ELSA düşük profilli GeForce GT240 modelini duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, düşük profilli baksılı devre üzerine inşa ettiği GeForce GT240 LP modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 96x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 1580MHz'de görev yapan yeni ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Çalışmak için ek güç girişine gereksinim duymayan GeForce GT240 LP, düşük profilli yapısıyla özellikle medya bilgisayarlarına göz kırpıyor.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan kart, görüntü aktarımı içinse DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

GeForce GT240 için düşük profilli ilk örneklerden birisi olan ELSA GeForce GT240 LP'nin 90-100 Avro seviyesinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.