Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Nisan 2026)

    Sony, Nisan 2026'da en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. EA Sports FC 26 ve Red Dead Redemption 2, geçen ayın en çok indirilen oyunları oldu. İşte detaylar...

    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Nisan 2026) Tam Boyutta Gör
    Sony, Nisan 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları açıkladı. Paylaşılan listelerde PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyun kategorilerindeki en popüler yapımlar yer aldı. 

    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

    PS5 tarafında ABD ve Kanada bölgesinde listenin zirvesinde MLB The Show 26 bulunurken, Avrupa'da liderliği EA Sports FC 26 aldı. Ayın dikkat çeken yapımlarından Pragmata ise her iki bölgede de ilk 10 sırada yer aldı. Ayrıca Crimson Desert, Grand Theft Auto V ve Starfield listelerde güçlü performans göstermeyi sürdürdü.

    PS4 kategorisinde ise zirvede yine Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Bunun yanında Gang Beasts, Resident Evil 6 ve Minecraft gibi yapımlar da üst sıralarda yer aldı. PS VR2 tarafında ise bölgelere göre farklı oyunlar öne çıktı. ABD tarafında Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition zirvede yer alırken, Avrupa'da aynı başarıyı tekrar etti. Yeni çıkış yapan Little Nightmares VR: Altered Echoes da listelere hızlı giriş yaptı.

    Ücretsiz oyunlar kategorisinde ise Roblox ve Fortnite popülerliğini korumayı sürdürdü. Ayrıca NTE: Neverness to Everness, her iki bölgede de listeye girmeyi başaran yeni yapımlar arasında yer aldı.

    PS5 – ABD/Kanada

    • MLB The Show 26
    • Pragmata
    • Crimson Desert
    • NBA 2K26
    • Starfield
    • Content Warning
    • Grand Theft Auto V
    • Mouse: P.I. For Hire
    • Minecraft
    • Call of Duty: Black Ops 7
    • Saros
    • Hades II
    • EA Sports FC 26
    • Arc Raiders
    • EA Sports Madden NFL 26
    • WWE 2K26
    • Resident Evil 4
    • Ready or Not
    • Invincible VS
    • Resident Evil Requiem

    PS5 – Avrupa

    • EA Sports FC 26
    • Crimson Desert
    • Grand Theft Auto V
    • Starfield
    • Pragmata
    • Minecraft
    • Hades II
    • Content Warning
    • UFC 5
    • Resident Evil 4
    • NBA 2K26
    • Mouse: P.I. For Hire
    • Call of Duty: Black Ops 7
    • It Takes Two
    • Resident Evil 2
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • Saros
    • Forza Horizon 5
    • No Man's Sky
    • Poppy Playtime: Chapter 1

    PS4 – ABD/Kanada

    • Red Dead Redemption 2
    • Gang Beasts
    • Call of Duty: Black Ops III
    • Resident Evil 6
    • Resident Evil 5
    • Call of Duty: Modern Warfare
    • Batman: Arkham Knight
    • Star Wars Battlefront II
    • A Way Out
    • Minecraft
    • Mortal Kombat X
    • Grand Theft Auto V
    • Call of Duty: WWII
    • Cuphead
    • Resident Evil
    • God of War
    • Tom Clancy's The Division 2
    • theHunter: Call of the Wild
    • NBA 2K26
    • Uncharted: The Nathan Drake Collection

    PS4 – Avrupa

    • Red Dead Redemption 2
    • Gang Beasts
    • A Way Out
    • EA Sports FC 26
    • Resident Evil 6
    • Resident Evil 5
    • Minecraft
    • Unravel Two
    • Grand Theft Auto V
    • Star Wars Battlefront II
    • Call of Duty: Modern Warfare
    • Call of Duty: Black Ops III
    • Metro Exodus
    • theHunter: Call of the Wild
    • God of War
    • Batman: Arkham Knight
    • Uncharted: The Nathan Drake Collection
    • Need for Speed Heat
    • Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
    • Assassin’s Creed Unity

    PlayStation VR2 - ABD/Kanada

    • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
    • Beat Saber
    • Among Us 3D: VR
    • Job Simulator
    • Metro Awakening
    • The Walking Dead: Saints & Sinners
    • Alien: Rogue Incursion VR
    • Little Nightmares VR: Altered Echoes
    • Arizona Sunshine 2
    • Wrath: Aeon of Ruin VR – Brutal Edition

    PlayStation VR2 - Avrupa

    • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
    • Metro Awakening
    • Job Simulator
    • Horizon Call of the Mountain
    • Beat Saber
    • Alien: Rogue Incursion VR
    • Among Us 3D: VR
    • Cooking Simulator VR
    • Creed: Rise to Glory – Championship Edition
    • Little Nightmares VR: Altered Echoes

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada

    • Roblox
    • Fortnite
    • Rocket League
    • Call of Duty: Warzone
    • NTE: Neverness to Everness
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
    • Apex Legends
    • Marvel Rivals
    • The Seven Deadly Sins: Origin
    • Fall Guys

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa

    • Roblox
    • Fortnite
    • Rocket League
    • Call of Duty: Warzone
    • NTE: Neverness to Everness
    • eFootball
    • The Seven Deadly Sins: Origin
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
    • Asphalt Legends
    • Fall Guys
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea 1.3 triger seti kaç binde değişir kontil tablet etkisini nezaman gösterir pasta cila experde çıkar mı en iyi otogaz hangisi new balance orjinallik sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum