Klasikten vazgeçmeyenlere: F/P odaklı en iyi 1080p Full HD monitörler

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Tam Boyutta Gör Yeni bir monitör alırken daha yüksek çözünürlüklü modellere yönelmek cazip gelebilir. Ancak Full HD olarak da bilinen 1920 x 1080 piksel çözünürlük, günlük bilgisayar kullanımı, ofis uygulamaları, film izleme ve oyun için hâlâ yaygın bir seçenek. Özellikle 21,5 ile 24 inç arasındaki ekranlarda 1080p çözünürlük, masaüstünde fazla yer kaplamadan yeterli görüntü alanı sunabiliyor. İşte farklı bütçelere ve kullanım alanlarına göre en iyi 1080p Full HD monitörler.

Monitör seçiminde çözünürlüğün yanı sıra panel türü ve yenileme hızı da önem taşıyor. IPS paneller renk tutarlılığı ve izleme açılarıyla öne çıkarken VA paneller genellikle daha yüksek kontrast sunuyor. 100 Hz ve üzeri yenileme hızları, masaüstü hareketlerinin ve oyun görüntülerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte yalnızca oyun oynayanların değil, gün boyunca ekran karşısında çalışanların da parlaklık, göz konforu özellikleri ve bağlantı seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

1️⃣ Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör

Tam Boyutta Gör Oyunlarda hızlı hareketleri takip etmek, rekabetçi karşılaşmalarda daha akıcı görüntüler elde etmek ve aynı monitörü günlük bilgisayar kullanımında da değerlendirmek istiyorsanız Casper Excalibur M.E238FIF-D öne çıkan seçeneklerden biri. 23,8 inçlik ekranı, Full HD çözünürlüğü ve düz panel tasarımıyla oyun odaklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Monitörün Fast IPS paneli, geniş izleme açıları ve renk üretimiyle öne çıkıyor. 200 Hz yenileme hızı, uyumlu bilgisayar donanımıyla birlikte oyunlarda daha sık görüntü güncellemesi sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi de hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik özellikler arasında. FreeSync ve G-SYNC uyumluluğu, desteklenen sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

1080p monitör arayışında yalnızca ofis uygulamalarını değil, rekabetçi oyunları da önceliklendirenler için Casper Excalibur M.E238FIF-D değerlendirilebilir. HDR10 desteği ve üç taraftan ince çerçeveli tasarımı da modelin öne çıkan ayrıntıları arasında.

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: Fast IPS

Yenileme hızı: 200 Hz

Parlaklık değeri: 300 nit

Tepki süresi: 1 ms MPRT

HDR10: Var

HDMI, DP

2️⃣ Casper Nirvana M.C238FVE Monitör

Tam Boyutta Gör Bilgisayar başında belge hazırlamak, internet üzerinde araştırma yapmak veya aynı anda birden fazla pencereyle çalışmak için geniş bir ekrana ihtiyaç duyabilirsiniz. Casper Nirvana M.C238FVE, 23,8 inçlik ekranıyla bu tür günlük kullanım senaryolarına hitap ediyor. Ayrıca üç taraftan ince çerçeveli tasarım da masada sade bir görünüm oluşturuyor.

VA panel teknolojisi, 4.000:1 tipik kontrast oranıyla koyu ve aydınlık alanlar arasında belirgin bir fark sunuyor. 100 Hz yenileme hızı, özellikle ofis kullanımları için standart 60 Hz monitörlere kıyasla masaüstü geçişlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 250 nit parlaklık değeri ise çoğu aydınlatılmış ev ve ofis ortamındaki günlük kullanım için tasarlanmış.

1080p monitör modelleri arasında hem çalışma hem de multimedya kullanımına uygun bir ekran arayanlar için Casper Nirvana M.C238FVE, oyuncu monitörlerinin yüksek yenileme hızına ihtiyaç duymayan kullanıcılara yönelik bir seçenek.

