En çok satan tablet markaları belli oldu: Birinci şaşırtmadı

Tam Boyutta Gör 2026'nın ilk üç ayında dünyada en çok tablet satan markalar belli oldu. Apple, büyük farkla zirvedeki yerini korurken, global tablet pazarı yıllık bazda yalnızca yüzde 0,1 büyüyerek 37 milyon adet sevkiyata ulaştı. İşte Apple, Samsung ve Huawei dahil olmak üzere en çok satan markalar...

Omdia’nın yayınladığı Q1 2026 raporuna göre sektörde büyümenin yavaşlamasında artan maliyetler, zayıflayan tüketici talebi ve üreticilerin önceliğini akıllı telefon ile dizüstü bilgisayarlara kaydırması etkili oldu. Özellikle giriş ve orta segment tabletlerde baskının arttığı belirtiliyor. Apple ise pazarın genel yavaşlamasına rağmen liderliğini güçlendirmeyi sürdürdü.

Tam Boyutta Gör Şirket, yılın ilk çeyreğinde 14,8 milyon iPad sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 40,1 pazar payına ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9'luk büyümeye işaret ediyor. Apple'ın başarısında ise özellikle iPad Air modellerine yönelik güçlü talebin etkili olduğunu söyleyelim.

Apple - 14,8 milyon sevkiyat / %40,1 pazar payı Samsung - 5,8 milyon sevkiyat / %15,7 pazar payı Huawei - 3,2 milyon sevkiyat / %8,8 pazar payı Lenovo - 3 milyon sevkiyat / %8,2 pazar payı Xiaomi - 2,6 milyon sevkiyat / %7,2 pazar payı

Huawei ve Lenovo yükselişte

Samsung, 5,8 milyon adet tablet sevkiyatıyla ikinci sırada yer aldı ancak şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 12,6 geriledi. Artan fiyat baskısı ve zayıflayan tüketici talebi, Samsung'un satışlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında. Çeyreğin en dikkat çekici yükselişi ise Huawei ve Lenovo'dan geldi. Huawei, 3,2 milyon adet sevkiyat ve yüzde 28 büyüme ile üçüncü sıraya yükselirken, Lenovo ise yüzde 20 büyüme kaydederek 3 milyon adet satışa ulaştı.

Xiaomi tarafında ise tablo tersine dönmüş durumda. Şirketin tablet sevkiyatları yıllık bazda yüzde 13,6 düşüş gösterdi ve toplam 2,6 milyon adede geriledi. Rapora göre Chromebook tarafında ise düşüş daha sert gerçekleşti. Global Chromebook sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11,5 gerileyerek 4,5 milyon adede düştü.

Lenovo - 1,46 milyon sevkiyat / %32,5 pazar payı HP - 1,06 milyon sevkiyat / %23,7 pazar payı Acer - 937 bin sevkiyat / %20,8 pazar payı Dell - 413 bin sevkiyat / %9,2 pazar payı ASUS - 406 bin sevkiyat / %9 pazar payı

Lenovo, Chromebook pazarında da liderliğini korusa da sevkiyatları yüzde 11,2 düştü. HP yüzde 15,3, Dell ise yüzde 28,3 düşüş yaşadı. ASUS ise yüzde 3,5 büyüme kaydeden tek büyük üretici oldu. Analistlere göre 2026'nın ikinci yarısında tablet pazarında premium modellere odaklanma sürecek. Uygun fiyatlı modellerde ise hem talep hem de kârlılık tarafındaki baskının devam etmesi bekleniyor.

