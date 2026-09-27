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    SpaceXAI Colossus veri merkezi 1 milyondan fazla Nvidia hızlandırıcısına ulaştı

    Dünyanın en büyük yapay zekâ veri merkezlerinden birisini kurmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan Elon Musk, rekabeti yakalamak adına milyar dolarlık Nvidia hızlandırıcı siparişi verdi.

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığı dünya üzerinde devasa bir veri merkezi yarışına sebebiyet verdi. Yapay zekâ şirketleri çevre krizi faktörüne takılmadan devasa veri merkezleri inşa etmek için birbiri ile yarışıyor ve milyarlarca dolarlık yonga siparişleri ile bir yandan da bellek krizini tetikliyor.

    SpaceXAI Colossus hızlandırıcı doymuyor

    SpaceXAI tarafından 2024 yılında inşasına başlanan Colossus 1 veri merkezi faaliyete geçti ve 200 000 âdet Nvidia H100 hızlandırıcısı ile 30 000 Nvidia GB200 hızlandırıcısı olmak üzere toplamda 230 000 adet Nvidia hızlandırıcısına ev sahipliği yapıyor. Colossus 2 veri merkezi ise Memphis bölgesinde inşaatı tamamlandı ve hali hazırda Nvidia hızlandırıcılarının devreye alınması işi devam ediyor.

    Halı hazırda 110 000 adet Nvidia GB200 hızlandırıcısı devreye alındı. Ay sonuna kadar 220 000 âdet Nvidia GB300 hızlandırıcısı daha devreye alınacak. Kasım sonunda 220 000 Nvidia GB300 ve Aralık sonunda da 220 000 Nvidia GB300 hızlandırıcısı devreye girmiş olacak. Böylece Colossus veri merkezinde 1 milyon Nvidia hızlandırıcısı çalışır hale gelecek. Hedef ise 1 200 000 hızlandırıcı.

    Elon Musk inanılmaz miktardaki hızlandırıcı sayısı ile kısa süre içerisinde Anthropic Fable ve OpenAI GPT-6 dil modelleri ile gerçek anlamda rekabet edecek hele gelineceğini düşünüyor. Bu bakımdan Colossus veri merkezini bilgi işlemin Gigafactory’si olarak tanımlıyor. Yapay zekâ ajanlarının sistemden kaçarak siber saldırı gerçekleştirdiği bir dönemde yaşanan bu gelişmeler gerçekten baş döndürücü.

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