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: VA

Yenileme hızı: 100 Hz

Parlaklık değeri: 250 nit

Tepki süresi: 5 ms

HDR10: Var

HDMI, DP

3️⃣ Casper Nirvana M.C215F-100 Monitör

Tam Boyutta Gör Monitörün masa üzerinde daha az yer kaplamasını istiyorsanız 21,5 inç sınıfındaki modelleri değerlendirebilirsiniz. Casper Nirvana M.C215F-100, daha küçük ekran boyutuyla özellikle dar çalışma alanları, ev-ofis masaları ve temel bilgisayar kullanımı için tasarlanmış bir seçenek. Full HD çözünürlüğü sayesinde belgeler, internet sayfaları ve video içerikleri için yeterli görüntü alanı sunuyor.

VA panel, 3.000:1 kontrast oranıyla koyu tonların belirginliğini destekliyor. 100 Hz yenileme hızı, günlük kullanımda pencere hareketlerinin ve ekran geçişlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 250 nit parlaklık değeri, tipik ev ve ofis aydınlatması altında kullanım için tercih edilen seviyede. 1080p monitör ararken büyük ekran yerine kompakt boyut, temel bağlantılar ve günlük işlere uygun özellikler arayanlar Casper Nirvana M.C215F-100 modelini inceleyebilir. Anti-Flickering ve düşük mavi ışık özellikleri de uzun süreli kullanımı destekleyen ayrıntılar arasında.

Ekran boyutu: 21,5 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: VA

Yenileme hızı: 100 Hz

Parlaklık değeri: 250 nit

Tepki süresi: 5 ms

HDR10: Var

HDMI, DP

4️⃣ LG 24MR400-B

Tam Boyutta Gör Günlük kullanımda renkleri farklı açılardan tutarlı görmek ve geniş bir çalışma alanına sahip olmak istiyorsanız LG 24MR400-B değerlendirilebilecek modellerden biri. 23,8 inçlik IPS paneli, Full HD çözünürlüğü ve üç taraftan ince çerçeveli tasarımıyla ev-ofis kullanımına hitap ediyor. Bu yapı, aynı zamanda yan yana iki monitör kullanmayı planlayanlar için de sade bir masaüstü görünümü sağlıyor.

100 Hz yenileme hızı, masaüstü geçişlerini ve desteklenen oyunlardaki hareketleri daha akıcı gösterebiliyor. 5 ms GtG tepki süresi, günlük kullanım ve temel oyun ihtiyaçları için tasarlanmış. AMD FreeSync desteği, uyumlu ekran kartlarıyla ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Okuyucu Modu ve titreşim önleme özelliği de uzun süre metin okuyan veya belge hazırlayan kullanıcılar için faydalı olabilir. 1080p monitör seçenekleri arasında IPS panel, sade tasarım ve günlük işlere uygun yenileme hızı arayanlar LG 24MR400-B modelini değerlendirebilir.

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: IPS

Yenileme hızı: 100 Hz

Parlaklık değeri: 250 nit

Tepki süresi: 5 ms GtG

AMD FreeSync

HDMI, DP

5️⃣ Samsung Essential Monitor S3 LS24C310

Tam Boyutta Gör Evde veya ofiste temel bilgisayar işlerini yürütmek için monitör arayanlar, gelişmiş oyuncu özellikleri yerine görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığına öncelik verebilir. Samsung Essential Monitor S3 LS24C310, 24 inçlik IPS ekranı ve Full HD çözünürlüğüyle bu kullanım biçimine hitap ediyor. Üç taraftan çerçevesiz tasarımı, özellikle birden fazla ekranla çalışma alanı oluşturmak isteyenler için sade bir görünüm sunuyor.

75 Hz yenileme hızı, standart 60 Hz ekranlara göre daha sık görüntü güncellemesi sağlıyor. 250 nit parlaklık ve 1.000:1 tipik kontrast oranı, günlük ofis uygulamaları ve internet kullanımı için tasarlanmış. AMD FreeSync desteği de uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. 1080p monitör arayan ve yüksek yenileme hızından çok günlük kullanım, sade tasarım ve IPS panel özelliklerine önem verenler Samsung Essential Monitor S3 modelini değerlendirebilir. Göz Koruyucu Modu ve titreşimsiz ekran özellikleri de uzun süreli kullanımı destekliyor.

