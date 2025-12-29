ABD Donanması’nın nükleer reaktörleri veri merkezlerine güç verecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör HGP Intelligent Energy LLC adlı enerji şirketi, ABD Donanması’ndan emekli edilmiş nükleer reaktörlerin yapay zeka odaklı veri merkezlerinde kullanılması için kapsamlı bir proje hazırladı. Oak Ridge bölgesi için planlanan proje, hızla büyüyen yapay zeka ekosisteminin ihtiyaç duyduğu devasa ve kesintisiz enerji talebine çözüm sunmayı hedefliyor.

520 Megawatt’a kadar sürekli elektrik

Şirketin ABD Enerji Bakanlığı’na sunduğu teklife göre, uçak gemileri ve denizaltılardan sökülen bu reaktörler yaklaşık 450 ila 520 megawatt aralığında, günün 24 saati elektrik üretimi sağlayabilir. Bu kapasite, teorik olarak yaklaşık 360 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Projenin merkezinde ise yüksek yoğunluklu hesaplama yapan veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak yatıyor.

HGP Intelligent Energy, Donanma reaktörlerinin zorlu askeri koşullarda uzun ömürlü, güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamak üzere tasarlandığını vurguluyor. Şirket, bu özelliklerin sivil kullanımda karbonsuz ve istikrarlı bir baz yük enerji kaynağı olarak önemli avantajlar sunabileceğini savunuyor.

ABD Donanması’na ait Nimitz sınıfı uçak gemileri ve Los Angeles sınıfı denizaltıların her biri iki nükleer reaktörle donatılmış durumda. Bunlar, Westinghouse Electric tarafından üretilen A4W tipi reaktörler ile General Electric imzalı S8G sınıfı reaktörler olarak biliniyor. USS Nimitz, emekliliğe ayrılmadan önce son görevinde bulunurken, Los Angeles sınıfı denizaltıların neredeyse üçte biri zaten hizmet dışı bırakılmış durumda.

Hem zaman, hem maliyet tasarrufu sağlanabilir

Tam Boyutta Gör HGP’nin teklifinde, iki reaktörün yeniden uyarlanarak sivil kullanıma hazırlanmasının megawatt başına yaklaşık 1 ila 4 milyon dolar arasında bir maliyet yaratacağı belirtiliyor. Bu rakam, yeni bir nükleer santral inşa etmenin maliyetiyle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede. HGP ayrıca, deniz kuvvetlerine ait reaktörlerin yeniden kullanılmasının, sıfırdan yeni nükleer tesisler inşa etmeye kıyasla devreye alma sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceğini savunuyor. Zira sıfırdan inşa edilen tesislerin izin ve yapım süreçleri genellikle on yıldan fazla sürüyor.

Teklif, ABD Enerji Bakanlığı ile koordinasyon içinde değerlendiriliyor. Hayata geçirilmesi halinde projenin, federal kredi garantileri gibi kamu desteklerinin yanı sıra ciddi miktarda özel sektör yatırımı gerektireceği ifade ediliyor. Ayrıca HGP, devletle gelir paylaşımını içeren bir model öneriyor. Ayrıca, reaktörlerin kullanım ömrü sonunda güvenli biçimde devre dışı bırakılması için özel bir söküm ve bertaraf fonu oluşturulması da planın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Projenin tamamının 1,8 milyar ila 2,1 milyar dolar arasında bir maliyete sahip olması bekleniyor.

Bazı uzmanlar, Donanma reaktörlerinin itki ve tahrik amacıyla tasarlandığını, elektrik şebekesine enerji vermek için optimize edilmediğini hatırlatıyor. Ayrıca bu reaktörlerde kullanılan yüksek oranda zenginleştirilmiş nükleer yakıt, ciddi düzenleyici, güvenlik ve denetim sorularını beraberinde getiriyor. Sivil kullanıma geçmeden önce kapsamlı bir yeniden tasarım, güvenlik incelemesi ve lisanslama süreci gerekeceği vurgulanıyor.

