En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Nisan 2026)

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar
PS5 tarafında ABD ve Kanada bölgesinde listenin zirvesinde MLB The Show 26 bulunurken, Avrupa'da liderliği EA Sports FC 26 aldı. Ayın dikkat çeken yapımlarından Pragmata ise her iki bölgede de ilk 10 sırada yer aldı. Ayrıca Crimson Desert, Grand Theft Auto V ve Starfield listelerde güçlü performans göstermeyi sürdürdü.
PS4 kategorisinde ise zirvede yine Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Bunun yanında Gang Beasts, Resident Evil 6 ve Minecraft gibi yapımlar da üst sıralarda yer aldı. PS VR2 tarafında ise bölgelere göre farklı oyunlar öne çıktı. ABD tarafında Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition zirvede yer alırken, Avrupa'da aynı başarıyı tekrar etti. Yeni çıkış yapan Little Nightmares VR: Altered Echoes da listelere hızlı giriş yaptı.
Ücretsiz oyunlar kategorisinde ise Roblox ve Fortnite popülerliğini korumayı sürdürdü. Ayrıca NTE: Neverness to Everness, her iki bölgede de listeye girmeyi başaran yeni yapımlar arasında yer aldı.
PS5 – ABD/Kanada
- MLB The Show 26
- Pragmata
- Crimson Desert
- NBA 2K26
- Starfield
- Content Warning
- Grand Theft Auto V
- Mouse: P.I. For Hire
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Saros
- Hades II
- EA Sports FC 26
- Arc Raiders
- EA Sports Madden NFL 26
- WWE 2K26
- Resident Evil 4
- Ready or Not
- Invincible VS
- Resident Evil Requiem
PS5 – Avrupa
- EA Sports FC 26
- Crimson Desert
- Grand Theft Auto V
- Starfield
- Pragmata
- Minecraft
- Hades II
- Content Warning
- UFC 5
- Resident Evil 4
- NBA 2K26
- Mouse: P.I. For Hire
- Call of Duty: Black Ops 7
- It Takes Two
- Resident Evil 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Saros
- Forza Horizon 5
- No Man's Sky
- Poppy Playtime: Chapter 1
PS4 – ABD/Kanada
- Red Dead Redemption 2
- Gang Beasts
- Call of Duty: Black Ops III
- Resident Evil 6
- Resident Evil 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Batman: Arkham Knight
- Star Wars Battlefront II
- A Way Out
- Minecraft
- Mortal Kombat X
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: WWII
- Cuphead
- Resident Evil
- God of War
- Tom Clancy's The Division 2
- theHunter: Call of the Wild
- NBA 2K26
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
PS4 – Avrupa
- Red Dead Redemption 2
- Gang Beasts
- A Way Out
- EA Sports FC 26
- Resident Evil 6
- Resident Evil 5
- Minecraft
- Unravel Two
- Grand Theft Auto V
- Star Wars Battlefront II
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Black Ops III
- Metro Exodus
- theHunter: Call of the Wild
- God of War
- Batman: Arkham Knight
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
- Need for Speed Heat
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
- Assassin’s Creed Unity
PlayStation VR2 - ABD/Kanada
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
- Beat Saber
- Among Us 3D: VR
- Job Simulator
- Metro Awakening
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Alien: Rogue Incursion VR
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Arizona Sunshine 2
- Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition
PlayStation VR2 - Avrupa
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
- Metro Awakening
- Job Simulator
- Horizon Call of the Mountain
- Beat Saber
- Alien: Rogue Incursion VR
- Among Us 3D: VR
- Cooking Simulator VR
- Creed: Rise to Glory – Championship Edition
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada
- Roblox
- Fortnite
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- NTE: Neverness to Everness
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Fall Guys
Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa
- Roblox
- Fortnite
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- NTE: Neverness to Everness
- eFootball
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
- Asphalt Legends
- Fall Guys
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.