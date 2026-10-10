Yüksek RAM'e sahip en iyi laptop modelleri

32 GB RAM’li laptop, çoklu görev (multitasking) kapasitesini artırır ve zorlu yazılımları çalıştırmanıza olanak tanır. Yüksek RAM’li laptop modelleri, pazarın pek çok farklı kesimi için de bir gerekliliktir: Yoğun çoklu görev işlemleri için ekstra belleğe sahip ince ve hafif bir bilgisayara ihtiyaç duyan sıradan kullanıcılar, akıcı kare hızları için fazladan RAM isteyen oyuncular ve dayanıklı, güvenilir kasa içinde daha fazla bellek talep eden profesyoneller örnek verilebilir. Peki, en güçlü laptop hangisi? İşte 32GB ve üzeri RAM'li (64GB, 128GB) en iyi laptop modelleri:

En iyi oyuncu bilgisayarı önerileri 2 ay önce eklendi

1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E) Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G920.1490-EQ90X-E, yerli en güçlü laptop modeli. Hem profesyonel oyunculara hem de video düzenleme, içerik üretme ve başka işlerle uğraştan yaratıcı kullanıcılara hitap eden dizüstü bilgisayar, yüksek bellek kapasitesi ve NVIDIA'nın en iyi ekran kartı RTX 5090 donatılmış olmasıyla dikkat çekici. Laptopun kalbinde Intel Core i9-14900HX işlemci yer alıyor. Bu işlemci, 24 çekirdekli ve turbo 5.8GHz’e ulaşıyor; bu da yoğun iş yükleri için güçlü bir temel oluşturuyor. 64 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD depolama, ekran kartının da desteğiyle güncel oyunları 4K UHD ayarlarda akıcı oynamanızı sağlıyor. FrostFlux soğutma sistemi de yoğun kullanımda ısı yönetimine yardımcı oluyor. 16 inç IPS ekran, 2560x1600 çözünürlük, 300Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, %100 DCI-P3 renk kapsamı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Wi-Fi 7 ile yüksek kablosuz ağ bağlantısı sunan laptopun RGB klavyesi de dikkat çekici. İşlemci: 14. Nesil Intel Core i9 14900HX

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5090

Bellek: 64GB DDR5 4800MHz RAM

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s)

Ekran: 16.0 inç, QHD, 300Hz, 3ms, 100% DCI-P3 500 nit, IPS

Batarya: 4170 mAh, 63.05Whr

Ses: 2Wx2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C (Tam fonksiyon, 100W'a kadar şarj desteği), 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Kamera: 1MP FHD 1080p

Bağlanabilirlik: 802.11be, Bluetooth 5.4

Boyut ve ağırlık: 358 x 266 X 27.9 mm, 2.5 kg

2️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ60X-C) Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, gündüz çalışıp akşamları oyun oynayabileceğiniz 16 inç süper güçlü bir dizüstü bilgisayar. Yüksek bellek kapasitesini oyuncu donanımı ve ince tasarımla birleştirmesiyle dikkat çekici bir model. Bellek tüketimi yüksek programları kullanırken, birden fazla tarayıcı sekmesi arasında gezinirken, iş dosyalarınıza göz atarken akıcı deneyim elde etmenizi sağlayan Intel Core 7 240H işlemci ve 32 GB DDR5 RAM (64 GB'a kadar yapılandırılabiliyor) ile donatılan laptop, 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanıyla geliyor; bu sayede sürekli bir şeyleri silmekle uğraşmadan rahatça kullanabiliyorsunuz. Oyun tarafında, NVIDIA'nın en iyi ekran kartları arasında olan GeForce RTX 5060 destek veriyor. FrostFlux soğutma sistemi, iki turbo fan ve beş bakır ısı borusuyla laptop, yoğun kullanımda dahi performanstan kayıp vermiyor. 16 inç IPS ekran, 165Hz yenileme hızıyla oyunları süper akıcı oynamanızı sağlıyor. Casper Excalibur G915, çalışma masasını bir anda oyun alanına dönüştürmek isteyenlere hitap ediyor. FreeDOS olarak geldiğinden dilediğiniz işletim sistemini kurup hemen oyuna geçebilirsiniz. İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5060

