Klasikten vazgeçmeyenlere: F/P odaklı en iyi 1080p Full HD monitörler

Monitör seçiminde çözünürlüğün yanı sıra panel türü ve yenileme hızı da önem taşıyor. IPS paneller renk tutarlılığı ve izleme açılarıyla öne çıkarken VA paneller genellikle daha yüksek kontrast sunuyor. 100 Hz ve üzeri yenileme hızları, masaüstü hareketlerinin ve oyun görüntülerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte yalnızca oyun oynayanların değil, gün boyunca ekran karşısında çalışanların da parlaklık, göz konforu özellikleri ve bağlantı seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör
|5.699 TL
|Casper Nirvana M.C238FVE Monitör
|4.999 TL
|Casper Nirvana M.C215F-100 Monitör
|4.399 TL
|LG 24MR400-B
|8.900 TL
|Samsung Essential Monitor S3 LS24C310
|23.500 TL
|Philips 241V8LAB Monitör
|25.000TL
|AOC 24B3HA2
|6.800 TL
1️⃣ Casper Excalibur M.E238FIF-D Monitör
Monitörün Fast IPS paneli, geniş izleme açıları ve renk üretimiyle öne çıkıyor. 200 Hz yenileme hızı, uyumlu bilgisayar donanımıyla birlikte oyunlarda daha sık görüntü güncellemesi sağlıyor. 1 ms MPRT tepki süresi de hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik özellikler arasında. FreeSync ve G-SYNC uyumluluğu, desteklenen sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor.
1080p monitör arayışında yalnızca ofis uygulamalarını değil, rekabetçi oyunları da önceliklendirenler için Casper Excalibur M.E238FIF-D değerlendirilebilir. HDR10 desteği ve üç taraftan ince çerçeveli tasarımı da modelin öne çıkan ayrıntıları arasında.
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: Fast IPS
- Yenileme hızı: 200 Hz
- Parlaklık değeri: 300 nit
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- HDR10: Var
- HDMI, DP
2️⃣ Casper Nirvana M.C238FVE Monitör
VA panel teknolojisi, 4.000:1 tipik kontrast oranıyla koyu ve aydınlık alanlar arasında belirgin bir fark sunuyor. 100 Hz yenileme hızı, özellikle ofis kullanımları için standart 60 Hz monitörlere kıyasla masaüstü geçişlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 250 nit parlaklık değeri ise çoğu aydınlatılmış ev ve ofis ortamındaki günlük kullanım için tasarlanmış.
1080p monitör modelleri arasında hem çalışma hem de multimedya kullanımına uygun bir ekran arayanlar için Casper Nirvana M.C238FVE, oyuncu monitörlerinin yüksek yenileme hızına ihtiyaç duymayan kullanıcılara yönelik bir seçenek.
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: VA
- Yenileme hızı: 100 Hz
- Parlaklık değeri: 250 nit
- Tepki süresi: 5 ms
- HDR10: Var
- HDMI, DP
3️⃣ Casper Nirvana M.C215F-100 Monitör
VA panel, 3.000:1 kontrast oranıyla koyu tonların belirginliğini destekliyor. 100 Hz yenileme hızı, günlük kullanımda pencere hareketlerinin ve ekran geçişlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. 250 nit parlaklık değeri, tipik ev ve ofis aydınlatması altında kullanım için tercih edilen seviyede. 1080p monitör ararken büyük ekran yerine kompakt boyut, temel bağlantılar ve günlük işlere uygun özellikler arayanlar Casper Nirvana M.C215F-100 modelini inceleyebilir. Anti-Flickering ve düşük mavi ışık özellikleri de uzun süreli kullanımı destekleyen ayrıntılar arasında.
- Ekran boyutu: 21,5 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: VA
- Yenileme hızı: 100 Hz
- Parlaklık değeri: 250 nit
- Tepki süresi: 5 ms
- HDR10: Var
- HDMI, DP
4️⃣ LG 24MR400-B
100 Hz yenileme hızı, masaüstü geçişlerini ve desteklenen oyunlardaki hareketleri daha akıcı gösterebiliyor. 5 ms GtG tepki süresi, günlük kullanım ve temel oyun ihtiyaçları için tasarlanmış. AMD FreeSync desteği, uyumlu ekran kartlarıyla ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Okuyucu Modu ve titreşim önleme özelliği de uzun süre metin okuyan veya belge hazırlayan kullanıcılar için faydalı olabilir. 1080p monitör seçenekleri arasında IPS panel, sade tasarım ve günlük işlere uygun yenileme hızı arayanlar LG 24MR400-B modelini değerlendirebilir.
