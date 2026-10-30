Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Binance'i sarsan 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından Elon Musk, yapay zekanın gelecekte oluşturabileceği güvenlik risklerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dünyanın en zengin insanı, süper zekalı yapay zeka ajanlarının ileride bir insana hizmet etmek yerine kendi çıkarları için para elde etmeye yönelik siber saldırılar gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu.

AI, kendisi için çalabilir

Binance saldırısında hackerların, ele geçirdikleri USDT'lerin küçük bir bölümünü dondurulmadan önce Ethereum'a çevirmeye çalışması da dikkat çekti. Saldırganlar, bazı varlıkları Aave gibi platformlara teminat olarak yatırıp karşılığında başka kripto paralar borç aldı. Bu olayı aktaran bir hesaba yanıt veren Elon Musk, “Süper zekalı ajanlar, bir noktada bunu bir insan için değil, kendileri adına para elde etmek için yapacak.” dedi.

Musk'ın bu sözleri, yapay zeka sistemlerinin gelecekte yalnızca insanların verdiği talimatları yerine getiren araçlar olmaktan çıkabileceği ihtimaline işaret ediyor. Özellikle finansal sistemlere erişebilen ve kendi başına işlem gerçekleştirebilen otonom yapay zeka ajanlarının, kaynak elde etmek amacıyla güvenlik açıklarından yararlanabileceği endişesini gündeme getiriyor.

Binance vurgununda fatura 6,3 milyar dolar oldu 6 sa. önce eklendi

Bu esasında haksız bir endişe de değil. Mevcut AI ajanları, kendilerine verilerin görevi yerine getirmek için etik değerleri hiçe sayabiliyor, kuralları çiğneyerek sistemlere sızabiliyor.

Öte yandan Musk, Binance saldırısının yapay zeka tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmedi. Mevcut bilgilere göre saldırı, Kuzey Kore bağlantılı bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Musk, Binance saldırısına ilişkin ilk haberlerin yayılmasının ardından da X üzerinden kısa bir paylaşım da yapmıştı. Ünlü girişimci, “Her gün sıfırıncı gün” ifadesini kullanmıştı. Bu söz, siber güvenlikte henüz keşfedilmemiş veya giderilmemiş yazılım açıklarını ifade eden zero-day kavramına gönderme yapıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Elon Musk: Yapay zeka kendisi için kripto paralara saldırabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: