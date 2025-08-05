En güçlü batarya hizmete girdi: 1 milyon eve 1 saat elektrik sağlayacak

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Tam Boyutta Gör Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) bölgesinde BlackRock’un bağlı kuruluşu Akaysha Energy tarafından işletilen Waratah Super Battery enerji depolama tesisi resmen çalışmaya başladı. Yıl sonunda tam kapasiteye ulaştığında, güç çıkışı bakımından dünyanın en güçlü bataryası olacak.

Şebekeyi güçlendirecek

648 milyon Avustralya Doları değerindeki bu devasa batarya, yaklaşık 1 milyon eve bir saat boyunca elektrik sağlayabilecek kapasiteye sahip. 850 megavat güç ve 1.680 megavat saat enerji depolama kapasitesiyle özellikle 2035 yılına kadar planlanan kömür santrallerinin kapatılmasıyla artan elektrik şebekesi yükünü dengelemek üzere tasarlandı. Şu an 350 megavat (700 MWh) kapasiteyle çalışan Waratah, NSW’nin merkezi kıyısında bulunuyor. Tesis özellikle enerji kesintilerinde şebekedeki şokları dengeleyecek. Batarya, sadece 2 saatte tamamen şarj olabiliyor ve acil durumlarda elektrik şebekesine saniyeler içinde tam kapasiteyle enerji verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sydney, Newcastle ve Wollongong gibi yoğun tüketim bölgelerine hizmet veren batarya, mevcut iletim hatlarının aşırı yüklenmesini önleyerek daha fazla enerji akışına olanak tanıyor. Böylece yenilenebilir enerji üretiminin kesilme ihtiyacı azalıyor ve temiz enerji arzı daha tutarlı hale geliyor. Yaklaşık 14 hektarlık bir alanı kaplayan tesis, Sydney’in kuzeyinde eski bir kömür santralinin bulunduğu sahada kuruldu.

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Tam kapasiteyle devreye girdiğinde Waratah Super Battery, Queensland’daki 750 megavat kapasiteli Kogan Creek kömür santralini geçerek ülkenin şebekesine bağlı en büyük enerji ünitesi olacak.

Batarya 1 saatte 1 milyon eve elektrik sağlamanın dışında aynı sürede 45,95 milyon akıllı telefonu tamamen şarj edebilir veya günlük 21 kWh tüketim üzerinden hesaplandığında 80 bin eve tam günlük elektrik iletebilir.

Avustralya güneşte çok güçlü

700 MW güç ve 2800 MWh depolama kapasitesine sahip Eraring batarya projesi gibi diğer büyük bataryalar halen inşaat aşamasında. Ancak Waratah, bu alanda ilk ileri operasyonel aşamaya ulaşan proje oldu. Geçmişte ABD, Çin ve Almanya gibi ülkelerin gerisinde kalan Avustralya, son dönemde büyük ölçekli batarya pazarında dünyanın ilk beşi arasına girmeyi başardı. Bu başarıda, güneş enerjisinin hızlı yükselişi önemli rol oynuyor. Dünyada kişi başına en yüksek çatı üstü güneş enerjisi kurulumuna sahip olan Avustralya, 2023 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 11,2’sini çatı sistemlerinden sağladı.

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