En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Eylül 2025)

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar
PS5'te başı iki spor oyunu çekti. Amerika ve Kanada'da NBA 2K26 en çok indirilen PlayStation 5 oyunu olurken, onu Borderlands 4 takip etti. EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong ve Madden NFL 26 ilk beşi tamamladı. Avrupa’da ise EA Sports FC 26 liderliği ele geçirirken, Hollow Knight: Silksong ikinci oldu. 3-5. sıralarda ise Borderlands 4, NBA 2K26 ve Dying Light: The Beast yer aldı. İşte Eylül ayında en çok satan PlayStation oyunları:
PS5 oyunları (ABD/Kanada)
- NBA 2K26
- Borderlands 4
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- EA SPORTS Madden NFL 26
- Dying Light: The Beast
- Grand Theft Auto V
- NHL 26
- SILENT HILL f
- EA SPORTS College Football 26
- Ready or Not
- HELLDIVERS 2
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
- Sonic Racing: CrossWorlds
- No Man’s Sky
- Gears of War: Reloaded
- FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
- Hell is Us
PS5 oyunları (Avrupa)
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- Borderlands 4
- NBA 2K26
- Dying Light: The Beast
- Grand Theft Auto V
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- Ready or Not
- SILENT HILL f
- No Man’s Sky
- Assassin’s Creed Shadows
- Hogwarts Legacy
- NHL 26
- Mafia: The Old Country
- UFC 5
- METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
- Hell is Us
- Dragon Ball Z: Kakarot
- It Takes Two
PS4 oyunları (ABD/Kanada)
- Red Dead Redemption 2
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Batman: Arkham Knight
- Hollow Knight: Silksong
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 26
- Need for Speed Heat
- Minecraft
- Mortal Kombat X
- The Forest
- Call of Duty: Black Ops III
- Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
- A Way Out
- Mafia III: Definitive Edition
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Origins
- STAR WARS Battlefront II
- Mafia: Trilogy
- Psychonauts
- NBA 2K26
PS4 oyunları (Avrupa)
- EA Sports FC 26
- Red Dead Redemption 2
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Batman: Arkham Knight
- Hollow Knight: Silksong
- Grand Theft Auto V
- Assassin’s Creed Origins
- The Forest
- A Way Out
- Assassin’s Creed Odyssey
- Mafia: Trilogy
- Need for Speed Heat
- Minecraft
- Kingdom Come: Deliverance
- Unravel Two
- Mortal Kombat X
- Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
- Hogwarts Legacy
- Mafia II: Definitive Edition
- Descenders
Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada
- DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
- Delta Force (F2P)
- Fortnite
- Marvel Rivals
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- skate.
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
- Rocket League
- Fall Guys
Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa
- Delta Force (F2P)
- Roblox
- skate.
- Fortnite
- DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
- eFootball
- Marvel Rivals