Bellek: 32GB DDR5 4800MHz RAM (64GB'a artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s) - 2 adet depolama desteğiyle

Ekran: 16 inç, FHD, 165Hz, 16:10, 350 nit, IPS

Batarya: 5141 mAh, 80Whr

Ses: 2Wx 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 1x USB3.2 Type-A (Gen2), 2x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x Thunderbolt 4 (Tam fonksiyon, 100W'a kadar şarj desteği), 1x HDMI, 1x Mini Display, 1x Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Kamera: 1MP HD 720p

Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Boyut ve ağırlık: 358 x 262.95 x 20.5 mm, 2.3 kg

3️⃣ Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F) Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100, 64GB'a kadar artırılabilir 24GB DDR5 RAM kapasitesiyle belgeler, Excel tabloları ve birden fazla tarayıcı sekmesi arasında çalışan kullanıcılar için dikkat çekici bir dizüstü bilgisayar. Yüksek ramli laptop arayanlara hitap eden model, güçlü donanımının yanı sıra titanyum grisi alüminyum gövdesiyle büyülüyor. Laptopa güç veren Intel Core i5-13420H işlemci, yoğun iş gününde çalışmalarınızı hızlandırmanıza katkıda bulunurken, 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD, dosyalarınızı ve uygulamalarınızı saklamak için geniş alan sunuyor. Bilgisayar, 24 GB RAM ile geliyor ancak iki bellek yuvası desteğiyle 64 GB’a kadar artırabiliyorsunuz. Çalışma konforunda ekranın da payı var. 16 inç IPS panelin 16:10 oranı, uzun belgeleri incelerken ve internette araştırma yaparken daha fazla dikey alan sağlıyor. Aydınlatmalı Türkçe Q klavye, loş ortamda yazmayı kolaylaştırırken, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu masaüstüne hızlıca dönmenizi sağlıyor. Casper Nirvana S100, 18.3 mm kalınlığı ve 1.8 kg ağırlığıyla dilediğiniz yere rahatça götürüp işinizi yapabileceğiniz bir laptop. Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle gelmesiyle de kullanıma hazır. İşlemci: 13. Nesil Intel Core i5 13420H

İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language

Ekran Kartı: Dahili

Bellek: 24GB DDR5 4800MHz RAM (64GB'a kadar destek)

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4500MB/s) - 2 adet depolama desteğiyle

Ekran: 16 inç, FHD, 300 nit, IPS

Batarya 4800mAh, 54.72Whr

Ses: 2Wx 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 2x USB3.2 Type-A, 1x USB3.2 Type-C (Tam fonksiyon, 15W'a kadar şarj desteği), 1x HDMI, 1x Mikrofon, Kensignton Kilit

Kamera: 1MP HD 720p, Gürültü engelleme

Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Boyut ve ağırlık: 361 x 252 x 18.3 mm, 1.8 kg

4️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-DX60X-C) Casper Excalibur G870.1362-DX60X-C, 32 RAM'li dizüstü bilgisayar modelleri arasında, gerek en yeni oyunları rahatça çalıştıracak güncel ekran kartı gerekse de tüm oyunlarınızı rahatça tutacak yüksek depolamasıyla dikkat çeken tam bir oyun canavarı. İki RAM ve iki M.2 SSD yuvasıyla ileriye dönük sistem isteyenler için uygun. Intel Core i7-13620H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla donatılan laptop, 15.6 inç, FHD çözünürlükte ve 165Hz süper akıcı IPS ekran sunuyor. Casper, yansıma önleyici ekran yüzeyi kullandığından gün ışığında da rahatça oyun oynanabiliyor. Bu arada, çift FrostFlux fan, ısı yönetimine katkıda bulunarak uzun süreli oynamada performansı koruyor. İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX5060

Bellek: 32GB DDR5 4800MHz RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 6400MB/s - Yazma: 5000MB/s), 2 adet depolama desteğiyle

Ekran: 15.6 inç, FHD, 165Hz, 250 nit, IPS

Batarya: 4070 mAh, 61.53Whr

Ses: 2Wx 2 Stereo speaker, Dolby Audio

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C (Tam fonksiyon, 100W'a kadar şarj desteği), 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Kamera: 1MP FHD 1080p

Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Boyut ve ağırlık: 358 x 257 x 23.9 mm, 2.5 kg Casper Excalibur G870 (G870.1362-DX60X-C) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oyun geliştirme ve oynama için kullanıyorum. Bilgisayarın kalitesinden ve performansından memnunum, soğutması iyi ve fan sesi de aynı donanıma sahip diğer bilgisayarlara kıyasla sessiz kalıyor. En performans gerektiren oyunlarda bile yüksek FPS alıyorum. ✍🏻 Beni üzmeyen tek laptop. Daha önceki çeşitli markalarda kullandığım laptoplara özellik olarak yüze katlayan, fiyat olarak da uygun olan tek Türk laptopu. Tanıdığım herkes Casper kullanıyor ve herkes mutlu mesut.

5️⃣ MSI KATANA 17 HX (B14WGK-048XTR) Tam Boyutta Gör Oyun, içerik üretimi ve yoğun çalışma için güçlü laptop arayanlara hitap eden MSI Katana 17 HX, performans odaklı donanımı ve oyunculara yönelik tasarımıyla dikkat çekiyor. Seride Intel Core i9-14900HX’e kadar işlemci seçenekleri bulunuyor. Bu işlemcinin 24 çekirdeği ve 5.8GHz’e ulaşan maksimum turbo frekansı, işlem gücü gerektiren görevler için güçlü bir temel oluşturuyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU’ya kadar ekran kartı seçenekleri ise oyun ve yaratıcı uygulamalarda önemini gösteriyor. DLSS 4, desteklenen oyunlarda yapay zeka yardımıyla performansı artırırken MUX tasarımı doğrudan harici grafik birimini kullanma imkanı sunuyor. 17.3 inç, QHD, 240Hz ve %100 DCI-P3 ekran seçeneği, ayrıntılı görüntülerle akıcı deneyimi birleştiriyor. Cooler Boost 5 soğutma sistemi, iki fan ve beş ısı borusuyla işlemci ve ekran kartının ısısını yönetmeye yardımcı oluyor. DDR5 bellek ve PCIe Gen 4 SSD desteği, çalışma deneyimini tamamlıyor. Dört bölgeli RGB klavye, aydınlatılmış WASD tuşları ve Wi-Fi 6E bağlantısı, MSI Katana 17 HX’i oyun ve günlük kullanım için çok yönlü bir seçenek haline getiriyor. İşlemci, ekran kartı ve ekran özelliklerinin seçilen konfigürasyona göre değiştiğini belirtelim. İşlemci: Intel Core i9 14900HX

İşletim sistemi: FreeDos

Ekran: 17.3 inç QHD (2560x1440), 240Hz, IPS

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

Bellek: 32GB RAM DDR5 (96GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB NVMe SSD PCIe Gen4

Webcam: 30fps@720p HD

Ses: 2x 2W hoparlör, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready

Portlar: 1x Mikrofon/Kulaklık, 3x Type-A USB3.2 Gen2, 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0), 1x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz), LAN Gigabit Ethernet

Bağlanabilirlik: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3

Batarya: 75 Whrs

Boyut ve ağırlık: 398 x 275.6 x 27.8 mm, 2.7 kg MSI KATANA 17 HX (B14WGK-048XTR) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oldukça iyi bir laptop. En kısa zamanda + 2TB SSD ekleyeceğim. Bunun yanında 64 veya 96 RAM’e yükselteceğim. Bir önceki bilgisayarım da 3 yaşındaydı ve güzel bir cihazdı. Şahsen 3-4 yılda bir yenilemeyi gerekli görüyorum. Oyundan ziyade yazılım geliştiriyorum ve ortam kurulumlarını tamamladım. Testlerimde oldukça başarılıydı. Şu an için sadece havaların etkisiyle fanların susmaması can sıkıcı. Ancak bu CPU & GPU isteniyorsa buna katlanılması gerek gibi. ✍🏻 Performans konusunda söyleyecek çok bir şey yok, MSI Katana serisi Titandan sonra en güçlü seridir. Fan sesleri, şarj adaptörü sıcaklığı normaldir (Nihayetinde klasmanında en güçlü ön parçalarına sahip bir notebook). Satıcı ve ürüne 10 üzerinden puanım 11.

