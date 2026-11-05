En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Ekim 2026)

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sony, Ekim 2026 döneminde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları duyurdu. PS5 tarafında Call of Duty: Modern Warfare 4 hem Amerika hem de Avrupa listelerinde birinci oldu. PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini sürdürürken, sanal gerçeklikte Hard Bullet zirvede yer aldı. Ücretsiz oyunlarda ise Amerika'da Once Human, Avrupa'da ise Fortnite en çok tercih edilen yapım oldu. Listeler, popüler yapımların ilgiyi koruduğunu gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony, Ekim 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları paylaştı. PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyun kategorilerini kapsayan listelerde ABD-Kanada ve Avrupa bölgelerindeki tercihler ayrı ayrı sıralandı. Call of Duty: Modern Warfare 4, PS5 tarafında her iki bölgede de ilk sırada yer alırken, PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini korudu.

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

PS5 tarafında ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare 4 zirvede bulunuyor. BeamNG.drive ikinci, EA Sports FC 27 ise üçüncü sırada yer alıyor. Phantom Blade Zero dördüncü sıraya yerleşirken Madden NFL 27 ve NBA 2K27 de ilk 10'a girmeyi başardı.

Avrupa listesinde de Call of Duty: Modern Warfare 4 liderliğini koruyor. EA Sports FC 27 ikinci, BeamNG.drive üçüncü sırada. Phantom Blade Zero dördüncü sırada yer alırken Minecraft, PEAK ve Enshrouded da ilk 10'da bulunuyor. Her iki bölgede de Star Wars: Galactic Racer, GTA 5, ARC Raiders ve Clive Barker's Hellraiser: Revival gibi yapımlar listelerde kendine yer buldu.

PS4 kategorisinde ise ABD-Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Red Dead Redemption 2 oldu. Batman: Arkham Knight, Gang Beasts, Minecraft ve Resident Evil 6 gibi yapımlar da her iki bölgenin listelerinde yer alıyor. ABD-Kanada tarafında Marvel's Spider-Man ve Resident Evil 5 öne çıkarken, Avrupa'da EA Sports FC 27, A Way Out ve Bloodborne dikkat çekiyor.

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PS VR2 kategorisinde Hard Bullet, hem ABD-Kanada hem de Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Horizon Call of the Mountain ABD-Kanada'da ikinci sıradayken, Avrupa'da I Am Cat bu konumda bulunuyor. Beat Saber, Job Simulator ve Into the Radius 2 ise iki bölgenin listelerinde de yer alan diğer oyunlar arasında.

Ücretsiz oyunlarda bölgesel tercihler farklı

Ücretsiz oyun kategorisinde ABD ve Kanada'da Once Human ilk sırada yer alırken Call of Duty: Warzone ikinci, Fortnite üçüncü oldu. Avrupa'da ise Fortnite zirvede bulunuyor. Once Human ikinci, Call of Duty: Warzone üçüncü sırada. Roblox, iki bölgede de dördüncü sıradaki yerini koruyor. Bunun yanında Rocket League, Minecraft, eFootball ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi yapımlar da listelerde bulunuyor. Marvel Rivals ve Apex Legends ise ABD-Kanada listesinde öne çıkan diğer ücretsiz oyunlar arasında.

PS5 En çok indirilen oyunlar ABD-Kanada Avrupa Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4 BeamNG.drive EA Sports FC 27 EA Sports FC 27 BeamNG.drive Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero Madden NFL 27 Minecraft NBA 2K27 PEAK Peak Enshrouded Star Wars: Galactic Racer Star Wars: Galactic Racer Ace Combat 8: Wings Of Theve Mafia III: Definitive Edition Minecraft Planet Zoo 2 College Football 27 Grand Theft Auto V Halloween The Witcher 3: Wild Hunt Clive Barker’s Hellraiser: Revival Arc Raiders Marvel’s Wolverine Ace Combat 8: Wings Of Theve Enshrouded It Takes Two Castlevania: Belmont’s Curse NBA 2K27 Final Fantasy Resonance Cyberpunk 2077 Minecraft Dungeons II Clive Barker’s Hellraiser: Revival ARC Raiders Minecraft Dungeons II Grand Theft Auto V Resident Evil 4

PS4 En çok indirilen oyunlar ABD-Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Batman: Arkham Knight EA Sports FC 27 Gang Beasts Batman: Arkham Knight Marvel’s Spider-Man A Way Out Minecraft Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Resident Evil 6 Unravel Two Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Mafia Trilogy Middle-earth: Shadow of War Gang Beasts A Way Out Minecraft Resident Evil 5 Need for Speed Heat Need for Speed Heat Bloodborne Mortal Kombat X The Forest Mafia Trilogy Shadow of the Tomb Raider Detroit: Become Human Resident Evil 6 Street Fighter: 30th Anniversary Collection Middle-earth: Shadow of War Injustice 2 Detroit: Become Human inFAMOUS Second Son Resident Evil 5 Star Wars Battlefront II Dying Light Ultra Street Fighter IV Tomb Raider: Definitive Edition The Forest Star Wars Battlefront II

PS VR2 ABD-Kanada Avrupa Hard Bullet Hard Bullet Horizon Call of the Mountain I Am Cat Into the Radius 2 Beat Saber Beat Saber Horizon Call of the Mountain I Am Cat Job Simulator Job Simulator Into the Radius 2 Among Us 3D: VR Among Us 3D: VR Bootstrap Island Swordsman VR Gorn 2 Flight Simulator Delivery 2025 VR Zero Caliber Remastered Pavlov

Ücretsiz Oyunlar US/Canada EU Once Human Fortnite Call of Duty Warzone Once Human Fortnite Call of Duty Warzone Roblox Roblox College Football 27 Rocket League Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Minecraft Rocket League eFootball Minecraft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X Marvel Rivals Astro’s Playroom Apex Legends Fall Guys

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