En çok satan akıllı telefon işlemci markaları açıklandı: Düşüş sürüyor

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Tam Boyutta Gör Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni rapor, mobil işlemci pazarının 2026'nın ilk yarısında önemli ölçüde daraldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre küresel akıllı telefon yonga seti (SoC) sevkiyatları, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azaldı. Pazarın en büyükleri ise, yine MediaTek, Qualcomm ve Apple oldu.

Qualcomm ve MediaTek yüzde 25 geriledi

Raporda, son aylarda etkisini artıran bellek çipi krizi ve akıllı telefon satışlarındaki yavaşlamanın işlemci pazarını da doğrudan etkilediği belirtiliyor. Özellikle Android ekosisteminin iki büyük tedarikçisi Qualcomm ve MediaTek, bu süreçten en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Counterpoint verilerine göre Qualcomm ve MediaTek'in işlemci sevkiyatları, 2025'in ilk yarısına kıyasla yaklaşık yüzde 25 düştü.

Tam Boyutta Gör Qualcomm tarafında amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve diğer üst segment çözümler sınırlı büyüme gösterirken, toplam sevkiyatlardaki düşüş engellenemedi. MediaTek cephesinde ise özellikle giriş seviyesi 5G Dimensity işlemcilerine olan talep önemli ölçüde azalırken, şirketin üst segmentte konumlanan Dimensity 9500 serisi daha güçlü bir performans sergiledi.

MediaTek: %32

Qualcomm: % 22

Apple: % 19

Unisoc: % 13

Samsung: % 8

Diğer: % 5

Apple, Samsung ve Unisoc yükselişte

Pazardaki genel daralmaya rağmen Apple, Samsung ve Unisoc sevkiyatlarını artırmayı başardı. Apple'ın büyümesinde iPhone 17 serisine yönelik güçlü talebin etkili olduğu belirtilirken, A19 ve A19 Pro işlemcilerinin sevkiyatları da buna paralel olarak arttı. Rapora göre giriş segmentinde dikkat çeken bir diğer değişim ise MediaTek'in 5G çözümlerinden Unisoc'un 4G işlemcilerine yönelim oldu.

Özellikle Xiaomi'nin Redmi ve POCO markalarıyla gerçekleştirilen iş birliklerinin Unisoc'un büyümesini desteklediği belirtiliyor. Samsung da bu dönemde işlemci sevkiyatlarını artıran üreticiler arasında yer aldı.

Yıl genelinde düşüş sürecek

Counterpoint, akıllı telefon işlemcisi pazarındaki zayıflığın yılın geri kalanında da devam edeceğini düşünüyor. Araştırma şirketi, 2026 genelinde küresel SoC sevkiyatlarının yüzde 14 azalacağını tahmin ediyor.Özellikle giriş seviyesi akıllı telefonlara yönelik işlemci sevkiyatlarında yıllık bazda yüzde 30'a varan düşüş bekleniyor.

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Ayrıca analistler, sektörü etkileyen bellek çipi fiyatlarının 2027'nin ikinci yarısından önce normale dönmesini beklemediklerini belirtiyor. Bu nedenle üreticiler önümüzdeki dönemde de tedarik maliyetleri ve üretim planlaması konusunda zorluk yaşamaya devam edecek.

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