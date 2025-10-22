Giriş
    En dayanıklı batarya hangi elektrikli araçta? İşte araştırma

    İsveç’te yapılan test, ikinci el elektrikli ve plug-in hibrit araçlarda Kia ve Tesla’nın batarya sağlığında zirvede olduğunu ortaya koydu. Ayrıca çoğu araç kapasitesinin %90’ını korudu.

    En dayanıklı batarya hangi elektrikli araçta? İşte araştırma Tam Boyutta Gör
    İsveçli Kvdbil, ikinci el piyasasındaki 1.300’den fazla bataryalı elektrikli araç (BEV) ve plug-in hibriti (PHEV) inceleyerek hangi modellerin zaman içinde batarya kapasitesini en iyi koruduğunu tespit etti. Araştırma sonuçlarına göre Kia EV6, Kia e-Niro ve Tesla Model Y, batarya sağlığı açısından üst sıralarda yer aldı.

    Kia ve Tesla zirvede

    Araştırma, ikinci el elektrikli araçların genel durumu hakkında da olumlu mesajlar veriyor. Bulgular, her 10 araçtan 8’inin orijinal batarya kapasitesinin en az yüzde 90’ını koruduğunu gösterdi. Sıralamada Kia EV6 ve e-Niro birinci ve ikinci sırayı alırken, Tesla Model Y üçüncü oldu. İsveç’te 12.148 Kia EV6 ve 48.488 Tesla Model Y kayıtlı bulunuyor, bu da Model Y’nin testte daha geniş bir örneklem üzerinden değerlendirildiği anlamına geliyor.

    Test yöneticisi Martin Reinholdsson “Aslında düşündüğümüzden daha iyiler. Bu kadar çok sayıda aracın bu kadar iyi olmasına biraz şaşırdık” dedi. Araştırmada öne çıkan batarya performansı, gelişmiş batarya yönetim sistemleri ve mühendislik kalitesi ile açıklanıyor. Bununla birlikte test, batarya kapasitesinin korunmasında şarj alışkanlıkları, sürüş tarzı ve aracın yaşı gibi faktörlerin de etkili olduğunu ortaya koydu.

    Top 10 listesinde ayrıca Opel, Mazda, Audi, Fiat, Volvo, Citroën ve Volkswagen modelleri de yer aldı. Test edilen araçlar arasında 723 elektrikli araç ve 643 plug-in hibrit bulunuyordu. Reinholdsson, ortaya çıkan sonuçların elektrikli araçların ikinci elde uzun ömürlü olmayacağı mitini çürüttüğünü söylüyor.

    En iyi batarya performansına sahip modeller 🚙

    1. Kia EV6
    2. Kia e-Niro
    3. Tesla Model Y
    4. Opel Mokka-e
    5. Mazda MX-30
    6. Audi Q4 e-tron
    7. Fiat 500e
    8. Volvo XC40 Recharge
    9. Citroën e-C4
    10. Volkswagen ID.4

    En iyi batarya performansına sahip markalar 🔋

    1. Kia
    2. Audi
    3. Opel
    4. Tesla
    5. Mercedes
    6. Peugeot
    7. Volvo
    8. BMW
    9. Volkswagen
    10. Skoda

    Plug-in hibritler 🚗

    1. Kia Sportage
    2. Kia Optima
    3. Volvo XC60
    4. Kia Ceed
    5. Volvo V60
    6. Peugeot 3008
    7. BMW 530e
    8. Volkswagen Passat GTE
    9. BMW X1
    10. BMW 330e