6️⃣ ASUS Zenbook 14 (UX3405CA) Tam Boyutta Gör Yoğun çalışma temposuna eşlik edecek 32 gb ramli laptop arıyorsanız ASUS Zenbook 14 UX3405CA, yüksek bellek kapasitesi, OLED ekranı ve alüminyum gövdesiyle dikkat çekiyor. İş, eğitim ve içerik üretimi için tasarlanan model, performansı taşınabilir bir yapıda sunuyor. Intel Core Ultra 9 285H işlemci, 16 çekirdek ve 5.4GHz’e ulaşan turbo frekansıyla işlem gücü gerektiren görevler için güçlü bir temel oluşturuyor. 32 GB LPDDR5X RAM, birden fazla uygulama ve çok sayıda tarayıcı sekmesiyle çalışırken geniş bellek alanı sağlıyor. 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD ise proje dosyaları ve içerik arşivi için depolama alanı sunuyor. 14 inç OLED ekran, 3K (2880x1800) çözünürlükle ayrıntıları belirginleştiriyor. 120Hz yenileme hızı, görüntü geçişlerini akıcı hale getirirken %100 DCI-P3 renk kapsamı, fotoğraf ve video çalışmalarında zengin renkler sunuyor. 16:10 ekran oranı, belge ve web sayfalarını takip ederken daha fazla dikey çalışma alanı sağlıyor. İki adet Thunderbolt 4 bağlantısı, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 7, çevre birimleri ve harici ekranlarla kullanım esnekliği kazandırıyor. Windows Hello destekli FHD IR kamera, aydınlatmalı Türkçe Q klavye ve 75 Wh batarya, günlük çalışma deneyimini tamamlıyor. Windows 11 Home ile gelen ASUS Zenbook 14, yüksek bellek kapasitesini kaliteli ekranla görmek isteyenlere hitap ediyor. İşlemci: Intel Core Ultra 9 285H

Bellek: 32GB RAM LPDDR5X

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Ekran: 14 inç, 3K (2880x1800), 120Hz, 1000 nit, OLED

Ekran kartı: Intel Arc Graphics (dahili)

Kamera: FHD IR kamera (Windows Hello destekli), gizlilik kapağı ile

Portlar: 2x Thunderbolt 4 (görüntü/güç desteği ile), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 7 (Tri-band) 2x2 + Bluetooth 5.4

Batarya: 75 Whrs

Boyut ve ağırlık: 312.4 x 220.1 x 14.9 mm, 1.20 kg

İşletim Sistemi: Windows 11 Home ASUS Zenbook 14 (UX3405CA) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Laptop gerçekten premium bir laptop. Memnun olmadığım bir özelliği yok. Ekranı çok net. Ses kalitesi ve netliği gayet yeterli. Lokal dil modeli de çalıştırılabiliyor. 27 milyar parametreli dil modellerini rahatça çalıştırabiliyor. Prize takılıyken maksimum %80'e şarj edecek şekilde ayarlayınca daha sağlıklı oluyor. Güzel bir laptop, fiyatını hakediyor. ✍🏻 Tek kelimeyle muazzam bir bilgisayar! Sadece 1.20 kg ağırlığında ve 1.49 cm inceliğinde zarif gümüş (Foggy Silver) bir kasanın içine Intel Core Ultra 9 işlemci ve 32GB RAM gibi bir canavarı sığdırmışlar. 14 inçlik 3K OLED ekranın renk kalitesi ve 120Hz akıcılığı resmen görsel bir şölen sunuyor. 1TB NVMe SSD ile depolama ve hız derdi yok, yeni nesil Wi-Fi 7 bağlantısı ise kusursuz çalışıyor. Hem sırt çantamda hissetmeyeceğim kadar hafif ve ince hem de yapay zeka (NPU) destekli donanımıyla en ağır işlerin bile altından kalkacak kadar güçlü. Bu kadar ince bir yapıda böylesine premium bir kalite ve üst düzey performans arayanlar hiç düşünmeden alabilir, fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