Ekran boyutu: 24 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: IPS

Yenileme hızı: 75 Hz

Parlaklık değeri: 250 nit

Tepki süresi: 5 ms GtG

AMD FreeSync

HDMI, DP

6️⃣ Philips 241V8LAB

Tam Boyutta Gör Film izlemek, internette gezinmek ve günlük bilgisayar işlerini yürütmek için monitör seçerken kontrast oranı önemli bir kriter olabilir. Philips 241V8LAB, 23,8 inçlik VA paneliyle koyu ve aydınlık tonlar arasındaki farkı belirginleştirmeyi hedefliyor. Full HD çözünürlük, günlük kullanımda metinler ve görseller için yeterli ayrıntı sunarken 100 Hz yenileme hızı da ekran hareketlerini daha akıcı hâle getiriyor.

Modelin 4.000:1 tipik kontrast oranı, VA panelin öne çıkan özelliklerinden biri. 250 nit parlaklık değeri ve 4 ms GtG tepki süresiyle gelen monitör, özellikle temel ev-ofis ve multimedya kullanımına odaklanıyor. Adaptive-Sync desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. LowBlue modu ve titreşimsiz ekran teknolojisi de uzun süre ekran karşısında kalanlar için ek seçenekler sunuyor. 1080p monitör modelleri arasında VA panelin kontrast avantajını ve 100 Hz yenileme hızını bir arada isteyenler Philips 241V8LAB modelini değerlendirebilir.

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: VA

Yenileme hızı: 100 Hz

Parlaklık değeri: 250 nit

Tepki süresi: 4 ms GtG

AMD FreeSync, Adaptive-Sync desteği

HDMI, DP

7️⃣ AOC 24B3HA2

Tam Boyutta Gör Monitörünü hem çalışma hem de eğlence amacıyla kullanıyor, zaman zaman da oyun oynuyorsanız AOC 24B3HA2 farklı ihtiyaçları bir araya getiren bir seçenek olabilir. 23,8 inçlik IPS paneli ve Full HD çözünürlüğü, günlük uygulamalar ve multimedya içerikleri için yeterli bir görüntü alanı sunuyor. İnce çerçeveli tasarım da masa üzerinde modern ve sade bir görünüm oluşturuyor.

120 Hz yenileme hızı, temel ofis monitörlerinde sık görülen 60 veya 75 Hz seviyelerinin üzerine çıkıyor. 300 nit parlaklık değeri, ekranın aydınlık ortamlarda görünürlüğünü desteklerken, dahili hoparlörleri sayesinde temel ses ihtiyaçları için ayrıca hoparlör bağlamak gerekmiyor. 1080p monitör ararken Full HD çözünürlüğün yanında 120 Hz yenileme hızı ve IPS panel isteyen kullanıcılar AOC 24B3HA2 modelini inceleyebilir. Özellikle oyun ve günlük kullanım arasında denge arayanlar için alternatif oluşturuyor.,

Ekran boyutu: 23,8 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)

Panel: IPS

Yenileme hızı: 120 Hz

Parlaklık değeri: 300 nit

Tepki süresi: 4 ms GtG, 1 ms MPRT

AMD FreeSync, Adaptive Sync

HDMI, DP

Hangi 1080p monitör tercih edilmeli?

1080p monitör seçerken ekran boyutu, panel türü ve yenileme hızı birlikte değerlendirilmelidir. Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı isteyenler Casper Excalibur M.E238FIF-D modelini inceleyebilir. Günlük çalışma ve multimedya için daha dengeli bir seçenek arayanlar Casper Nirvana M.C238FVE, daha küçük ekran tercih edenler ise M.C215F-100 modelini değerlendirebilir.

Alternatifler arasında LG 24MR400-B ve AOC 24B3HA2 IPS paneliyle, Philips 241V8LAB ise VA panelinin yüksek kontrastıyla öne çıkıyor. Samsung Essential Monitor S3 de temel ev-ofis kullanımı için bir seçenek oluşturuyor. Son kararı verirken yalnızca fiyatı değil, monitörün bağlantı seçeneklerini, standını, garanti koşullarını ve ihtiyaç duyduğunuz yenileme hızını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Böylece 1080p monitör tercihinde kullanım amacınıza ve bütçenize daha uygun bir model seçebilirsiniz.

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En iyi 1080p Full HD monitörler

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