En çok satan akıllı telefon işlemci markaları açıklandı: Düşüş sürüyor

Qualcomm ve MediaTek yüzde 25 geriledi
Raporda, son aylarda etkisini artıran bellek çipi krizi ve akıllı telefon satışlarındaki yavaşlamanın işlemci pazarını da doğrudan etkilediği belirtiliyor. Özellikle Android ekosisteminin iki büyük tedarikçisi Qualcomm ve MediaTek, bu süreçten en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Counterpoint verilerine göre Qualcomm ve MediaTek'in işlemci sevkiyatları, 2025'in ilk yarısına kıyasla yaklaşık yüzde 25 düştü.
- MediaTek: %32
- Qualcomm: % 22
- Apple: % 19
- Unisoc: % 13
- Samsung: % 8
- Diğer: % 5
Apple, Samsung ve Unisoc yükselişte
Pazardaki genel daralmaya rağmen Apple, Samsung ve Unisoc sevkiyatlarını artırmayı başardı. Apple'ın büyümesinde iPhone 17 serisine yönelik güçlü talebin etkili olduğu belirtilirken, A19 ve A19 Pro işlemcilerinin sevkiyatları da buna paralel olarak arttı. Rapora göre giriş segmentinde dikkat çeken bir diğer değişim ise MediaTek'in 5G çözümlerinden Unisoc'un 4G işlemcilerine yönelim oldu.
Özellikle Xiaomi'nin Redmi ve POCO markalarıyla gerçekleştirilen iş birliklerinin Unisoc'un büyümesini desteklediği belirtiliyor. Samsung da bu dönemde işlemci sevkiyatlarını artıran üreticiler arasında yer aldı.
Yıl genelinde düşüş sürecek
Counterpoint, akıllı telefon işlemcisi pazarındaki zayıflığın yılın geri kalanında da devam edeceğini düşünüyor. Araştırma şirketi, 2026 genelinde küresel SoC sevkiyatlarının yüzde 14 azalacağını tahmin ediyor.Özellikle giriş seviyesi akıllı telefonlara yönelik işlemci sevkiyatlarında yıllık bazda yüzde 30'a varan düşüş bekleniyor.
Ayrıca analistler, sektörü etkileyen bellek çipi fiyatlarının 2027'nin ikinci yarısından önce normale dönmesini beklemediklerini belirtiyor. Bu nedenle üreticiler önümüzdeki dönemde de tedarik maliyetleri ve üretim planlaması konusunda zorluk yaşamaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: