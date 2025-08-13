PlayStation'da en çok indirilen oyunlar açıklandı! Temmuz 2025

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunların listesini paylaştı. Temmuz 2025 dönemini temel alan liste, hem yeni çıkan yapımları hem de yıllardır popülerliğini koruyan oyunların listeden düşmediğini gösteriyor. Listenin ilk sıralarını ise her zaman olduğu gibi spor oyunları, taktik tabanlı FPS'ler ve açık dünya yapımları oluşturdu. İşte en çok indirilen Playstation oyunları...

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar açıklandı

Sony'nin paylaştığı listeye göre, ABD/Kanada bölgesinde College Football 26, Temmuz ayında PS5'in zirvesine yerleşti. Haziran ayında çıkış yapan ve hızla popülerleşen Ready or Not ise hem ABD hem Avrupa listelerinde ilk üçte yer almayı başardı. Avrupa tarafında ise EA Sports FC 25 ve REMATCH öne çıktı.

2026'da birçok oyun stüdyosu PS4 desteğini sonlandıracak 4 gün önce eklendi

PS4 listelerine bakıldığında, ABD/Kanada'da Red Dead Redemption 2 yine liderliği bırakmadı. Avrupa'da ise futbol rekabeti sürerken, Star Wars Battlefront II gibi eski yapımlar hâlâ üst sıralarda yer buluyor. Son olarak ücretsiz oyunlar kategorisinde ABD'de Fortnite liderliğini korurken, Roblox ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege X – Free Access ilk sıralara yerleşti. Avrupa'da ise eFootball ve VALORANT gibi rekabetçi yapımlar listeye çıktı.

PS5 Oyunları ABD / Kanada

College Football 26

Ready or Not

Grand Theft Auto V

NBA 2K25

Call of Duty: Black Ops 6

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

MLB The Show 25

Minecraft

EA SPORTS FC 25

Forza Horizon 5

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

REMATCH

Clair Obscur: Expedition 33

WUCHANG: Fallen Feathers

Phasmophobia

Mortal Kombat 11

Killing Floor 3

Holdfast: Nations At War

Mortal Kombat 1

Cyberpunk 2077

PS5 Oyunları – Avrupa

Ready or Not

EA SPORTS FC 25

REMATCH

Grand Theft Auto V

Forza Horizon 5

Minecraft

Clair Obscur: Expedition 33

WUCHANG: Fallen Feathers

NBA 2K25

Cyberpunk 2077

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

F1 25

It Takes Two

Call of Duty: Black Ops 6

Assassin’s Creed Shadows

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Gran Turismo 7

Holdfast: Nations At War

Mortal Kombat 11

Phasmophobia

PS4 Oyunları ABD / Kanada

Red Dead Redemption 2

STAR WARS Battlefront II

Batman: Arkham Knight

Grand Theft Auto V

Gang Beasts

Call of Duty: Black Ops III

A Way Out

Minecraft

NBA 2K25

Middle-earth: Shadow of War

Injustice 2

theHunter: Call of the Wild

Dying Light

Need for Speed Heat

Mafia: Definitive Edition

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat X

Red Dead Redemption

EA SPORTS FC 25

Call of Duty: Black Ops 6

PS4 Oyunları Avrupa

Red Dead Redemption 2

EA SPORTS FC 25

The Forest

STAR WARS Battlefront II

A Way Out

Grand Theft Auto V

Unravel Two

Batman: Arkham Knight

Mafia: Definitive Edition

Minecraft

Gang Beasts

Descenders

Need for Speed Heat

The Last of Us Remastered

NBA 2K25

Middle-earth: Shadow of War

Watch Dogs 2

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Mortal Kombat 11

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) – ABD/ Kanada

Fortnite

Roblox

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access

Maximum Football

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Marvel Rivals

Fall Guys

Asphalt Legends

Apex Legends

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) – Avrupa

Fortnite

Roblox

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access

Rocket League

Call of Duty: Warzone

eFootball

Fall Guys

Asphalt Legends

VALORANT

Stumble Guys

