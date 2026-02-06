Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk yalanladı: SpaceX telefon geliştirmiyor

    Elon Musk, Starlink tabanlı bir telefon geliştirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. SpaceX’in şu anda böyle bir proje üzerinde çalışmadığını belirten Musk, Reuters’i yalanladı.

    Elon Musk yalanladı: SpaceX telefon geliştirmiyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde art arda ortaya atılan iddialar ve kulis bilgileri, SpaceX’in Starlink altyapısını temel alan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Ancak Elon Musk, bu söylentilere doğrudan ve net bir yanıt verdi. Musk, SpaceX’in şu an için herhangi bir telefon geliştirme projesi bulunmadığını açıkça doğruladı.

    “Reuters durmaksızın yalan söylüyor”

    Kısa bir süre önce Reuters tarafından yayımlanan bir haberde, konuya yakın kaynaklara dayandırılarak SpaceX yöneticileri arasında Starlink uydularına doğrudan bağlanabilen bir mobil cihaz fikrinin şirket içinde tartışıldığı öne sürüldü. Haberde, bu görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve somut bir ürün geliştirme sürecine dönüşmediği belirtilse de bu iddia, kısa sürede teknoloji dünyasında geniş yankı buldu.

    Elon Musk, iddialara X platformu üzerinden arka arkaya yaptığı iki paylaşımla yanıt verdi. İlk paylaşımında “Reuters durmaksızın yalan söylüyor” ifadelerini kullanan Musk, hemen ardından yaptığı açıklamada ise tartışmaya yer bırakmayacak şekilde “Telefon geliştirmiyoruz” dedi.

    Öte yandan geçtiğimiz ayın sonunda Musk, SpaceX’in ileride bir telefon geliştirmesinin “tamamen ihtimal dışı olmadığını” söylemişti. Ancak bu olasılığın, mevcut akıllı telefonlardan köklü biçimde farklı, özellikle maksimum performans/watt oranına sahip sinir ağları için optimize edilmiş bir cihaz anlamına geleceğini vurgulamıştı. Buna rağmen Musk, bu tür bir ürünün bugün için şirketin aktif projeleri arasında yer almadığını net biçimde ifade ediyor.

    Her ne kadar SpaceX ve telefon ikilisi şu an için olasılık dışı olsa da Starlink DTC uyduları ile esasında her telefon uydu tabanlı hale gelebilir. Güncel verilere göre SpaceX, dünya genelinde 9.500’den fazla uydu işletiyor ve 9 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Bu uyduların 650’si doğrudan cihaza hücresel bağlantı sağlayan direct-to-cell özelliğine sahip. Bu altyapı, teoride hücresel şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan bir mobil cihaz için güçlü bir temel oluşturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom şebeke sorunu ziraat bankası yırtık euro değişimi uyduda bazı kanallar sinyal yok diyor esenyurt fatih mahallesi d4d motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTO 3530
    DELL 15.6" VOSTO 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum