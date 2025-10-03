Giriş
    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Eylül 2025)

    Sony, Eylül 2025'te Amerika ve Avrupa'da en çok indirilen PlayStation oyunlarının listesini paylaştı. PlayStation Store zirvesinde spor oyunları yer alıyor.     

    Sony PlayStation Store en çok satan oyunlar Eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    PlayStation, Eylül 2025'te çeşitli platformlarında en çok indirilen oyunları açıkladı. Oyunlar, platformlara göre (PS5, PlayStation 4, PS VR 2 ve Ücretsiz Oyna) ve bölgelere göre ayrılıyor.

    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

    PS5'te başı iki spor oyunu çekti. Amerika ve Kanada'da NBA 2K26 en çok indirilen PlayStation 5 oyunu olurken, onu Borderlands 4 takip etti. EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong ve Madden NFL 26 ilk beşi tamamladı. Avrupa’da ise EA Sports FC 26 liderliği ele geçirirken, Hollow Knight: Silksong ikinci oldu. 3-5. sıralarda ise Borderlands 4, NBA 2K26 ve Dying Light: The Beast yer aldı. İşte Eylül ayında en çok satan PlayStation oyunları: 

    PS5 oyunları (ABD/Kanada)

    • NBA 2K26
    • Borderlands 4
    • EA Sports FC 26
    • Hollow Knight: Silksong
    • EA SPORTS Madden NFL 26
    • Dying Light: The Beast
    • Grand Theft Auto V
    • NHL 26
    • SILENT HILL f
    • EA SPORTS College Football 26
    • Ready or Not
    • HELLDIVERS 2
    • Forza Horizon 5
    • Minecraft
    • METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
    • Sonic Racing: CrossWorlds
    • No Man’s Sky
    • Gears of War: Reloaded
    • FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
    • Hell is Us

    PS5 oyunları (Avrupa)

    • EA Sports FC 26
    • Hollow Knight: Silksong
    • Borderlands 4
    • NBA 2K26
    • Dying Light: The Beast
    • Grand Theft Auto V
    • Forza Horizon 5
    • Minecraft
    • Ready or Not
    • SILENT HILL f
    • No Man’s Sky
    • Assassin’s Creed Shadows
    • Hogwarts Legacy
    • NHL 26
    • Mafia: The Old Country
    • UFC 5
    • METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
    • Hell is Us
    • Dragon Ball Z: Kakarot
    • It Takes Two

    PS4 oyunları (ABD/Kanada)

    • Red Dead Redemption 2
    • Hollow Knight: Voidheart Edition
    • Batman: Arkham Knight
    • Hollow Knight: Silksong
    • Grand Theft Auto V
    • EA Sports FC 26
    • Need for Speed Heat
    • Minecraft
    • Mortal Kombat X
    • The Forest
    • Call of Duty: Black Ops III
    • Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
    • A Way Out
    • Mafia III: Definitive Edition
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Assassin’s Creed Origins
    • STAR WARS Battlefront II
    • Mafia: Trilogy
    • Psychonauts
    • NBA 2K26

    PS4 oyunları (Avrupa)

    • EA Sports FC 26
    • Red Dead Redemption 2
    • Hollow Knight: Voidheart Edition
    • Batman: Arkham Knight
    • Hollow Knight: Silksong
    • Grand Theft Auto V
    • Assassin’s Creed Origins
    • The Forest
    • A Way Out
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Mafia: Trilogy
    • Need for Speed Heat
    • Minecraft
    • Kingdom Come: Deliverance
    • Unravel Two
    • Mortal Kombat X
    • Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
    • Hogwarts Legacy
    • Mafia II: Definitive Edition
    • Descenders

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada

    • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
    • Delta Force (F2P)
    • Fortnite
    • Marvel Rivals
    • Roblox
    • Call of Duty: Warzone
    • skate.
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
    • Rocket League
    • Fall Guys

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa

    • Delta Force (F2P)
    • Roblox
    • skate.
    • Fortnite
    • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
    • Call of Duty: Warzone
    • Rocket League
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
    • eFootball
    • Marvel Rivals
