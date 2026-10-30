Binance’i vuran en büyük kripto para hırsızlığının altından Kuzey Kore çıktı

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i hedef alan ve yaklaşık 6,36 milyar dolarlık dijital varlığın çalınmasıyla sonuçlanan siber saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Blokzincir analiz şirketi TRM Labs, saldırının arkasında Kuzey Kore'nin devlet destekli hacker grubu TraderTraitor'ın bulunduğunu bildirdi. En az 36 saat önceden hazırlanan saldırıda, Binance'in farklı blokzincirlerdeki sıcak cüzdanlarının işlem imzalama altyapısının hedef alındığı düşünülüyor.

TRM Labs saldırının arkasındaki grubu açıkladı

TRM Labs tarafından yayımlanan analizde, 29 Ekim 2026'da gerçekleşen saldırının Kuzey Kore'nin önde gelen siber saldırı birimlerinden TraderTraitor tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket, bu değerlendirmesini blokzincir üzerindeki işlemler ve zincir dışından elde edilen istihbarat verilerine dayandırdığını açıkladı.

Saldırının, Şubat 2025'te Bybit kripto para borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde varlığın çalındığı olayla benzerlikler taşıdığına dikkat çekildi. TRM Labs'a göre saldırganlar, her iki olayda da hırsızlıktan önce hazırlık işlemleri gerçekleştirdi, küçük miktarlarda kripto transferleriyle operasyon cüzdanlarını finanse etti ve önceden hazırlanan işlem imzalarını kısa süre içinde devreye soktu.

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TRM Labs'ın analizine göre Binance saldırısı için hazırlıklar en az 36 saat öncesinden başladı. Saldırganlar, 28 Ekim sabahından itibaren Tornado Cash adlı kripto para gizleme hizmetinden küçük miktarlarda transferler aldı. Bu yöntem, kullanılan kripto varlıkların kaynağının ve işlem geçmişinin takip edilmesini zorlaştırıyor.

Saldırıdan önce kullanılacak yazılımın farklı cüzdanlarda test edildiği, son denemenin ardından yaklaşık dört saat geçince aynı kodun Binance'in sıcak cüzdanlarından birine yüklendiği tespit edildi.

Binance'in sıcak cüzdanları nasıl ele geçirildi?

TRM Labs'ın analizinde öne çıkan teknik ayrıntılardan biri, Ethereum ağında kullanılan EIP-7702 mekanizması oldu. Bu teknoloji, normalde standart işlemler gerçekleştiren bir kripto cüzdanının belirli bir yetkilendirmeyle akıllı sözleşme kodu çalıştırmasına imkan tanıyor.

Saldırganların bu özelliği kötüye kullanarak Binance'in internete bağlı sıcak cüzdanlarından birinin kontrolünü ele geçirdiği değerlendiriliyor. Kripto para borsaları, kullanıcıların para çekme taleplerini hızlı şekilde karşılayabilmek için sıcak cüzdanlarda belirli miktarda varlık tutuyor. Bu cüzdanlar sürekli çevrimiçi oldukları için güvenlik açısından kritik öneme sahip.

TRM Labs'a göre saldırganlar, Binance'in Ethereum sıcak cüzdanı adına önceden imzalanmış 50 farklı yetkilendirme hazırladı. Bu imzalar, cüzdanın belirli bir akıllı sözleşmenin komutlarını yerine getirmesini sağlayacak şekilde düzenlendi.

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Teknik olarak her kripto cüzdanının işlemlerini takip eden ve nonce adı verilen bir işlem sayacı bulunuyor. Cüzdanın gerçekleştirdiği her işlemle bu sayaç ilerliyor. Saldırganlar, farklı işlem sayacı değerlerine karşılık gelecek şekilde 50 imzayı önceden hazırlayarak bunlardan en az birinin geçerli olmasını garanti altına almaya çalıştı. Hazırlanan yetkilendirmelerden biri kabul edilince saldırganlar cüzdana kendi belirledikleri işlemleri yaptırabildi.

Yetkilendirmenin devreye girmesinden yalnızca 3 dakika 24 saniye sonra Binance'in sıcak cüzdanındaki 167 bin 464 ETH ve aralarında 1,615 milyar USDT'nin de bulunduğu 63 farklı token saldırganların kontrolündeki adreslere aktarıldı. Üstelik yetkilendirme iptal edilmediği için cüzdana sonradan gelen varlıklar da farklı zamanlarda tekrar tekrar boşaltıldı.

Saldırı 10 farklı blokzincire yayıldı

TRM Labs, saldırının yalnızca Ethereum ağıyla sınırlı kalmadığını belirledi. Binance'e ait cüzdanlardan Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base ve Polygon ağlarında da yetkisiz transferler gerçekleştirildi.

Şirketin tespitlerine göre saldırganlar, yaklaşık 20 dakika içinde 10 farklı blokzincirdeki cüzdanlardan milyarlarca dolarlık varlığı kendi adreslerine aktardı. Bazı transferlerde cüzdanlardaki varlıkların neredeyse tamamı boşaltıldı.

Saldırı sonrası Binance TR'den açıklama: Varlıklar güvende mi? 3 sa. önce eklendi

TRM Labs, farklı blokzincirlerde kullanılan cüzdanların farklı anahtar ve imzalama yöntemlerine sahip olmasına rağmen aynı zaman diliminde saldırganların kontrolündeki adreslere geçerli işlemler göndermesini önemli bir bulgu olarak değerlendirdi. Şirkete göre bu durum, saldırganların Binance'in farklı ağlardaki sıcak cüzdanları için işlem onayı üreten altyapısını da ele geçirmiş olabileceğine işaret ediyor.

Ancak Binance henüz saldırının kesin kaynağını ve tüm teknik ayrıntılarını açıklamış değil.

Çalınan varlıkları kurtarma girişimleri nasıl engellendi?

Saldırganlar, dondurulma riski bulunan kripto varlıkları farklı yöntemlerle başka dijital varlıklara dönüştürmeye çalıştı. TRM Labs'ın tespitlerine göre yaklaşık 60 milyon USDT, merkeziyetsiz borç verme platformu Aave'ye teminat olarak yatırıldı. Saldırganlar bu teminat karşılığında yaklaşık 19 bin 760 ETH borç aldı. Böylece dondurulması daha zor olan farklı bir kripto varlığa erişim sağladı. Aave ise olayın ardından etkilenen piyasaları dondurdu.

Binance: Kayıplar karşılanacak

Saldırının ardından Binance'in açıklamaları da dikkat çekti. Şirket, ilk incelemelerde olayın bir mühendise ait bilgisayarın ele geçirilmesiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirmişti. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda güvenlik ihlalinin farklı noktalarının da ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Binance'in son açıklamasında saldırının karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve soruşturmanın kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Şirket, olayın tüm ayrıntılarının henüz netleşmediğini ve doğrulanmış bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Açıklamada kullanıcı varlıklarının güvende olduğu yinelenirken, saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan SAFU fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı ifade edildi.

Binance ayrıca para çekme hizmetlerinin açıklamanın yapıldığı andan itibaren 45 saat içinde yeniden başlatılmasının planlandığını bildirdi. Para yatırma işlemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Şirket, para çekme işlemlerini durdurmasının ardından saldırganların gerçekleştirdiği varlık çıkışlarının da sona erdiğini ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulması için iş ortaklarıyla çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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En büyük kripto para hırsızlığının altından Kuzey Kore çıktı

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