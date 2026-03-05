Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçların üretimi ne kadar temiz? İşte en çevreci firmalar

    Elektrikli araçlar her ne kadar çevreci olsa da, üretim süreçleri hala çevreye zararlı süreçler içerebiliyor. Bi çevre örgütü, firmaların üretim süreçlerinin ne kadar temiz olduğunu hesapladı.

    En çevreci elektrikli otomobil üreticileri hangileri? Tam Boyutta Gör
    Çevre örgütü Lead The Charge tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, elektrikli araç üretiminde emisyonların azaltılması ve temiz tedarik zinciri oluşturulması konusunda Batılı otomobil üreticilerinin Çinli markalara kıyasla önemli ölçüde önde olduğunu ortaya koydu.

    Araştırmaya göre özellikle ABD ve Avrupa merkezli şirketler, son yıllarda daha temiz üretim süreçleri ve sorumlu batarya hammaddesi tedariki konusunda ciddi ilerleme kaydetti. Çalışmada zirvede Tesla yer aldı. Şirketi Ford ve Volvo takip etti. İlk beşin devamında ise Mercedes-Benz ve Volkswagen bulunuyor.

    Elektrikli araçlar daha temiz ama üretim süreci hala sorunlu

    Bilim dünyasında elektrikli araçların yaşam döngüsü boyunca içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla çok daha az kirliliğe yol açtığı konusunda geniş bir görüş birliği bulunuyor. Bu nedenle elektrikli araçlar, ulaşım sektöründeki karbon emisyonlarının azaltılmasında ve küresel ısınmanın en yıkıcı etkilerinin sınırlandırılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu gelişmelerin halk sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

    Ancak elektrikli araçların üretim süreci hala önemli sorunlar barındırıyor. Günümüzde elektrik üretiminin önemli bir kısmı hala kömür gibi fosil yakıtlardan geliyor. Ayrıca batarya üretimi de fosil yakıtlara bağımlı kalmaya devam ediyor. Bunun yanında bataryalarda kullanılan kobalt gibi kritik minerallerin çıkarılması, özellikle Kongo’daki işçi hakları ihlalleri ve çevresel sorunlarla ilişkilendiriliyor.

    Tedarik zincirlerini gerçekten temiz hale getirmek için hangi şirketlerin ilerleme kaydettiğini belirlemek amacıyla Lead The Charge, dünyanın önde gelen 18 otomobil üreticisini 80’den fazla kriter üzerinden değerlendirdi. Araştırmada çelik, alüminyum ve batarya üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarının yanı sıra işçi hakları, yerli toplulukların korunması ve madencilik uygulamaları gibi sosyal faktörler de dikkate alındı.

    Tesla çevrecilik skorunda zirvede yer aldı

    En çevreci elektrikli otomobil üreticileri hangileri? Tam Boyutta Gör
    Değerlendirme sonucunda şirketlerin tedarik zincirlerini fosil yakıtlardan arındırma ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusundaki ortalama puanı %24 olarak belirlendi. Bu oran, geçen yıla kıyasla %5’lik bir artış anlamına geliyor. İnsan hakları ve sorumlu kaynak kullanımı kategorisinde ise ortalama skor %27 oldu. Genel sıralamada Tesla %49 ile ilk sırada yer aldı. Onu %45 ile Ford ve %44 ile Volvo takip etti. İlk beşi %41 ile Mercedes-Benz ve %39 ile Volkswagen tamamladı. Listenin alt sıralarında ise BYD, Toyota, Honda, GAC Group ve SAIC Motor yer aldı.

    Raporda ayrıca otomobil üreticilerinin çevresel hedefleri ile bu hedefleri hayata geçirmek için attıkları somut adımlar arasında ciddi bir fark bulunduğu da vurgulandı. Özellikle Toyota, BYD ve Honda, çelik tedarik zincirlerinin karbonsuzlaştırılmasıyla ilgili tüm göstergelerde %0 puan aldı.

    Öte yandan Toyota, geri dönüşümü kolaylaştıran “kolay sökülebilir” batarya tasarımını benimseyerek batarya sürdürülebilirliği sıralamasında yükselmeyi başardı. Batarya tedarik zincirini en çok geliştiren ilk beş şirket ise Tesla, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen ve Ford oldu.

    Araştırma, bazı üreticilerin elektrikli araç tedarik zincirinin karbonsuzlaştırılması konusunda umut verici ilerlemeler kaydettiğini ortaya koysa da genel tablo hala yeterince güçlü değil. 18 otomobil üreticisinin ortalama puanının yalnızca %24 olması, sektörün tamamen temiz ve sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşması için önünde hala uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/788992/cleanest-evs-automakers-supply-chain-study/ https://leadthecharge.org/wp-content/uploads/2026/03/LTC-2026-Leaderboard_compressed.pdf
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 alınır mı kalorifer peteği tıkalı olursa hararet yapar mı hakim mi üstün savcımı en iyi oto paspas markası rumeysa mı rümeysa mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum