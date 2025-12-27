Giriş
    Elon Musk iddialı konuştu: "xAI, yapay zeka işlem gücünde diğerlerinin toplamını geçecek"

    Elon Musk, kendisine ait yapay zeka girişimi xAI’ın beş yıl dolmadan diğer şirketlerin toplamından daha fazla hesaplama gücüne sahip olacağını iddia etti.       

    Elon Musk: 'xAI, işlem gücünde diğerlerinin toplamını geçecek' Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, kendisine ait yapay zeka girişimi xAI’ın beş yıl dolmadan diğer şirketlerin toplamından daha fazla hesaplama gücüne sahip olacağını iddia etti. Musk bu sözleri, xAI’ı “yenilik yapmak isteyenler için katılınabilecek en iyi ekip” olarak tanımlayan bir X gönderisine yanıt olarak dile getirdi.

    Söz konusu paylaşımda özellikle verimlilik (watt ve kütle başına zeka) ile ölçek (kullanılan toplam enerji ve madde miktarı) vurgulanıyordu. Ayrıca yarı iletken sektörünü analiz eden SemiAnalysis’in değerlendirmesine atıf yapılarak, xAI’ın Colossus 2 veri merkezinin çatısına “Macrohard” yazmasıyla Microsoft’un hakimiyetine ciddi bir meydan okuma mesajı verdiği ifade edildi.

    xAI, yapay zeka veri merkezlerine agresif yatırım yapıyor

    Macrohard, Musk’ın tamamen yapay zeka ile sıfırdan bir yazılım şirketi kurma fikrine verdiği esprili bir isim. İsmi şaka gibi dursa da SemiAnalysis’e göre bu projenin arkasındaki ilerleme oldukça somut. Tennessee’deki tesis, 400 MW’ın üzerinde bir hesaplama kapasitesine doğru hızla ilerliyor. Musk’ın, tek bir lokasyonda 2 GW hesaplama gücüne ulaşabilmek için yurt dışından komple bir elektrik santrali sipariş ettiği belirtiliyor. Bununla da yetinmeyen xAI, Colossus 2’yi daha da büyütmek amacıyla ek Nvidia GPU’lar satın almak için 20 milyar dolara kadar fon toplamaya hazırlanıyor.

    xAI, yapay zeka için gereken işlem gücünü artırma konusunda oldukça agresif bir strateji izliyor. Şirketin ilk süper kümesi, 100 bin adet H200 Blackwell GPU ile yalnızca 19 günde kuruldu. Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’a göre bu ölçekte bir kurulum normalde dört yıl sürüyor. Musk ayrıca xAI’ın beş yıl içinde 50 milyon “H100 muadili” yapay zeka GPU’sunu hedeflediğini, halihazırda 230 bin GPU’nun Grok modelini eğitmek için çalıştığını söylüyor. Ayda bir milyar doların üzerinde harcama yapmaya hazır olduğu düşünüldüğünde, bu hedef teoride mümkün görünüyor.

    Buna rağmen Musk’ın, xAI’ın dünya genelindeki tüm rakiplerin toplamından daha fazla hesaplama gücüne ulaşacağı yönündeki iddiasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz. Çünkü Musk ne kadar büyük kaynaklara sahip olsa da, diğer şirketler ve kurumlar da yarışta geri kalmamak için milyarlarca dolar harcıyor. Örneğin OpenAI’ın Teksas’taki veri merkezi 300 MW kapasiteye sahip ve 2026 ortasına kadar gigawatt seviyesine çıkması bekleniyor. Çin de yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapıyor; hükümetin yalnızca yerli çip üretimi için 70 milyar dolarlık bir bütçeyi değerlendirdiği konuşuluyor.

    Önümüzdeki beş yıl içinde xAI’ın dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden biri haline gelmesi mümkün. Ancak Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Oracle ve diğerteknoloji devlerinin toplam yapay zeka hesaplama gücünü geride bırakması pek olası görünmüyor. Musk tüm imkanlarını xAI’a yöneltse bile, sektörün tamamını geride bırakacak kadar kaynak, insan gücü ve endüstriyel kapasiteye sahip olmayabilir.

