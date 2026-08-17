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    En güvenilir HDD markası hangisi? Arıza oranları karşılaştırıldı

    443 binden fazla sabit diskin verilerini inceleyen yeni araştırma, en az arıza yapan modelleri birbirleri ile karşılaştırdı. Peki En güvenilir HDD markası hangisi? işte detaylar...

    En güvenilir HDD markası hangisi? Arıza oranları karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde SSD veya M2 sürücüler, güncel sistemlerde standart haline gelmiş olsa da, büyük depolama ihtiyaçlarında sabit disklerden vazgeçilmiş değil. Son olarak Backblaze veri merkezlerindeki 443 binden fazla sabit diskin incelendiği araştırma, HGST ve Western Digital modellerinin benzer koşullarda Seagate ve Toshiba'ya kıyasla daha düşük arıza oranlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

    HGST ve WD sabit diskler daha az arızalanıyor

    Hakemli IEEE çalışmasında, Backblaze'in 2013 ile 2025'in ikinci çeyreği arasındaki verileri incelendi. Toplam 443.156 sabit diskin ve 1,66 milyonun üzerindeki disk-yılının değerlendirildiği araştırmada, disk yaşı, kapasite, çalışma sıcaklığı, form faktörü ve erken emeklilik gibi faktörler hesaba katıldı. Düzeltilmiş sonuçlara göre HGST disklerin arıza oranı Seagate'in yaklaşık yüzde 41'i seviyesinde kaldı.

    Western Digital modellerinde bu oran yüzde 52 olurken, Toshiba'da yüzde 107 olarak hesaplandı. Böylece HGST ilk sırada yer alırken, WD de Seagate'in belirgin şekilde önünde bulundu. HGST markasının günümüzde yeni bir seçenek olarak bulunmaması ise sonuçları daha dikkat çekici hale getiriyor. Western Digital, HGST'yi 2012'de satın aldı ve markayı daha sonra kademeli olarak sonlandırdı. 

    En güvenilir HDD markası hangisi? Arıza oranları karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Çalışmanın önemli noktalarından biri de sabit disklerin yaşının sonuçlar üzerindeki etkisi oldu. Backblaze'in normal raporlarında farklı üreticilerin diskleri aynı dönemde karşılaştırılırken, üreticilerin veri merkezlerine sağladığı disklerin yaşları önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Örneğin Seagate 2015-2020 arasında ana tedarikçi olurken, Toshiba 2023'te, WD ise 2024'te yeni kurulumlarda öne çıktı.

    Araştırmacılar, 146.943 diskin herhangi bir arıza kaydı olmadan sistemden çıkarıldığını belirledi. Bu disklerin yaklaşık yüzde 31'lik bir bölüme karşılık geldiği ve büyük kısmının daha yüksek kapasiteli modellere geçiş nedeniyle değiştirilmiş olabileceği belirtiliyor. Disk yaşı özellikle Toshiba modellerinde belirgin bir fark yarattı.

    Daha yüksek kapasite, daha az arıza

    Toshiba disklerin aylık arıza oranı 60 aylık kullanımın ardından dört kattan fazla arttı. 50-100 ay arasında Toshiba disklerde her ay 1.000 disk başına yaklaşık 5-6 arıza görülürken, diğer üç markada bu değer genel olarak 2,5'in altında kaldı. Seagate ise daha yeni diskler arasında en yüksek arıza oranına sahip marka oldu. Ancak Seagate disklerin yaşlandıkça arıza oranındaki artışının Toshiba kadar belirgin olmadığı görüldü.

    Araştırmada çalışma sıcaklığının da önemli olduğu belirlendi. Ortalama disk sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, arıza oranını yüzde 2,1 yükseltti. Sıcaklığın 10 derece artması ise bileşik etkiyle arıza oranında yaklaşık yüzde 23'lük yükselişe karşılık geliyor. İlginç şekilde daha yüksek kapasiteli sabit diskler modelde daha düşük arıza oranları gösterdi. Kapasitedeki her 1 TB artış, arıza oranında yaklaşık yüzde 3,4'lük düşüşle ilişkilendirildi. 

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