7️⃣ Dell Alienware 16 Aurora (AC16250) Tam Boyutta Gör Dell Alienware 16 Aurora, 16 inç yüksek çözünürlüklü ekranı ve farklı donanım seçenekleriyle oyun ve içerik üretimini bir araya getiriyor. 64 gb RAM'e sahip laptop arayanların listesinde olması gereken modellerden biri. Dell, seriyi 14 çekirdekli Intel Core 9 270H ve NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU’ya kadar farklı işlemci ve ekran kartı seçenekleriyle sunuyor. Bu donanım, oyunların yanı sıra grafik gücünden yararlanan yaratıcı uygulamalar için de dikkat çekici bir temel oluşturuyor. 1TB SSD, oyun kütüphaneniz ve proje dosyalarınız yeterli alanı sağlıyor. 16 inç, 2560x1600 piksel ekran, geniş çalışma alanıyla belgeleri, uygulamaları ve oyunları ayrıntılı biçimde gösteriyor. 120Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk kapsamı ve ComfortView Plus, akıcı görüntüler ve ekran konforunu destekliyor. Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Ethernet ve USB-C bağlantıları, harici ekranlar ve çevre birimleriyle kullanım esnekliği sunuyor. 96 Wh bataryadan güç alan laptop, Windows 11 Home işletim sistemiyle geliyor. İşlemci: Intel Core 7 (Series 2) 240H

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060

Ekran: 16 inç, WQXGA, 120Hz, 300 nit

Bellek: 64GB RAM DDR5

Depolama: 1TB M.2 2230 SSD Gen4x4

Portlar: 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm ses jakı, 1x Gigabit Ethernet

Bağlanabilirlik: MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth wireless card

Batarya: 96 Whr

Boyut ve ağırlık: 356.98 x 265.43 x 22.70 mm, 2.57 kg Dell Alienware 16 Aurora (AC16250) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Öncelikle laptop çok kaliteli. Gaming ürünü olmasına rağmen herhangi bir RGB ışıklandırma vs yok, çok sade bir kasa tasarımına sahip. Bir laptop için fazla ağır. Kullandığım en ağır laptop diyebilirim. Fakat malzeme kalitesi o kadar iyi ki böyle olması zaten normal. Görünüşle işiniz yoksa diğer markaların süslü plastik kasalarındansa bunu seçmenizi tavsiye ederim. Forumlarda kullanıcıların ekran tepkimesini beğenmediklerini okudum. Ekran 2k ve çok kaliteli fakat FPS oyunlarında yetersiz kaldığı söyleniyor. Ben genelde monitörümle kullanacağım için çok önemsemedim. Harici bir monitör ile kullanmayacaksanız dikkat edeceğiniz tek kısım bu olmalı. Onun dışında gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Be more Alien. ✍🏻 Soğutmasını çok beğendim. Oyunlarda ultra ayarlarda dahi 75 dereceyi geçtiğini görmedim. Görüntü kalitesi çok iyi. Fiyat performans açısından güzel bir bilgisayar. Daha çok hikaye oyunlara odaklı PC yapmışlar.

8️⃣ Acer Nitro 18 AI (AN18-61-R4RM) Tam Boyutta Gör 128 GB RAM'li laptop modelleri arasında olan Acer Nitro 18 AI, oyun oynamak, video editlemek, içerik üretmek için geniş çalışma alanını güçlü donanımla birleştiriyor. AMD Ryzen AI 9 365 işlemci, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla çoklu görevler için güçlü temel sunuyor. 50 TOPS kapasiteli Ryzen AI NPU, yapay zeka uygulamalarında özel işlem birimi sağlıyor. Oyunlar ve GPU hızlandırmasından yararlanan yaratıcı çalışmalar için NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı mevcut. Laptop, 18 inç IPS ekrana sahip. Bu panel, 2560x1600 piksel çözünürlük, 16:10 oran, 165Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelen dizüstü bilgisayarın bağlantı özellikleri arasında; Wi-Fi 6E, 2.5 Gigabit Ethernet, USB4 ve HDMI yer alıyor. EShell işletim sistemiyle sunulan Nitro 18 AI, büyük ekranlı oyun ve üretkenlik bilgisayarı isteyenlere hitap ediyor. İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Ekran: 18 inç, 2560x1600, 165Hz, IPS

