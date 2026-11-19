Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel OLED monitör pazarı büyümesini sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde sevkiyatlar geçen döneme göre iki katına çıktı. ASUS, yüzde 21,7 pazar payıyla liderliğini korurken MSI ikinci sıraya yükseldi. Samsung ise yüzde 11,3 payla üçüncü sıraya geriledi. LG dördüncü, Dell ise beşinci sırada yer aldı. Özellikle 27 inçlik yeni modeller ve yıl sonu kampanyaları satışların artmasında büyük rol oynadı. Rekabetin yeni modellerle daha da kızışması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör OLED monitör pazarı büyümeye devam ediyor. TrendForce tarafından yayımlanan son araştırmaya göre küresel OLED monitör sevkiyatları, 2026'nın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise sevkiyatlar iki katına çıktı. İşte en çok satan markalar...

ASUS liderliğini korudu, MSI ikinci sıraya yükseldi

TrendForce verilerine göre ASUS, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 21,7 pazar payıyla dünyanın en büyük OLED monitör markası olmayı sürdürdü. Şirketin sevkiyatları önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Bu büyümede 27 inç QHD 540 Hz panellerde yaşanan tedarik sorunlarının hafiflemesi ve markanın 20. yılına özel yeni modellerinin piyasaya çıkması etkili oldu.

MSI ise ilk kez küresel sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Şirketin pazar payı önceki çeyreğe göre 1,7 puan artarak yüzde 14,5'e ulaştı. MSI'ın büyümesinde tatil alışveriş dönemi öncesinde 27 inç QHD monitörlere yönelik siparişlerin artması ve 27 inç QHD 320 Hz modeller dahil yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi etkili oldu.

ASUS: %21,7 MSI: %14,5 Samsung: %11,3 LG: %8,6 Dell: %8,2 Diğerleri: %35,7

Samsung, yüzde 11,3 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi. Şirketin sevkiyatları yılın ilk üç çeyreğinde büyük ölçüde istikrarlı kalmasına rağmen pazarın hızlı büyümesi, toplam pazar içindeki payının azalmasına neden oldu. Listenin dördüncü sırasında yüzde 8,6 pazar payıyla LG yer aldı. Şirket, özellikle bazı 27 inç QHD 240 Hz modellerinde gerçekleştirdiği indirim ve kampanyalar sayesinde talebi artırdı.

27 inç G-Sync ve FreeSync monitör tavsiyesi 4 gün önce eklendi

Dell ise yüzde 8,2 pazar payıyla beşinci sıraya yükseldi. Markanın büyümesinde 27 inç QHD 240 Hz modellerinin sevkiyatındaki artış ve ikinci çeyrekte tanıtılan yeni 39 inç modelin satışlarının hızlanması etkili oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

En çok satan OLED monitör markaları açıklandı: Satışlar katladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: