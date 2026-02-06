Elon Musk yalanladı: SpaceX telefon geliştirmiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son dönemde art arda ortaya atılan iddialar ve kulis bilgileri, SpaceX’in Starlink altyapısını temel alan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Ancak Elon Musk, bu söylentilere doğrudan ve net bir yanıt verdi. Musk, SpaceX’in şu an için herhangi bir telefon geliştirme projesi bulunmadığını açıkça doğruladı.

“Reuters durmaksızın yalan söylüyor”

Kısa bir süre önce Reuters tarafından yayımlanan bir haberde, konuya yakın kaynaklara dayandırılarak SpaceX yöneticileri arasında Starlink uydularına doğrudan bağlanabilen bir mobil cihaz fikrinin şirket içinde tartışıldığı öne sürüldü. Haberde, bu görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve somut bir ürün geliştirme sürecine dönüşmediği belirtilse de bu iddia, kısa sürede teknoloji dünyasında geniş yankı buldu.

Elon Musk, iddialara X platformu üzerinden arka arkaya yaptığı iki paylaşımla yanıt verdi. İlk paylaşımında “Reuters durmaksızın yalan söylüyor” ifadelerini kullanan Musk, hemen ardından yaptığı açıklamada ise tartışmaya yer bırakmayacak şekilde “Telefon geliştirmiyoruz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz ayın sonunda Musk, SpaceX’in ileride bir telefon geliştirmesinin “tamamen ihtimal dışı olmadığını” söylemişti. Ancak bu olasılığın, mevcut akıllı telefonlardan köklü biçimde farklı, özellikle maksimum performans/watt oranına sahip sinir ağları için optimize edilmiş bir cihaz anlamına geleceğini vurgulamıştı. Buna rağmen Musk, bu tür bir ürünün bugün için şirketin aktif projeleri arasında yer almadığını net biçimde ifade ediyor.

Rus casus uyduları Avrupa’nın iletişim uydularını ele geçirdi 12 sa. önce eklendi

Her ne kadar SpaceX ve telefon ikilisi şu an için olasılık dışı olsa da Starlink DTC uyduları ile esasında her telefon uydu tabanlı hale gelebilir. Güncel verilere göre SpaceX, dünya genelinde 9.500’den fazla uydu işletiyor ve 9 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Bu uyduların 650’si doğrudan cihaza hücresel bağlantı sağlayan direct-to-cell özelliğine sahip. Bu altyapı, teoride hücresel şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan bir mobil cihaz için güçlü bir temel oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: