En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı: Türkiye sınıfta kaldı

- Türkiye internet hızında sınıfta kaldı
- En hızlı mobil internet kullanan ülkeler
- En hızlı sabit internet kullanan ülkeler
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Türkiye internet hızında sınıfta kaldı
Geniş bant sabit internet tarafında ise Türkiye, 181 ülke arasından 111. oluyor. Sabit internet hızı ortalaması ise 44,21 Mbps. Ortalama yükleme hızı ise 13,54 Mbps.
En hızlı mobil internet kullanan ülkeler
- Katar: 329.37 Mbps
- Birleşik Arap Emirlikleri: 309.77 Mbps
- Kuveyt: 233.78 Mbps
- Danimarka: 147.33 Mbps
- Norveç: 142.23 Mbps
- Güney Kore: 139.98 Mbps
- İzlanda: 139.01 Mbps
- Çin: 133.57 Mbps
- Hollanda: 120.25 Mbps
- Makau: 118.91 Mbps
En hızlı sabit internet kullanan ülkeler
- Singapur: 289.98 Mbps
- Hong Kong: 282.48 Mbps
- Şili: 274.46 Mbps
- Birleşik Arap Emirlikleri: 272.90 Mbps
- İzlanda: 255.69 Mbps
- ABD: 248.27 Mbps
- Fransa: 237.06 Mbps
- Tayland: 235.86 Mbps
- Çin: 233.38 Mbps
- Danimarka: 224.31 Mbps
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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