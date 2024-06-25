En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı: Türkiye sınıfta kaldı

İnternet hızını ve performansını ölçen Speedtest platformu güncel verilere dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı. Türkiye ise her iki alanda da sınıfta kaldı.