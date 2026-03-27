En çok satan katlanabilir telefon markaları açıklandı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar, Samsung'un hakimiyetinde tüm endişeleri geride bırakarak gelişmeye devam ediyor. Son veriler ise, özellikle pazar rekabetinin değişmeye başladığını gösteriyor. Counterpoint Research, 2025 yılına ait katlanabilir telefon sevkiyatlarını ve en çok satan markaları paylaştı.

Motorola farkı kapatıyor

Counterpoint Research tarafından paylaşılan rapora göre, 2025 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 28 büyüdü. Ancak asıl dikkat çeken nokta pazar paylarındaki değişim oldu. Samsung, 2024'te yüzde 65 seviyesinde olan pazar payını 2025'te yaklaşık yüzde 51'e düşürmüş durumda. Şirket hâlâ lider konumunu koruyor ancak fark ciddi şekilde daralıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle kitap tipi katlanabilir modellerde güçlü kalırken, kapaklı segmentte rekabet artıyor. Bu değişimin arkasındaki en büyük etken ise Motorola. Şirketin Motorola Razr 60 serisi, agresif fiyatlandırma ve operatör destekleriyle güçlü talep gördü. Bu sayede Motorola'nın pazar payı yüzde 44 seviyesine kadar yükseldi ve rekabet dengesi önemli ölçüde değişti.

Diğer yandan Google da pazarda büyüme kaydediyor. Özellikle Pixel 10 Pro Fold modelinin etkisiyle sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 52 arttı. Buna rağmen şirketin toplam pazar payı hâlâ yüzde 5 seviyelerinde. Tüm bu gelişmeler, Apple'ın katlanabilir pazara girişinden kısa süre önce yaşandığını söyleyelim.

Bildiğiniz gibi zzun süredir gündemde olan iPhone Fold modelinin, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Apple’ın bu pazara geç giriş yapması, daha olgunlaşmış bir segmentte rekabet etmesini sağlayabilir.

