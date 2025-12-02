Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tesla’nın hiçbir zaman motosiklet üretmeyeceğini açıkladı

    Elon Musk, Tesla motosikletinin asla üretilmeyeceğini açıkladı. CEO, gerekçe olarak güvenlik kaygılarını gösterirken öte yandan elektrikli motosiklet sektörü ise hızla büyümeye devam ediyor.

    Elon Musk, Tesla’nın motosiklet üretmeyeceğini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO’su Elon Musk, yıllardır gündemde olan elektrikli Tesla motosikleti söylentilerini bir kez daha net biçimde yalanladı. Musk, X platformunda (eski adıyla Twitter) paylaşılan AI tarafından üretilmiş bir Tesla motosikleti videosuna yanıt vererek, Asla olmayacak çünkü motosikletleri güvenli hale getiremeyiz” dedi. CEO’nun açıklamasına göre sorun Tesla’nın teknolojik kapasitesinde değil, motosikletlerin doğası gereği güvenli olmamasıyla ilgili.

    Tesla motosikleti gerçekleşmeyecek

    Musk, gençliğinde bir kamyonla çarpışma tehlikesi atlattığı anısını da hatırlatarak motosiklet konusundaki kaygılarını kişisel deneyimiyle destekledi. Öte yandan Tesla’nın Autopilot sistemleri de motosikletlerle ilgili güvenlik tartışmalarında sıkça eleştirilmişti. Autopilot, özellikle cruiser tipi motosikletlerin arka ışıklarını daha uzak mesafedeki bir otomobilmiş gibi algılayabiliyor. Bu durum, Tesla araçlarının motosikletlere arkadan çarpmasına ve bazı ölümlü kazalara yol açmış durumda.

    Tüm bunlara rağmen elektrikli motosiklet sektörü hız kesmeden büyüyor. Honda, BMW ve Kawasaki gibi geleneksel üreticiler gerçek üretim modelleri sunarken Verge, Zero ve LiveWire gibi şirketler performans odaklı çözümlerle pazarı genişletiyor. Hatta Vietnam gibi ülkeler benzinli motosikletleri yasaklayarak tümüyle elektrikli geçişine odaklanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sym motor yorumları citizen mi tissot mu egea 1.6 multijet baskı balata volant modemi router olarak kullanma belediyeden simit tezgahı nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600
    Casper Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum