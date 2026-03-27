En çok satan katlanabilir telefon markaları açıklandı

Motorola farkı kapatıyor
Counterpoint Research tarafından paylaşılan rapora göre, 2025 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 28 büyüdü. Ancak asıl dikkat çeken nokta pazar paylarındaki değişim oldu. Samsung, 2024'te yüzde 65 seviyesinde olan pazar payını 2025'te yaklaşık yüzde 51'e düşürmüş durumda. Şirket hâlâ lider konumunu koruyor ancak fark ciddi şekilde daralıyor.
Diğer yandan Google da pazarda büyüme kaydediyor. Özellikle Pixel 10 Pro Fold modelinin etkisiyle sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 52 arttı. Buna rağmen şirketin toplam pazar payı hâlâ yüzde 5 seviyelerinde. Tüm bu gelişmeler, Apple'ın katlanabilir pazara girişinden kısa süre önce yaşandığını söyleyelim.
Bildiğiniz gibi zzun süredir gündemde olan iPhone Fold modelinin, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Apple'ın bu pazara geç giriş yapması, daha olgunlaşmış bir segmentte rekabet etmesini sağlayabilir.