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    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Temmuz 2026)

    Sony, Temmuz 2026'da PlayStation Store'dan en çok indirilen oyunları açıkladı. Call of Duty: Black Ops II, PS5 ve PS4 listelerinde iki bölgede birden zirveye yerleşti.

    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Temmuz 2026) Tam Boyutta Gör
    Sony, Temmuz 2026 döneminde PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları açıkladı. PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyun kategorilerinde dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, Call of Duty: Black Ops II ayın en başarılı yapımı oldu.

    Temmuz 2026'nın en çok indirilen PlayStation oyunları

    PS5 listelerinde Call of Duty: Black Ops II hem ABD ve Kanada hem de Avrupa bölgesinde ilk sırada yer aldı. Call of Duty: Black Ops da iki bölgede ikinci sıraya yerleşerek serinin listenin zirvesindeki hakimiyetini güçlendirdi. ABD ve Kanada'da üçüncü sırada EA Sports College Football 27 bulunurken, Assassin's Creed Black Flag Resynced Avrupa'da üçüncü sırayı aldı.

    EA Sports FC 26, Palworld, Minecraft, Halo: Campaign Evolved ve NBA 2K26 da her iki bölgenin ilk 10'unda yer aldı. PS4 tarafında da Call of Duty: Black Ops II zirveyi aldı. Böylece Red Dead Redemption 2'nin uzun süredir devam eden liderliği sona erdi. Rockstar'ın yapımı ABD ve Kanada'da dördüncü, Avrupa'da ise üçüncü sıraya geriledi.

    PS VR2 kategorisinde ise I Am Cat hem ABD ve Kanada'da hem de Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Beat Saber, ABD ve Kanada listesinde bir sıra daha geriledi. Ücretsiz oyunlarda ABD ve Kanada'nın lideri Roblox olurken, Avrupa'da Fortnite zirvede yer aldı. Marvel Rivals ABD ve Kanada'da üçüncü sıraya kadar yükselirken Avrupa'nın ilk 10'una giremedi.

    PS5'te ABD ve Kanada listesi şöyle:

    1. Call of Duty: Black Ops II
    2. Call of Duty: Black Ops
    3. EA Sports College Football 27
    4. Assassin's Creed Black Flag Resynced
    5. EA Sports FC 26
    6. Halo: Campaign Evolved
    7. Palworld
    8. NBA 2K26
    9. Minecraft
    10. Escape the Backrooms

    Avrupa'daki ilk 10 ise şöyle:

    1. Call of Duty: Black Ops II
    2. Call of Duty: Black Ops
    3. Assassin's Creed Black Flag Resynced
    4. EA Sports FC 26
    5. Palworld
    6. Minecraft
    7. Halo: Campaign Evolved
    8. Escape the Backrooms
    9. NBA 2K26
    10. 007 First Light
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