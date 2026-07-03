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    Elektrikli araç bataryaları yeniden kullanılacak: En büyük tesis açıldı

    Kanadalı Moment Energy, dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası yeniden kullanım fabrikasını açtı. Tesis, kullanım ömrünü tamamlayan bataryaları enerji depolama sistemlerine dönüştürecek.

    En büyük tesis açıldı: EV bataryaları yeniden kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç satışları artarken önümüzdeki yıllarda kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların sayısı da doğal olarak ciddi ölçüde artacak. Kanada merkezli Moment Energy, bu soruna çözüm sunmayı hedefleyen Megafactory 1 tesisini devreye aldı. Şirket, yalnızca altı hafta önce duyurduğu projenin bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini ve bunun dünyanın en büyük ikinci ömür elektrikli araç batarya fabrikası olduğunu belirtiyor.

    Bataryalar yeniden değerlendirilecek

    Vancouver’da kurulan tesis, yeni batarya hücreleri üretmek yerine elektrikli araçlardan çıkarılan bataryaları yeniden kullanıma hazırlıyor. Performansı araçlarda kullanılacak seviyenin altına düşen ancak önemli ölçüde enerji depolama kapasitesini koruyan bataryalar, kapsamlı testlerden geçirilerek sabit enerji depolama sistemlerine dönüştürülüyor.

    Bu sistemler veri merkezleri, hastaneler, fabrikalar, mikro şebekeler ve diğer kritik altyapılarda elektrik depolamak amacıyla kullanılacak.

    2030'a kadar yıllık 1 GWh üretim kapasitesi

    En büyük tesis açıldı: EV bataryaları yeniden kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Moment Energy, Megafactory 1'in 2030 yılına kadar yıllık 1 GWh batarya enerji depolama sistemi üretim kapasitesine ulaşmasını hedefliyor. Şirket, tesis sayesinde 100'den fazla doğrudan, British Columbia genelinde ise 1.000'in üzerinde dolaylı istihdam oluşturulacağını öngörüyor.

    Bununla birlikte ikinci ömür bataryaların yeniden kullanılması sanıldığı kadar basit bir süreç değil. Her bataryanın kullanım geçmişi farklı olduğu için şarj döngüsü, sıcaklık geçmişi, güvenlik durumu ve kalan kapasitesi ayrı ayrı analiz ediliyor. Performans ve güvenlik kriterlerini karşılayan bataryalar ticari enerji depolama sistemlerine entegre edilirken, uygun olmayanlar geri dönüşüme yönlendiriliyor.

    Milyonlarca batarya yeni bir kullanım alanı bulabilir

    2023 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre 2030 yılında yaklaşık 1 milyon, 2040 yılında ise 1,9 milyon elektrikli araç batarya paketi kullanım ömrünü tamamlayacak. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise 2030 yılına kadar 100 ila 120 GWh seviyesinde elektrikli araç bataryasının emekliye ayrılacağını öngörüyor. Bu miktar, günümüzdeki yıllık batarya üretimine yakın bir hacme karşılık geliyor.

    Uzmanlara göre bu bataryaların doğrudan geri dönüştürülmesi yerine yıllarca sabit enerji depolama sistemlerinde kullanmak daha mantıklı. Zira bu yöntem maliyetleri azaltabilir, lityum, nikel ve kobalt gibi değerli hammaddelerin kullanım ömrünü uzatabilir ve batarya tedarik zinciri üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

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