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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Elon Musk, SpaceX'in yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığını itiraf etti. Kendi modellerini geliştirmekte zorlanan şirket, elindeki devasa GPU kapasitesini rakiplerine kiralamaya başladı. Anthropic ve Google gibi devlere işlem gücü satan SpaceX, bu hamleyle milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Hatta bu birim, şirketin toplam kazancının yarısından fazlasını sağlıyor. Yaşanan bu değişim nedeniyle SpaceX, kendi iç yapay zeka projelerini de küçültmeye başladı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın ağustos ayında SpaceX çalışanlarını şirketin yapay zeka alanında rakipleriyle rekabet edemediği konusunda uyardığı ortaya çıktı. İlginç olan ise SpaceX'in kendi yapay zeka modellerini geliştirmek için kurduğu veri merkezlerinin işlem gücünü Anthropic ve Google gibi rakiplerine kiralayarak milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

The New York Times tarafından yayımlanan habere dayandırılan bilgilere göre Musk, ağustos ayında yüzlerce mühendisin bulunduğu şirket içi bir grup sohbetinin adını "Sell compute because we can't compete" (Rekabet edemediğimiz için işlem gücünü satın) olarak değiştirdi. Bu hamle, SpaceX'in yapay zeka sektöründeki mevcut konumuna ilişkin dikkat çekici bir itiraf niteliği taşıyor.

Musk, aynı sohbet üzerinden çalışanlarını şirketin grafik işlem birimlerini (GPU) verimsiz kullanmamaları konusunda da sert bir dille uyardı. Şirketin rekabet etmekte zorlandığı bir dönemde GPU kaynaklarını gereksiz işlerde kullanan çalışanların işten çıkarılabileceğini belirten Musk, bu tür davranışları ekibe ihanet olarak nitelendirdi.

Musk'ın mühendislerden düzenli olarak GPU kullanımını gerekçelendirmelerini istediği ve bazı çalışanların her hafta yaptıkları işleri açıklayan raporlar hazırlamak zorunda kaldığı da bildirildi. Musk'a göre yapay zeka yarışında belirleyici olan unsur yalnızca modellerin performans testlerindeki sonuçları değil, kullanılan GPU başına elde edilen gelir.

SpaceX, rakiplerine işlem gücü kiralayarak milyarlarca dolar kazanıyor

SpaceX'in içinde bulunduğu durumun en dikkat çekici tarafı ise şirketin kendi yapay zeka çalışmalarında kullanmak üzere kurduğu altyapıyı rakiplerine kiralaması. Şirket, özellikle Memphis'teki Colossus veri merkezi başta olmak üzere büyük yatırımlarla yüksek kapasiteli yapay zeka altyapısı oluşturdu. Ancak xAI'ın geçen yıl Colossus'un toplam kapasitesinin yarısından daha azını kullanabildiği bildiriliyor.

Bu durum, SpaceX'in kullanılmayan işlem gücünü başka şirketlere kiralayarak değerlendirmesine yol açtı. Şirketin en önemli müşterileri arasında ise Claude'un geliştiricisi Anthropic ve Google bulunuyor. The New York Times'ın aktardığı bilgilere göre Anthropic, SpaceX'in en büyük müşterisi haline gelerek aylık yaklaşık 3,1 milyar dolarlık işlem gücü kiralama ödemesi yapıyor. Google'ın ise aylık yaklaşık 800 milyon dolar ödediği bildiriliyor.

Bu anlaşmalar sayesinde SpaceX'in yapay zeka ve bilgi işlem altyapısı faaliyetlerini yürüten SpaceXSI biriminin şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturduğu belirtiliyor. Böylece şirket, kendi yapay zeka modellerini geliştirmek yerine rakiplerinin ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlayarak son derece büyük bir gelir kaynağı oluşturmuş durumda.

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SpaceX, kendi yapay zeka projelerini küçültmeye başladı

İşlem gücü kiralama faaliyetlerinin giderek daha önemli hale gelmesi, SpaceX'in kendi yapay zeka projelerine yönelik yatırımlarını da etkiliyor. Şirketin bazı projelerini sonlandırdığı ve çalışanlarını farklı alanlara yönlendirdiği bildiriliyor.

Bu kapsamda yapay zeka destekli arkadaşlık özelliğinin eylül ayında kapatıldığı aktarılıyor. Ayrıca görsel ve video oluşturma aracı Grok Imagine üzerinde çalışan yaklaşık 60 kişilik ekibin dağıtılması kararlaştırıldı. Şirketin Tesla ile birlikte yürüttüğü Digital Optimus projesine ayrılan kaynakların da başka alanlara aktarıldığı belirtiliyor.

Öte yandan SpaceX'in yapay zeka biriminin başındaki Mike Nicolls'un kasım ayında çalışanlarla yaptığı toplantıda şirketin Anthropic'in gerisinde kaldığını ifade ettiği öne sürülüyor.

Anthropic, SpaceX'ten daha fazla işlem gücü istiyor

SpaceX'in yapay zeka alanındaki rekabet sorunlarına rağmen Anthropic ile yaptığı anlaşmanın genişletilmesi de gündemde. Anthropic CEO'su Dario Amodei, şirketinin SpaceX'ten kiraladığı işlem gücünün kalitesinden memnun olduğunu ve mevcut iş birliğini sürdürmekten yana olduklarını belirtti.

Elon Musk da DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Anthropic'in SpaceX'ten önemli ölçüde daha fazla işlem gücü kiralamak istediğini söyledi. Musk, şirketin ilave 10 gigawattlık işlem kapasitesi talep etmesinin yüksek olasılıklı bir senaryo olduğunu ifade etti.

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Elon Musk, yapay zeka yarışında geride kaldığını itiraf etti

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