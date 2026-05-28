En çok satan telefon markaları açıklandı: Apple büyüdü, Xiaomi geriledi

En çok satan telefon markaları açıklandı
Analistler, yılın geri kalanı için oldukça temkinli konuşuyor. Omdia'ya göre Avrupa akıllı telefon pazarı 2026 genelinde yüzde 12 küçülebilir. Özellikle yılın ikinci yarısında sert düşüş bekleniyor. İlk çeyrek verilerine bakıldığında Samsung yeniden Avrupa pazarının lideri oldu. Şirket, yüzde 3 büyüme ile 12.6 milyon cihaz sevkiyatına ulaştı ve yüzde 38 pazar payını korudu.
Rapora göre Galaxy S26 serisinin normalden daha geç çıkış yapması sevkiyatları sınırladı. Ayrıca Galaxy A57 ve A37 modellerindeki gecikmeler de etkili oldu. Buna rağmen uygun fiyatlı Samsung Galaxy A16 4G modelinin önemli satış rakamlarına ulaştığını söyleyelim.
Apple ise 8.8 milyon sevkiyatla ikinci sırada yer aldı. Şirket yıllık bazda yaklaşık yüzde 9 büyüme kaydetti. Özellikle iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine olan talebin halen sürdüğünü söyleyelim. Orta segmentte ise iPhone 15 ve iPhone 16e modelleri satışlara katkı sağladı.
Motorola ise özellikle İspanya ve Portekiz’de büyüme göstererek yüzde 17 artışla 1.9 milyon sevkiyata ulaştı. OPPO da Fransa, Romanya ve Polonya’daki performansıyla yüzde 9 büyüme kaydetti. Öte yandan HONOR markasının yüzde 60 büyümesi dikkat çekti. Şirketin OPPO'ya oldukça yaklaşması, Avrupa pazarındaki rekabetin daha da sertleşeceğine işaret ediyor.
Son olarak raporda, Avrupa'daki ortalama akıllı telefon satış fiyatının 580 euro ile rekor seviyeye çıktığı belirtildi. Bunun en büyük nedeni ise 200 euro altındaki uygun fiyatlı telefonların pazardaki payının tarihi düşük seviyeye gerilemesi yer alıyor.