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 100 Hz
- Parlaklık değeri: 250 nit
- Tepki süresi: 5 ms GtG
- AMD FreeSync
- HDMI, DP
5️⃣ Samsung Essential Monitor S3 LS24C310
75 Hz yenileme hızı, standart 60 Hz ekranlara göre daha sık görüntü güncellemesi sağlıyor. 250 nit parlaklık ve 1.000:1 tipik kontrast oranı, günlük ofis uygulamaları ve internet kullanımı için tasarlanmış. AMD FreeSync desteği de uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. 1080p monitör arayan ve yüksek yenileme hızından çok günlük kullanım, sade tasarım ve IPS panel özelliklerine önem verenler Samsung Essential Monitor S3 modelini değerlendirebilir. Göz Koruyucu Modu ve titreşimsiz ekran özellikleri de uzun süreli kullanımı destekliyor.
- Ekran boyutu: 24 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 75 Hz
- Parlaklık değeri: 250 nit
- Tepki süresi: 5 ms GtG
- AMD FreeSync
- HDMI, DP
6️⃣ Philips 241V8LAB
Modelin 4.000:1 tipik kontrast oranı, VA panelin öne çıkan özelliklerinden biri. 250 nit parlaklık değeri ve 4 ms GtG tepki süresiyle gelen monitör, özellikle temel ev-ofis ve multimedya kullanımına odaklanıyor. Adaptive-Sync desteği, uyumlu sistemlerde ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. LowBlue modu ve titreşimsiz ekran teknolojisi de uzun süre ekran karşısında kalanlar için ek seçenekler sunuyor. 1080p monitör modelleri arasında VA panelin kontrast avantajını ve 100 Hz yenileme hızını bir arada isteyenler Philips 241V8LAB modelini değerlendirebilir.
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: VA
- Yenileme hızı: 100 Hz
- Parlaklık değeri: 250 nit
- Tepki süresi: 4 ms GtG
- AMD FreeSync, Adaptive-Sync desteği
- HDMI, DP
7️⃣ AOC 24B3HA2
120 Hz yenileme hızı, temel ofis monitörlerinde sık görülen 60 veya 75 Hz seviyelerinin üzerine çıkıyor. 300 nit parlaklık değeri, ekranın aydınlık ortamlarda görünürlüğünü desteklerken, dahili hoparlörleri sayesinde temel ses ihtiyaçları için ayrıca hoparlör bağlamak gerekmiyor. 1080p monitör ararken Full HD çözünürlüğün yanında 120 Hz yenileme hızı ve IPS panel isteyen kullanıcılar AOC 24B3HA2 modelini inceleyebilir. Özellikle oyun ve günlük kullanım arasında denge arayanlar için alternatif oluşturuyor.,
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
- Panel: IPS
- Yenileme hızı: 120 Hz
- Parlaklık değeri: 300 nit
- Tepki süresi: 4 ms GtG, 1 ms MPRT
- AMD FreeSync, Adaptive Sync
- HDMI, DP
Hangi 1080p monitör tercih edilmeli?
1080p monitör seçerken ekran boyutu, panel türü ve yenileme hızı birlikte değerlendirilmelidir. Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı isteyenler Casper Excalibur M.E238FIF-D modelini inceleyebilir. Günlük çalışma ve multimedya için daha dengeli bir seçenek arayanlar Casper Nirvana M.C238FVE, daha küçük ekran tercih edenler ise M.C215F-100 modelini değerlendirebilir.
Alternatifler arasında LG 24MR400-B ve AOC 24B3HA2 IPS paneliyle, Philips 241V8LAB ise VA panelinin yüksek kontrastıyla öne çıkıyor. Samsung Essential Monitor S3 de temel ev-ofis kullanımı için bir seçenek oluşturuyor. Son kararı verirken yalnızca fiyatı değil, monitörün bağlantı seçeneklerini, standını, garanti koşullarını ve ihtiyaç duyduğunuz yenileme hızını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Böylece 1080p monitör tercihinde kullanım amacınıza ve bütçenize daha uygun bir model seçebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: