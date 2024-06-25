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    En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı: Türkiye sınıfta kaldı

    İnternet hızını ve performansını ölçen Speedtest platformu güncel verilere dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı. Türkiye ise her iki alanda da sınıfta kaldı.
    En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bağlantı veri hızı ve gecikme süresi gibi internet erişim performansı ölçümlerinin analizini sağlayan bir web hizmeti olan Speedtest.net ya da diğer adıyla Speedtest by Ookla, ncel verilere dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı. Yayınlanan rapor, küresel internet hızı ortalamasını ve ülkelere göre ortalama bağlantı hızını gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye’nin performansı ise sınıfta kaldığını gösteriyor.

    Türkiye internet hızında sınıfta kaldı

    En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Speedtest’in Mayıs 2024’ü baz alan raporuna göre mobil internet hızında Türkiye, 147 ülke arasından 68. sırada kendisine yer edinebiliyor. Türkiye’nin ortalama mobil internet hızı ise 40,77 Mbps. Ortalama yükleme hızı ise 14,38 Mbps.

    Geniş bant sabit internet tarafında ise Türkiye, 181 ülke arasından 111. oluyor. Sabit internet hızı ortalaması ise 44,21 Mbps. Ortalama yükleme hızı ise 13,54 Mbps.

    En hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bu değerler kendin başına pek fazla şey ifade etmiyor. Bu sebeple küresel ortalama ile değerleri kıyaslamak daha net bir görü sağlayacaktır. Rapora göre küresel mobil internet indirme hızı ortalama olarak 52,48 Mbps seviyesinde. Yükleme hızı ise 11,07 Mbps. Benzer şekilde sabit internet tarafında ise indirme ve yükleme hızları ortalama olarak sırasıyla 93,67 Mbps ve 46,50 Mbps olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, hem mobilde hem de sabit internette küresel ortalamanın önemli miktarda gerisinde kalıyor.

    En hızlı mobil internet kullanan ülkeler

    1. Katar: 329.37 Mbps
    2. Birleşik Arap Emirlikleri: 309.77 Mbps
    3. Kuveyt: 233.78 Mbps
    4. Danimarka: 147.33 Mbps
    5. Norveç: 142.23 Mbps
    6. Güney Kore: 139.98 Mbps
    7. İzlanda: 139.01 Mbps
    8. Çin: 133.57 Mbps
    9. Hollanda: 120.25 Mbps
    10. Makau: 118.91 Mbps

    En hızlı sabit internet kullanan ülkeler

    1. Singapur: 289.98 Mbps
    2. Hong Kong: 282.48 Mbps
    3. Şili: 274.46 Mbps
    4. Birleşik Arap Emirlikleri: 272.90 Mbps
    5. İzlanda: 255.69 Mbps
    6. ABD: 248.27 Mbps
    7. Fransa: 237.06 Mbps
    8. Tayland: 235.86 Mbps
    9. Çin: 233.38 Mbps
    10. Danimarka: 224.31 Mbps
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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