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    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Ekim 2026)

    Sony, Ekim 2026'da PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları açıkladı. Call of Duty: Modern Warfare 4, PS5 listelerinde zirveye yerleşti. İşte tüm kategorilerde öne çıkan yapımlar...

    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Sony, Ekim 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları paylaştı. PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyun kategorilerini kapsayan listelerde ABD-Kanada ve Avrupa bölgelerindeki tercihler ayrı ayrı sıralandı. Call of Duty: Modern Warfare 4, PS5 tarafında her iki bölgede de ilk sırada yer alırken, PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini korudu.

    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

    PS5 tarafında ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare 4 zirvede bulunuyor. BeamNG.drive ikinci, EA Sports FC 27 ise üçüncü sırada yer alıyor. Phantom Blade Zero dördüncü sıraya yerleşirken Madden NFL 27 ve NBA 2K27 de ilk 10'a girmeyi başardı.

    Avrupa listesinde de Call of Duty: Modern Warfare 4 liderliğini koruyor. EA Sports FC 27 ikinci, BeamNG.drive üçüncü sırada. Phantom Blade Zero dördüncü sırada yer alırken Minecraft, PEAK ve Enshrouded da ilk 10'da bulunuyor. Her iki bölgede de Star Wars: Galactic Racer, GTA 5, ARC Raiders ve Clive Barker's Hellraiser: Revival gibi yapımlar listelerde kendine yer buldu.

    PS4 kategorisinde ise ABD-Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Red Dead Redemption 2 oldu. Batman: Arkham Knight, Gang Beasts, Minecraft ve Resident Evil 6 gibi yapımlar da her iki bölgenin listelerinde yer alıyor. ABD-Kanada tarafında Marvel's Spider-Man ve Resident Evil 5 öne çıkarken, Avrupa'da EA Sports FC 27, A Way Out ve Bloodborne dikkat çekiyor.

    PS VR2 kategorisinde Hard Bullet, hem ABD-Kanada hem de Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Horizon Call of the Mountain ABD-Kanada'da ikinci sıradayken, Avrupa'da I Am Cat bu konumda bulunuyor. Beat Saber, Job Simulator ve Into the Radius 2 ise iki bölgenin listelerinde de yer alan diğer oyunlar arasında.

    Ücretsiz oyunlarda bölgesel tercihler farklı

    Ücretsiz oyun kategorisinde ABD ve Kanada'da Once Human ilk sırada yer alırken Call of Duty: Warzone ikinci, Fortnite üçüncü oldu. Avrupa'da ise Fortnite zirvede bulunuyor. Once Human ikinci, Call of Duty: Warzone üçüncü sırada. Roblox, iki bölgede de dördüncü sıradaki yerini koruyor. Bunun yanında Rocket League, Minecraft, eFootball ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi yapımlar da listelerde bulunuyor. Marvel Rivals ve Apex Legends ise ABD-Kanada listesinde öne çıkan diğer ücretsiz oyunlar arasında.

    PS5 En çok indirilen oyunlar
    ABD-Kanada Avrupa
    Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4
    BeamNG.drive EA Sports FC 27
    EA Sports FC 27 BeamNG.drive
    Phantom Blade Zero Phantom Blade Zero
    Madden NFL 27 Minecraft
    NBA 2K27 PEAK
    Peak Enshrouded
    Star Wars: Galactic Racer Star Wars: Galactic Racer
    Ace Combat 8: Wings Of Theve Mafia III: Definitive Edition
    Minecraft Planet Zoo 2
    College Football 27 Grand Theft Auto V
    Halloween The Witcher 3: Wild Hunt
    Clive Barker’s Hellraiser: Revival Arc Raiders
    Marvel’s Wolverine Ace Combat 8: Wings Of Theve
    Enshrouded It Takes Two
    Castlevania: Belmont’s Curse NBA 2K27
    Final Fantasy Resonance Cyberpunk 2077
    Minecraft Dungeons II Clive Barker’s Hellraiser: Revival
    ARC Raiders Minecraft Dungeons II
    Grand Theft Auto V Resident Evil 4

    PS4 En çok indirilen oyunlar
    ABD-Kanada Avrupa
    Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
    Batman: Arkham Knight EA Sports FC 27
    Gang Beasts Batman: Arkham Knight
    Marvel’s Spider-Man A Way Out
    Minecraft Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
    Resident Evil 6 Unravel Two
    Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Mafia Trilogy
    Middle-earth: Shadow of War Gang Beasts
    A Way Out Minecraft
    Resident Evil 5 Need for Speed Heat
    Need for Speed Heat Bloodborne
    Mortal Kombat X The Forest
    Mafia Trilogy Shadow of the Tomb Raider
    Detroit: Become Human Resident Evil 6
    Street Fighter: 30th Anniversary Collection Middle-earth: Shadow of War
    Injustice 2 Detroit: Become Human
    inFAMOUS Second Son Resident Evil 5
    Star Wars Battlefront II Dying Light
    Ultra Street Fighter IV Tomb Raider: Definitive Edition
    The Forest Star Wars Battlefront II

    PS VR2
    ABD-Kanada Avrupa
    Hard Bullet Hard Bullet
    Horizon Call of the Mountain I Am Cat
    Into the Radius 2 Beat Saber
    Beat Saber Horizon Call of the Mountain
    I Am Cat Job Simulator
    Job Simulator Into the Radius 2
    Among Us 3D: VR Among Us 3D: VR
    Bootstrap Island Swordsman VR
    Gorn 2 Flight Simulator Delivery 2025 VR
    Zero Caliber Remastered Pavlov

    Ücretsiz Oyunlar
    US/Canada EU
    Once Human Fortnite
    Call of Duty Warzone Once Human
    Fortnite Call of Duty Warzone
    Roblox Roblox
    College Football 27 Rocket League
    Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Minecraft
    Rocket League eFootball
    Minecraft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
    Marvel Rivals Astro’s Playroom
    Apex Legends Fall Guys
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    en ucuz suv araçlar sıfır tescil kaydında yer alan motor numarası araç üzerinde okunabilir durumda değildir pişmiş tavuk dışarıda kaç saatte bozulur tp ne demek turbo wastegate

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