En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Eylül 2025)

Tam Boyutta Gör PlayStation, Eylül 2025'te çeşitli platformlarında en çok indirilen oyunları açıkladı. Oyunlar, platformlara göre (PS5, PlayStation 4, PS VR 2 ve Ücretsiz Oyna) ve bölgelere göre ayrılıyor.

Sony açıkladı: "Playstation 5, tarihin en çok kazandıran konsolu" 1 hf. önce eklendi

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

PS5'te başı iki spor oyunu çekti. Amerika ve Kanada'da NBA 2K26 en çok indirilen PlayStation 5 oyunu olurken, onu Borderlands 4 takip etti. EA Sports FC 26, Hollow Knight: Silksong ve Madden NFL 26 ilk beşi tamamladı. Avrupa’da ise EA Sports FC 26 liderliği ele geçirirken, Hollow Knight: Silksong ikinci oldu. 3-5. sıralarda ise Borderlands 4, NBA 2K26 ve Dying Light: The Beast yer aldı. İşte Eylül ayında en çok satan PlayStation oyunları:

PS5 oyunları (ABD/Kanada)

NBA 2K26

Borderlands 4

EA Sports FC 26

Hollow Knight: Silksong

EA SPORTS Madden NFL 26

Dying Light: The Beast

Grand Theft Auto V

NHL 26

SILENT HILL f

EA SPORTS College Football 26

Ready or Not

HELLDIVERS 2

Forza Horizon 5

Minecraft

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Sonic Racing: CrossWorlds

No Man’s Sky

Gears of War: Reloaded

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

Hell is Us

PS5 oyunları (Avrupa)

EA Sports FC 26

Hollow Knight: Silksong

Borderlands 4

NBA 2K26

Dying Light: The Beast

Grand Theft Auto V

Forza Horizon 5

Minecraft

Ready or Not

SILENT HILL f

No Man’s Sky

Assassin’s Creed Shadows

Hogwarts Legacy

NHL 26

Mafia: The Old Country

UFC 5

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Hell is Us

Dragon Ball Z: Kakarot

It Takes Two

PS4 oyunları (ABD/Kanada)

Red Dead Redemption 2

Hollow Knight: Voidheart Edition

Batman: Arkham Knight

Hollow Knight: Silksong

Grand Theft Auto V

EA Sports FC 26

Need for Speed Heat

Minecraft

Mortal Kombat X

The Forest

Call of Duty: Black Ops III

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

A Way Out

Mafia III: Definitive Edition

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

STAR WARS Battlefront II

Mafia: Trilogy

Psychonauts

NBA 2K26

PS4 oyunları (Avrupa)

EA Sports FC 26

Red Dead Redemption 2

Hollow Knight: Voidheart Edition

Batman: Arkham Knight

Hollow Knight: Silksong

Grand Theft Auto V

Assassin’s Creed Origins

The Forest

A Way Out

Assassin’s Creed Odyssey

Mafia: Trilogy

Need for Speed Heat

Minecraft

Kingdom Come: Deliverance

Unravel Two

Mortal Kombat X

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

Hogwarts Legacy

Mafia II: Definitive Edition

Descenders

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

Delta Force (F2P)

Fortnite

Marvel Rivals

Roblox

Call of Duty: Warzone

skate.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access

Rocket League

Fall Guys

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa

Delta Force (F2P)

Roblox

skate.

Fortnite

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access

eFootball

Marvel Rivals

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: