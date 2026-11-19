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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Elon Musk, Ukrayna Lideri Zelenskiy’nin Starlink hakkındaki iddialarını yalanladı. Musk, sivil bir sistem olan Starlink’in saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanılamayacağını belirtti. Bu tür hamleler için ABD kontrolündeki Starshield’ın gerektiğini vurgulayan Musk, kimin öldürüleceğine kendisinin değil ABD makamlarının karar vermesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy'yi yalan söylemekle suçlayan Musk, yetkinin ABD Başkanı'nda olduğunu hatırlattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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SpaceX CEO’su Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Starshield sisteminin Ukrayna’daki kullanımına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Musk, Ukrayna’nın askeri operasyonlarda Starlink’i kullanmak istediğini öne sürdü.

Elon Musk, The New York Times tarafından düzenlenen DealBook Summit etkinliğinde Ukrayna ile SpaceX arasındaki Starlink ve Starshield tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Starshield sisteminin kullanımında yaşanan aksaklıklara ilişkin iddialarını reddetti. Ayrıca Ukrayna'nın SpaceX'in tüketici odaklı uydu internet hizmeti Starlink'i askeri amaçlarla kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.

Musk, Starlink'in askeri saldırılar için tasarlanmadığını savundu

Musk, Starlink'in başlangıçtan itibaren sivil kullanım amacıyla geliştirilen bir sistem olduğunu belirterek insanların ölümüne yol açabilecek saldırılarda kullanılmasının amaçlanmadığını söyledi. SpaceX CEO'su, saldırı amaçlı askeri operasyonlar için Starlink'ten ayrı olarak geliştirilen ve ABD hükümetinin kontrolünde bulunan Starshield sisteminin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Musk, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri Starlink'in sivil bir sistem olduğunu söyledim. İnsanları öldüren saldırı amaçlı insansız hava aracı saldırılarında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız Starlink'ten ayrı bir sistem olan Starshield'ı kullanmanız gerekiyor. Bu sistem ABD hükümeti tarafından kontrol ediliyor. Ancak benden kimin öldürüleceğine karar vermemi istemeyin."

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Operasyonların Starshield üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Musk, hedeflerin vurulmasına ilişkin kararın ABD Savunma Bakanlığına, nihai olarak ise ABD başkanına ait olması gerektiğini söyledi. Musk, "Eğer saldırı amaçlı bir askeri operasyon gerçekleştirmek istiyorlarsa bunun Starshield sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. Kimin öldürüleceğine ilişkin karar benim değil, Savunma Bakanlığının ve belki de nihayetinde başkanın olmalı." dedi.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Andrew Ross Sorkin, Zelenskiy'nin söz konusu sistemden Starshield olarak bahsettiğini ve yavaşlatılan sistemin de bu olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. Musk ise bu iddiayı reddederek "Yalan söylüyor. Aslında söylediği şey, Starlink'i saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanmak istediği." dedi.

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