Elon Musk, Tesla’nın hiçbir zaman motosiklet üretmeyeceğini açıkladı

Tesla CEO’su Elon Musk, yıllardır gündemde olan elektrikli Tesla motosikleti söylentilerini bir kez daha net biçimde yalanladı. Musk, X platformunda (eski adıyla Twitter) paylaşılan AI tarafından üretilmiş bir Tesla motosikleti videosuna yanıt vererek, “Asla olmayacak çünkü motosikletleri güvenli hale getiremeyiz” dedi. CEO’nun açıklamasına göre sorun Tesla’nın teknolojik kapasitesinde değil, motosikletlerin doğası gereği güvenli olmamasıyla ilgili.

Tesla motosikleti gerçekleşmeyecek

Musk, gençliğinde bir kamyonla çarpışma tehlikesi atlattığı anısını da hatırlatarak motosiklet konusundaki kaygılarını kişisel deneyimiyle destekledi. Öte yandan Tesla’nın Autopilot sistemleri de motosikletlerle ilgili güvenlik tartışmalarında sıkça eleştirilmişti. Autopilot, özellikle cruiser tipi motosikletlerin arka ışıklarını daha uzak mesafedeki bir otomobilmiş gibi algılayabiliyor. Bu durum, Tesla araçlarının motosikletlere arkadan çarpmasına ve bazı ölümlü kazalara yol açmış durumda.

Tüm bunlara rağmen elektrikli motosiklet sektörü hız kesmeden büyüyor. Honda, BMW ve Kawasaki gibi geleneksel üreticiler gerçek üretim modelleri sunarken Verge, Zero ve LiveWire gibi şirketler performans odaklı çözümlerle pazarı genişletiyor. Hatta Vietnam gibi ülkeler benzinli motosikletleri yasaklayarak tümüyle elektrikli geçişine odaklanıyor.

