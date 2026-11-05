En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Ekim 2026)

Yapay Zeka Özeti:
- Sony, Ekim 2026 döneminde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları duyurdu. PS5 tarafında Call of Duty: Modern Warfare 4 hem Amerika hem de Avrupa listelerinde birinci oldu. PS4 kategorisinde Red Dead Redemption 2 liderliğini sürdürürken, sanal gerçeklikte Hard Bullet zirvede yer aldı. Ücretsiz oyunlarda ise Amerika'da Once Human, Avrupa'da ise Fortnite en çok tercih edilen yapım oldu. Listeler, popüler yapımların ilgiyi koruduğunu gösteriyor.
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PlayStation'da en çok indirilen oyunlar
PS5 tarafında ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare 4 zirvede bulunuyor. BeamNG.drive ikinci, EA Sports FC 27 ise üçüncü sırada yer alıyor. Phantom Blade Zero dördüncü sıraya yerleşirken Madden NFL 27 ve NBA 2K27 de ilk 10'a girmeyi başardı.
Avrupa listesinde de Call of Duty: Modern Warfare 4 liderliğini koruyor. EA Sports FC 27 ikinci, BeamNG.drive üçüncü sırada. Phantom Blade Zero dördüncü sırada yer alırken Minecraft, PEAK ve Enshrouded da ilk 10'da bulunuyor. Her iki bölgede de Star Wars: Galactic Racer, GTA 5, ARC Raiders ve Clive Barker's Hellraiser: Revival gibi yapımlar listelerde kendine yer buldu.
PS4 kategorisinde ise ABD-Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Red Dead Redemption 2 oldu. Batman: Arkham Knight, Gang Beasts, Minecraft ve Resident Evil 6 gibi yapımlar da her iki bölgenin listelerinde yer alıyor. ABD-Kanada tarafında Marvel's Spider-Man ve Resident Evil 5 öne çıkarken, Avrupa'da EA Sports FC 27, A Way Out ve Bloodborne dikkat çekiyor.
PS VR2 kategorisinde Hard Bullet, hem ABD-Kanada hem de Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Horizon Call of the Mountain ABD-Kanada'da ikinci sıradayken, Avrupa'da I Am Cat bu konumda bulunuyor. Beat Saber, Job Simulator ve Into the Radius 2 ise iki bölgenin listelerinde de yer alan diğer oyunlar arasında.
Ücretsiz oyunlarda bölgesel tercihler farklı
Ücretsiz oyun kategorisinde ABD ve Kanada'da Once Human ilk sırada yer alırken Call of Duty: Warzone ikinci, Fortnite üçüncü oldu. Avrupa'da ise Fortnite zirvede bulunuyor. Once Human ikinci, Call of Duty: Warzone üçüncü sırada. Roblox, iki bölgede de dördüncü sıradaki yerini koruyor. Bunun yanında Rocket League, Minecraft, eFootball ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi yapımlar da listelerde bulunuyor. Marvel Rivals ve Apex Legends ise ABD-Kanada listesinde öne çıkan diğer ücretsiz oyunlar arasında.
|ABD-Kanada
|Avrupa
|Call of Duty: Modern Warfare 4
|Call of Duty: Modern Warfare 4
|BeamNG.drive
|EA Sports FC 27
|EA Sports FC 27
|BeamNG.drive
|Phantom Blade Zero
|Phantom Blade Zero
|Madden NFL 27
|Minecraft
|NBA 2K27
|PEAK
|Peak
|Enshrouded
|Star Wars: Galactic Racer
|Star Wars: Galactic Racer
|Ace Combat 8: Wings Of Theve
|Mafia III: Definitive Edition
|Minecraft
|Planet Zoo 2
|College Football 27
|Grand Theft Auto V
|Halloween
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Clive Barker’s Hellraiser: Revival
|Arc Raiders
|Marvel’s Wolverine
|Ace Combat 8: Wings Of Theve
|Enshrouded
|It Takes Two
|Castlevania: Belmont’s Curse
|NBA 2K27
|Final Fantasy Resonance
|Cyberpunk 2077
|Minecraft Dungeons II
|Clive Barker’s Hellraiser: Revival
|ARC Raiders
|Minecraft Dungeons II
|Grand Theft Auto V
|Resident Evil 4
|ABD-Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Batman: Arkham Knight
|EA Sports FC 27
|Gang Beasts
|Batman: Arkham Knight
|Marvel’s Spider-Man
|A Way Out
|Minecraft
|Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
|Resident Evil 6
|Unravel Two
|Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
|Mafia Trilogy
|Middle-earth: Shadow of War
|Gang Beasts
|A Way Out
|Minecraft
|Resident Evil 5
|Need for Speed Heat
|Need for Speed Heat
|Bloodborne
|Mortal Kombat X
|The Forest
|Mafia Trilogy
|Shadow of the Tomb Raider
|Detroit: Become Human
|Resident Evil 6
|Street Fighter: 30th Anniversary Collection
|Middle-earth: Shadow of War
|Injustice 2
|Detroit: Become Human
|inFAMOUS Second Son
|Resident Evil 5
|Star Wars Battlefront II
|Dying Light
|Ultra Street Fighter IV
|Tomb Raider: Definitive Edition
|The Forest
|Star Wars Battlefront II
|ABD-Kanada
|Avrupa
|Hard Bullet
|Hard Bullet
|Horizon Call of the Mountain
|I Am Cat
|Into the Radius 2
|Beat Saber
|Beat Saber
|Horizon Call of the Mountain
|I Am Cat
|Job Simulator
|Job Simulator
|Into the Radius 2
|Among Us 3D: VR
|Among Us 3D: VR
|Bootstrap Island
|Swordsman VR
|Gorn 2
|Flight Simulator Delivery 2025 VR
|Zero Caliber Remastered
|Pavlov
|US/Canada
|EU
|Once Human
|Fortnite
|Call of Duty Warzone
|Once Human
|Fortnite
|Call of Duty Warzone
|Roblox
|Roblox
|College Football 27
|Rocket League
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Minecraft
|Rocket League
|eFootball
|Minecraft
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
|Marvel Rivals
|Astro’s Playroom
|Apex Legends
|Fall Guys