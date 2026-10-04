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    Elon Musk, TSMC ile Terafab için görüşüyor: Intel’in planı değişebilir

    Elon Musk, Tesla, SpaceX ve xAI için kurulacak Terafab kapsamında TSMC ile görüşüldüğünü doğruladı. Olası iş birliği, Intel’in projedeki kritik rolünü değiştirebilir.

    Elon Musk, TSMC ile Terafab için görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla, SpaceX ve xAI için çip üretmesi planlanan Terafab girişimi kapsamında TSMC ile görüşmeler yapıldığını doğruladı. Henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor ancak TSMC’nin projeye dahil olması Intel’in rolünü de değiştirebilir.

    Terafab, Elon Musk’ın şirketleri için ihtiyaç duyulan özel çiplerin sürekli ve yüksek hacimde üretilmesini sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Projenin mevcut planında Intel, 1.4 nm sınıfındaki 14A üretim teknolojisini Terafab’a sunacak ve tesis Tesla, SpaceX ile xAI (SpaceXAI) için çip üretecek.

    TSMC tesisi işletebilir

    Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeleri doğrularken bunun henüz yalnızca görüşme aşamasında olduğunu ve ileride bir anlaşmaya dönüşebileceğini belirtti. TSMC ise konu hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

    Gündeme gelen en olası senaryoda TSMC’nin yeni tesise sahip olması ve işletmesini üstlenmesi öngörülüyor. SpaceX veya Terafab tarafı ise girişime yatırım yapabilir, belirli miktarda çip satın alma taahhüdü verebilir ya da her iki yöntemi birlikte kullanabilir. Ancak mülkiyet ve yatırım yapısı henüz netleşmiş durumda değil.

    Alternatif senaryoda ise SpaceX, Terafab girişiminde çoğunluk hissesini elinde tutabilir. TSMC bu yapıda daha düşük oranda yatırım yaparken üretim operasyonları, süreç teknolojileri ve teknik uzmanlığını sağlayabilir.

    İlk senaryo, TSMC'nin Japonya'daki JASM ve Almanya'daki ESMC ortak girişimlerine benzer bir yapıya işaret ediyor. Bu modellerde yerel ortaklar sermaye ve çip talebini sağlarken TSMC üretim teknolojisini getiriyor ve fabrikaların işletmesini üstleniyor. SpaceX'in çoğunluk hissesine sahip olacağı ikinci model ise TSMC açısından daha önce görülmemiş bir ortaklık yapısı anlamına gelebilir.

    Intel’in rolü değişebilir

    TSMC'nin Terafab'a dahil olması, projenin diğer önemli ortağı Intel açısından da soru işaretleri yaratıyor. Intel'in 14A teknolojisiyle üretim yapılması planlanırken TSMC'nin kendi üretim sürecini getirmesi, Intel'in projedeki rolünü azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ortada henüz imzalanmış bir anlaşma bulunmadığı için böyle bir değişiklik kesinleşmiş değil.

    Öte yandan TSMC'nin Terafab görüşmelerindeki olası rolü yalnızca üretim teknolojisiyle sınırlı olmayabilir. Şirketin Texas'ta bir üretim tesisi kompleksi kurma planları bulunduğu ve bu yatırımların Terafab'a destek verme ihtimaliyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. TSMC aynı zamanda gelişmiş paketleme teknolojilerinde önemli bir oyuncu. Buna göre Terafab, Intel'in 14A süreciyle Texas'ta üretilen çiplerin yine Texas'ta paketlenmesini hedefleyebilir. TSMC de özellikle bu aşamada projeye dahil olabilir.

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