa bir “dağıtılmış yapay zeka çıkarım ağı” olarak kullanılabileceğini söyledi. Musk’a göre, gelecekte bu gelişmiş araç filosu 100 gigawatt’lık çıkarım gücü sağlayabilir.

    Soru-cevap bölümünde Musk'a Tesla’nın üretim kapasitesini artırma planları ve bunun için hangi teşviklerin gerekli olabileceğini soruldu.
    Musk, yıllık 3 milyon araç üretim hızına 24 ay içinde ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. En büyük üretim artışının ise “Cyber Cab” projesiyle gerçekleşeceğini söyledi. Bu model, konfor odaklı taksiye alternatif bir otonom ulaşım aracı olacak.

    Musk, bu projenin ötesinde, ekibinin gelişmiş işleme özelliğine sahip yeni model arabalar için harika bir uygulama üzerinde yakından çalıştığını belirtti. Ayrıca, bir kez daha "Otopilot güvenliğinde devrim” vurgusu yaptı ve “İnsandan çok daha güvenli, gözetimsiz tam otonom sürüş sorununu çözeceğimizden yüzde 100 eminim” dedi.

    AI5 40 kat güçlü olacak

    Musk, Tesla’nın AI4 (Hardware 4) bilgisayarından bahsederek bunun halefi olan AI5’in testlerde 40 kat daha güçlü olduğunu söyledi. Bu performans artışının, otonom sürüş sistemlerinin 10 kat daha güvenli hale gelmesini sağlayabileceğini iddia etti.

    Bu noktada Musk, araçların sahip olduğu işlem gücünün bir araba için fazla zeki olabileceğini dile getirdi. Bu yüzden, araçların boş kaldığı zamanlarda işlem gücünü kullanmak için Tesla filosunu “devasa bir dağıtılmış çıkarım ağına” dönüştürme fikrini ortaya attı.

    100 milyon araç ile 100 GW hesaplama gücü

    Musk, teorik olarak 100 milyon araca ulaşıldığında, her birinin ortalama 1 kilovatlık yapay zeka çıkarım gücü sunabileceğini söyledi. Bunun da toplamda 100 gigawatt’lık çıkarım gücü olduğunu belirterek, büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.

    Fikir her ne kadar güzel gibi görünse de, Tesla sahipleri, araçlarının başkaları için kullanılması, ekstra enerji tüketimi ve bilgisiyar sistemlerinin fazladan ısınması ve yıpranma riski gibi konularda endişe duyabilir. Dolayısıyla, Musk’ın önerisinin hayata geçebilmesi için Tesla’nın kullanıcılara açık bir fayda sunması veya güçlü teşvikler sağlaması gerekecek gibi görünüyor.