Bellek: 128GB RAM DDR5

Depolama: 1TB M.2 PCI Express NVMe 4.0 SSD

Bağlanabilirlik: IEEE 802.11ax, WiFi 2x2 AX 6E LE Audio, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4

Portlar: 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C

Batarya: 90Wh

Boyut ve ağırlık: 400.9 x 310.3 x 24.95 mm, 3.02 kg Acer Nitro 18 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Laptop çok iyiydi. Ekran kalitesi güzel. Performansı çok iyi. Normal işlerde fan çok sessiz. Nitro uygulamasıyla ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Daha önce de bu markayı kullanmıştım. Lenovo'ya on basar. Ekran kartı güncel oyunlara fazlasıyla yeter. İşletim sistemi yok ama her yerden rahatlıkla ofis yazılımı ile birlikte temin edebilirsiniz. Alana hayırlı olsun. Ben çok memnun kaldım. ✍🏻 Her oyunu yüksek ayarlarda 60+ fps'te çalıştırdı; çok zorlayıcı bir oyun olmadığı sürece hem çok sıcak çalışmıyor, hem de fanları gürültülü olmuyor. Doğru ayarlamaları yapınca pil ömrü de çok iyi. Acer'ın NitroSense uygulaması da iyi, ordan kullanımınız için sessiz, dengeli, performans ve turbo modlarını seçebiliyor. Klavyenin RGB'si ile de oynayabiliyorsunuz.

9️⃣ Apple MacBook Pro (M5 Pro çip) Tam Boyutta Gör Apple'ın en güçlü laptopları arasında olan M5 Pro çipli MacBook Pro, yazılım geliştirme, fotoğraf işleme ve yapay zeka çalışmalarına yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor. 14 ve 16 inç seçenekleri bulunan model, profesyonel performansı taşınabilir çalışma deneyimiyle birleştiriyor. Laptoptaki M5 Pro işlemci, Apple’ın Fusion mimarisinden güç alıyor. GPU’nun her çekirdeğinde bulunan Neural Accelerator, uyumlu yapay zeka işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor. Apple’ın testlerine göre M4 Pro’ya kıyasla büyük dil modellerinde istem işleme 3.9 kat, yapay zekayla görsel üretme ise 3.7 kata kadar daha hızlı gerçekleşiyor. 128GB’a kadar birleşik bellek ve 4TB'a kadar SSD ile yapılandırılabilen M5 Pro işlemcili MacBook Pro, 1600 nit parlaklık sağlayan Liquid Retina XDR ekran ve isteğe bağlı nano-texture seçeneğiyle sunuluyor. Üç adet Thunderbolt 5, iki harici ekran desteği, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6, çalışma esnekliğini artırıyor. 12 MP Center Stage kamera ve altı hoparlörlü ses sistemi deneyimi tamamlıyor. İşlemci: Apple M5 Pro çip

Bellek: 48GB RAM (128GB'a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 1TB SSD (4TB'a kadar artırılabilir)

Ekran: 16.2 inç, 3456x2234, 1600 nit, 120Hz, Liquid Retina XDR

Portlar: SDXC kart yuvası, HDMI, 3.5mm kulaklık jakı, MagSafe 3 bağlantı noktası, 3x Thunderbolt 5 (USB‑C)

Bağlanabilirlik: Apple N1 kablosuz ağ çipi, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 Thread ağ teknolojisi

Kamera: Masa Görüntüsü desteğine sahip 12 MP Center Stage kamera

Boyut ve ağırlık: 16.8 x 355.7 x 248.1 mm, 2.14 kg Apple MacBook Pro (M5 Pro) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 M2 Air işlemcili siyah modelden M5 Pro gri renkli modele geçtim, geçişim resmen uçak gibi bir geçiş oldu. Kesinlikle performans, kalite, pil, ekran, bütün her şeyi süper. Apple kalitesi ortada. ✍🏻 Isınma, ses yok, uzun şarj ömrü. Eski bilgisayarıma bundan sonra döner miyim bilmiyorum. Eski bilgisayarım olan Asus Zenbook i7'de rahatsız edici ısınma, ses vardı ve kısa sürede şarjı bitiyordu.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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