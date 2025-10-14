Elon Musk, xAI ile oyun ve robotik alanına yöneliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, fiziksel dünyayı yorumlayıp temsil edebilen yeni nesil yapay zeka sistemleri olan “dünya modelleri” üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Bu hamle, xAI’ı yalnızca metin veya görselle sınırlı kalan yapay zekaların ötesine geçirerek gerçek dünyayı anlayabilen sistemler geliştirme yarışında Google DeepMind ve Meta gibi büyük rakiplerle aynı lige sokuyor.

xAI, dünya modellerine yelken açıyor

Şirketin planlarına yakın kaynaklara göre xAI, son dönemde Nvidia’dan araştırmacılar Zeeshan Patel ve Ethan He’yi ekibe kattı. Her iki isim de dünya modelleri ve simülasyon tabanlı yapay zeka geliştirme konusunda deneyimli. Nvidia, yapay zeka araştırmaları için en büyük donanım tedarikçilerinden biri olarak biliniyor ve Omniverse platformu üzerinden endüstriyel ölçekli simülasyon araçları sunuyor. Bu deneyimlerden bir kısmı artık Musk’ın girişimine aktarılmış durumda.

Dünya modelleri yapay zeka araştırmalarının en iddialı alanlarından biri. Büyük dil modelleri verilerdeki istatistiksel kalıplara dayanarak metin üretirken dünya modelleri fiziksel sistemlerin davranışlarını neden-sonuç ilişkisiyle öğrenmeyi hedefliyor. Bu modeller, nesneler, hareketler ve çevresel dinamikler hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmek için geniş video, sensör ve robotik veri kümeleri üzerinde eğitim alıyor.

Oyunlar ve robotik hedefte

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre xAI’ın sadece yalnızca araştırmayla sınırlı kalmayıp, ticari uygulamalara da adım atması bekleniyor. Kaynaklara şirket, bu teknolojiyi video oyun geliştirmede ve etkileşimli 3D ortamları otomatik oluşturmak için kullanacak.

Aynı kaynaklara göre xAI, modelleri karmaşık mekanlarda hareket edebilen robotik sistemler için de kritik görüyor. Bu yaklaşım, yapay zekayı yalnızca yazılım temelli görevlerin ötesine taşıyarak, fiziksel olarak somut zekaya doğru bir temel oluşturabilir. Elon Muks’ın Tesla’sının Optimus robotları ürettiğini de söyleyelim. xAI’daki gelişmeler Tesla planları için de önemli.

Öte yandan Musk, şirketin kısa vadeli hedefleri arasında gelecek yıl sonuna kadar AI tarafından üretilmiş harika bir oyun çıkarma planını da paylaştı.

Şirket ayrıca, “omni team” adını verdiği ekibi için görüntü ve video üretimi alanında yeni teknik pozisyonlar ilan etmeye başladı. Bu ekibin misyonu, görsel ve sesli formatlarda metnin ötesinde AI deneyimleri yaratmak olarak tanımlanıyor. Pozisyonların maaşları 180.000 ile 440.000 dolar arasında değişiyor. xAI ayrıca, chatbotu Grok’u oyun tasarımında eğitmek için “video oyun eğitmeni” pozisyonu da açtı ve saatlik 45-100 dolar arası ücretler sunuyor.

Oyun camiasında ise dünya modellerinin insan yaratıcılığının yerini alması konusunda şüpheler var. Baldur’s Gate 3 geliştiricisi Larian Studios yayıncılık başkanı Michael Douse, AI araçlarının sektördeki “büyük sorunu” çözmeyeceğini, esas sorunun liderlik ve vizyon eksikliği olduğunu belirtti. Douse, oyunların geleceğinin matematiksel ve psikolojik olarak eğitilmiş oyun döngülerinde değil, sanatsal etkileşim ve dünya kurma süreçlerinde olduğunu savundu.

