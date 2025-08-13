Giriş
    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar açıklandı! Temmuz 2025

    Sony, PlayStation'da en çok indirilen oyunları açıkladı. Listenin zirvesinde ABD'de College Football 26, Avrupa'da ise Ready or Not yer aldı. İşte tüm listeler…

    En çok satan Playstation oyunları açıklandı! Temmuz 2025 Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunların listesini paylaştı. Temmuz 2025 dönemini temel alan liste, hem yeni çıkan yapımları hem de yıllardır popülerliğini koruyan oyunların listeden düşmediğini gösteriyor. Listenin ilk sıralarını ise her zaman olduğu gibi spor oyunları, taktik tabanlı FPS'ler ve açık dünya yapımları oluşturdu. İşte en çok indirilen Playstation oyunları...

    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar açıklandı

    Sony'nin paylaştığı listeye göre, ABD/Kanada bölgesinde College Football 26, Temmuz ayında PS5'in zirvesine yerleşti. Haziran ayında çıkış yapan ve hızla popülerleşen Ready or Not ise hem ABD hem Avrupa listelerinde ilk üçte yer almayı başardı. Avrupa tarafında ise EA Sports FC 25 ve REMATCH öne çıktı.

    PS4 listelerine bakıldığında, ABD/Kanada'da Red Dead Redemption 2 yine liderliği bırakmadı. Avrupa'da ise futbol rekabeti sürerken, Star Wars Battlefront II gibi eski yapımlar hâlâ üst sıralarda yer buluyor. Son olarak ücretsiz oyunlar kategorisinde ABD'de Fortnite liderliğini korurken, Roblox ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege X – Free Access ilk sıralara yerleşti. Avrupa'da ise eFootball ve VALORANT gibi rekabetçi yapımlar listeye çıktı.

    PS5 Oyunları ABD / Kanada

    • College Football 26
    • Ready or Not
    • Grand Theft Auto V
    • NBA 2K25
    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
    • MLB The Show 25
    • Minecraft
    • EA SPORTS FC 25
    • Forza Horizon 5
    • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
    • REMATCH
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • Phasmophobia
    • Mortal Kombat 11
    • Killing Floor 3
    • Holdfast: Nations At War
    • Mortal Kombat 1
    • Cyberpunk 2077

    PS5 Oyunları – Avrupa

    • Ready or Not
    • EA SPORTS FC 25
    • REMATCH
    • Grand Theft Auto V
    • Forza Horizon 5
    • Minecraft
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • NBA 2K25
    • Cyberpunk 2077
    • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
    • F1 25
    • It Takes Two
    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Assassin’s Creed Shadows
    • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
    • Gran Turismo 7
    • Holdfast: Nations At War
    • Mortal Kombat 11
    • Phasmophobia

    PS4 Oyunları ABD / Kanada

    • Red Dead Redemption 2
    • STAR WARS Battlefront II
    • Batman: Arkham Knight
    • Grand Theft Auto V
    • Gang Beasts
    • Call of Duty: Black Ops III
    • A Way Out
    • Minecraft
    • NBA 2K25
    • Middle-earth: Shadow of War
    • Injustice 2
    • theHunter: Call of the Wild
    • Dying Light
    • Need for Speed Heat
    • Mafia: Definitive Edition
    • Mortal Kombat 11
    • Mortal Kombat X
    • Red Dead Redemption
    • EA SPORTS FC 25
    • Call of Duty: Black Ops 6

    PS4 Oyunları Avrupa

    • Red Dead Redemption 2
    • EA SPORTS FC 25
    • The Forest
    • STAR WARS Battlefront II
    • A Way Out
    • Grand Theft Auto V
    • Unravel Two
    • Batman: Arkham Knight
    • Mafia: Definitive Edition
    • Minecraft
    • Gang Beasts
    • Descenders
    • Need for Speed Heat
    • The Last of Us Remastered
    • NBA 2K25
    • Middle-earth: Shadow of War
    • Watch Dogs 2
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Assassin’s Creed IV: Black Flag
    • Mortal Kombat 11

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) – ABD/ Kanada

    • Fortnite
    • Roblox
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
    • Maximum Football
    • Call of Duty: Warzone
    • Rocket League
    • Marvel Rivals
    • Fall Guys
    • Asphalt Legends
    • Apex Legends

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) – Avrupa

    • Fortnite
    • Roblox
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
    • Rocket League
    • Call of Duty: Warzone
    • eFootball
    • Fall Guys
    • Asphalt Legends
    • VALORANT
    • Stumble Guys
    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

