En çok satan tablet markaları belli oldu: Birinci şaşırtmadı

En çok satan tablet markaları belli oldu
Omdia’nın yayınladığı Q1 2026 raporuna göre sektörde büyümenin yavaşlamasında artan maliyetler, zayıflayan tüketici talebi ve üreticilerin önceliğini akıllı telefon ile dizüstü bilgisayarlara kaydırması etkili oldu. Özellikle giriş ve orta segment tabletlerde baskının arttığı belirtiliyor. Apple ise pazarın genel yavaşlamasına rağmen liderliğini güçlendirmeyi sürdürdü.
- Apple - 14,8 milyon sevkiyat / %40,1 pazar payı
- Samsung - 5,8 milyon sevkiyat / %15,7 pazar payı
- Huawei - 3,2 milyon sevkiyat / %8,8 pazar payı
- Lenovo - 3 milyon sevkiyat / %8,2 pazar payı
- Xiaomi - 2,6 milyon sevkiyat / %7,2 pazar payı
Huawei ve Lenovo yükselişte
Samsung, 5,8 milyon adet tablet sevkiyatıyla ikinci sırada yer aldı ancak şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 12,6 geriledi. Artan fiyat baskısı ve zayıflayan tüketici talebi, Samsung'un satışlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında. Çeyreğin en dikkat çekici yükselişi ise Huawei ve Lenovo'dan geldi. Huawei, 3,2 milyon adet sevkiyat ve yüzde 28 büyüme ile üçüncü sıraya yükselirken, Lenovo ise yüzde 20 büyüme kaydederek 3 milyon adet satışa ulaştı.
Xiaomi tarafında ise tablo tersine dönmüş durumda. Şirketin tablet sevkiyatları yıllık bazda yüzde 13,6 düşüş gösterdi ve toplam 2,6 milyon adede geriledi. Rapora göre Chromebook tarafında ise düşüş daha sert gerçekleşti. Global Chromebook sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11,5 gerileyerek 4,5 milyon adede düştü.
- Lenovo - 1,46 milyon sevkiyat / %32,5 pazar payı
- HP - 1,06 milyon sevkiyat / %23,7 pazar payı
- Acer - 937 bin sevkiyat / %20,8 pazar payı
- Dell - 413 bin sevkiyat / %9,2 pazar payı
- ASUS - 406 bin sevkiyat / %9 pazar payı
Lenovo, Chromebook pazarında da liderliğini korusa da sevkiyatları yüzde 11,2 düştü. HP yüzde 15,3, Dell ise yüzde 28,3 düşüş yaşadı. ASUS ise yüzde 3,5 büyüme kaydeden tek büyük üretici oldu. Analistlere göre 2026'nın ikinci yarısında tablet pazarında premium modellere odaklanma sürecek. Uygun fiyatlı modellerde ise hem talep hem de kârlılık tarafındaki baskının devam etmesi bekleniyor.