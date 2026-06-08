En güçlü telefon işlemcileri belli oldu: Zirvede sürpriz isim var

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri arasındaki rekabet her geçen yıl daha da kızışırken, Geekbench'i temel alan yeni bir performans sıralaması paylaşıldı. Geekbench tek çekirdek, Geekbench çoklu çekirdek ve 3DMark Wild Life Extreme sonuçlarına dayanan karşılaştırma, son iki buçuk yılda piyasaya çıkan işlemcilerin ham performansını gösteriyor. İşte en güçlü mobil işlemciler...

En güçlü telefon işlemcileri belli oldu

Paylaşılan verilere göre listenin zirvesinde Qualcomm'un Galaxy cihazlara özel optimize edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy sürümü yer alıyor. Yonga seti hem genel performans hem de grafik tarafında rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Karşılaştırmada Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading sürümü, referans olarak kullanılan Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla yaklaşık yüzde 68'e varan performans artışı sunuyor.

Standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 ise 2.sıraya yerleşerek yaklaşık yüzde 57 seviyesinde daha yüksek performans sergiliyor. MediaTek tarafında Dimensity 9500, 3. sırada Qualcomm'un en güçlü modellerine oldukça yakın sonuçlara sahip. Apple cephesinde ise A19 Pro özellikle tek çekirdek performansında rakiplerini geride bırakmayı başarıyor ve genel sıralamada 4.sıraya yerleşiyor. Ancak çoklu çekirdek ve grafik performansında Qualcomm'un yeni nesil çözümlerinin gerisinde.

En güçlü telefon işlemcileri . Genel Sıralama Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek 3DMark 1. Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading Apple A19 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading 2. Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy/Leading Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3. Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Pro Dimensity 9500 4. Apple A19 Pro Dimensity 9500 Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Galaxy/Leading 5. Snapdragon 8 Elite Galaxy/Leading Snapdragon 8 Elite Galaxy/Leading Snapdragon 8 Elite Galaxy/Leading Dimensity 9400 6. Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Dimensity 9500s 7. Dimensity 9400 Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite 8. Dimensity 9500s Dimensity 9400 Dimensity 9400 Apple A19 Pro 9. Snapdragon 8 Gen 5 Dimensity 9500s Dimensity 9500s Snapdragon 8 Gen 3 10. Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 5 11. Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 4 12. Dimensity 8500 Snapdragon 8s Gen 3 Dimensity 8500 Dimensity 8500 13. Dimensity 8400 Dimensity 8500 Dimensity 8400 Dimensity 8400 14. Snapdragon 8s Gen 3 Dimensity 8400 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 15. Dimensity 8350 Exynos 1680 Exynos 1680 Dimensity 8350 16. Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8350 Dimensity 8350 Snapdragon 7 Gen 4 17. Exynos 1680 Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 7 Gen 4 Exynos 1680 18. Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7 Gen 3 19. Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 4 20. Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3

Listenin alt sıralarında Snapdragon 7 Gen 4, Snapdragon 7s Gen 4, Exynos 1680 ve Dimensity 8350 gibi orta segment işlemciler yer alırken, günümüzde amiral gemisi ve orta segment arasındaki performans farkının önceki yıllara kıyasla çok daha belirgin hale geldiği görülüyor.

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Paylaşılan sonuçlar kağıt üzerinde performans rakamlarına dayanıyor olsa da, yazılım optimizasyonu, soğutma sistemi, depolama hızı ve enerji verimliliği gibi faktörlerinde telefonların günlük kullanım performansında önemli role sahip olduğunu hatırlatalım. Ancak sentetik testler baz alındığında 2026 itibarıyla mobil işlemci pazarının zirvesinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 ailesi yer alıyor.

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