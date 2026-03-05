Elektrikli araçların üretimi ne kadar temiz? İşte en çevreci firmalar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çevre örgütü Lead The Charge tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, elektrikli araç üretiminde emisyonların azaltılması ve temiz tedarik zinciri oluşturulması konusunda Batılı otomobil üreticilerinin Çinli markalara kıyasla önemli ölçüde önde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre özellikle ABD ve Avrupa merkezli şirketler, son yıllarda daha temiz üretim süreçleri ve sorumlu batarya hammaddesi tedariki konusunda ciddi ilerleme kaydetti. Çalışmada zirvede Tesla yer aldı. Şirketi Ford ve Volvo takip etti. İlk beşin devamında ise Mercedes-Benz ve Volkswagen bulunuyor.

Elektrikli araçlar daha temiz ama üretim süreci hala sorunlu

Bilim dünyasında elektrikli araçların yaşam döngüsü boyunca içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla çok daha az kirliliğe yol açtığı konusunda geniş bir görüş birliği bulunuyor. Bu nedenle elektrikli araçlar, ulaşım sektöründeki karbon emisyonlarının azaltılmasında ve küresel ısınmanın en yıkıcı etkilerinin sınırlandırılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu gelişmelerin halk sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

Ancak elektrikli araçların üretim süreci hala önemli sorunlar barındırıyor. Günümüzde elektrik üretiminin önemli bir kısmı hala kömür gibi fosil yakıtlardan geliyor. Ayrıca batarya üretimi de fosil yakıtlara bağımlı kalmaya devam ediyor. Bunun yanında bataryalarda kullanılan kobalt gibi kritik minerallerin çıkarılması, özellikle Kongo’daki işçi hakları ihlalleri ve çevresel sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Tedarik zincirlerini gerçekten temiz hale getirmek için hangi şirketlerin ilerleme kaydettiğini belirlemek amacıyla Lead The Charge, dünyanın önde gelen 18 otomobil üreticisini 80’den fazla kriter üzerinden değerlendirdi. Araştırmada çelik, alüminyum ve batarya üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarının yanı sıra işçi hakları, yerli toplulukların korunması ve madencilik uygulamaları gibi sosyal faktörler de dikkate alındı.

Tesla çevrecilik skorunda zirvede yer aldı

Tam Boyutta Gör Değerlendirme sonucunda şirketlerin tedarik zincirlerini fosil yakıtlardan arındırma ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusundaki ortalama puanı %24 olarak belirlendi. Bu oran, geçen yıla kıyasla %5’lik bir artış anlamına geliyor. İnsan hakları ve sorumlu kaynak kullanımı kategorisinde ise ortalama skor %27 oldu. Genel sıralamada Tesla %49 ile ilk sırada yer aldı. Onu %45 ile Ford ve %44 ile Volvo takip etti. İlk beşi %41 ile Mercedes-Benz ve %39 ile Volkswagen tamamladı. Listenin alt sıralarında ise BYD, Toyota, Honda, GAC Group ve SAIC Motor yer aldı.

Raporda ayrıca otomobil üreticilerinin çevresel hedefleri ile bu hedefleri hayata geçirmek için attıkları somut adımlar arasında ciddi bir fark bulunduğu da vurgulandı. Özellikle Toyota, BYD ve Honda, çelik tedarik zincirlerinin karbonsuzlaştırılmasıyla ilgili tüm göstergelerde %0 puan aldı.

Öte yandan Toyota, geri dönüşümü kolaylaştıran “kolay sökülebilir” batarya tasarımını benimseyerek batarya sürdürülebilirliği sıralamasında yükselmeyi başardı. Batarya tedarik zincirini en çok geliştiren ilk beş şirket ise Tesla, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen ve Ford oldu.

Araştırma, bazı üreticilerin elektrikli araç tedarik zincirinin karbonsuzlaştırılması konusunda umut verici ilerlemeler kaydettiğini ortaya koysa da genel tablo hala yeterince güçlü değil. 18 otomobil üreticisinin ortalama puanının yalnızca %24 olması, sektörün tamamen temiz ve sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşması için önünde hala uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

