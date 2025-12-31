Elon Musk: Tesla Model Y, 2025’te dünyanın en çok satan otomobili oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, Model Y’nin üst üste üçüncü kez dünya genelinde en çok satan otomobil olduğunu açıkladı. Musk’ın X üzerinden yaptığı duyuruya göre Model Y, 2025 yılını da lider kapatarak otomotiv tarihinde elektrikli bir model için daha önce pek mümkün görülmeyen bir başarı serisini sürdürdü. Tesla da bu bilgiyi 2025 yılına ilişkin resmi özetinde doğruladı.

Üç yıl üst üste lider

Tesla Model Y, 2023 yılından bu yana satış hacmi açısından dünyanın en çok satan otomobili olma unvanını elinde tutuyor. Bu süreçte Toyota Corolla ve Toyota RAV4 gibi uzun yıllardır küresel pazara hakim olan modelleri geride bırakmayı başardı.

Sawyer Merritt’e göre Tesla, 36 ayda toplamda 3,4 milyondan fazla Model Y sattı ve böylece 150 milyar dolardan fazla gelir üretti. Bu da ortalama olarak her 28 saniyede bir Model Y satıldığı anlamına geliyor.

Model Y, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 1,23 milyon adet satarak en yakın rakibi Toyota Corolla’nın 1,07 milyonluk satışını ve Toyota RAV4’ün 1,01 milyonluk performansını geride bırakmıştı. 2024 yılında ise yaklaşık 1,09 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Aynı dönemde Toyota Corolla 1,08 milyon, Toyota RAV4 ise 1,02 milyon seviyesinde kaldı.

Öte yandan 2025 yılında Tesla, Model Y’nin yenilenen versiyonu tüm pazarlara sunmaya başladı ve üretim hattını da bu modele dönüştürdü. Tesla’nın 2025 birinci çeyrek üretim ve teslimat raporunda Model Y üretim hatlarındaki değişim nedeniyle ilk çeyrekte birkaç haftalık üretim kaybı yaşandığı açıkça belirtilmişti. Buna rağmen Model Y, yıl genelinde satış gücünü koruyarak dünya çapında en çok satan otomobil olmayı başardı. Ayrıca

Tesla, büyük pazarların neredeyse tamamında yıl genelinde satışlarda düşüş de yaşamıştı. Ek olarak Tesla’nın toplam satışlarının ise bu yıl da düşmesi bekleniyor. 2023'te 1,81 milyon olan satışlar, 2024'te 1,79 milyona gerilemişti. 2025'te ise 1,64 milyona düşeceği öngörülüyor.

