Hem laptop hem tablet olarak kullanılabilen 2'si 1 arada cihazlar

2'si 1 arada cihazlara yönelik heyecan yıllar içinde bir nebze azalmış olsa da, bu cihazlar hem tablet hem de geleneksel dizüstü bilgisayar işlevi görebilecek bir ürün arayanlar için hâlâ oldukça kullanışlı çözümler. Tablet modundayken not almak veya çizim yapmak için idealler; tam dizüstü bilgisayar formuna getirildiklerinde ise e-postalarınızı yönetmenize ve tıpkı klasik laptopta olduğu gibi yazı yazmanıza olanak tanıyorlar. İster öğrenci olun, ister yaratıcı bir alanda çalışın, ister sadece daha esnek bir kullanım düzeni arıyor olun, 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar modelleri, yanınızda birden fazla cihaz taşımanıza gerek kalmadan her iki dünyanın da avantajlarından yararlanmanızı sağlıyor. İster zaman zaman tablet gibi kullanılabilen bir Windows bilgisayar, ister klavye aksesuarlarıyla işlevselliği artırılabilen tablet tarzı cihazlar arıyor olun, Casper, Dell, Microsoft, Samsung ve Apple gibi markaların piyasadaki en iyi 2'si 1 arada laptop tablet ürünleri burada.

Tablet karşılaştırma rehberi: Hangi donanım kime uygun? 5 gün önce eklendi

1️⃣ Casper Tablet PAD Z10 PRO

Tam Boyutta Gör En iyi tablet bilgisayar arayışında ekran, performans ve aksesuarları birlikte değerlendirenler için Casper PAD Z10 PRO, dikkat çekici bir aday. Yerli marka Casper’ın bu modeli, büyük ekranını kalem ve klavyeyle tamamlayarak mobil çalışma ihtiyaçlarına odaklanıyor.

14.2 inç OLED ekran, 2880x1920 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. 3:2 ekran oranı, belgeler ve tablolar için kullanışlı bir alan oluşturuyor. Büyük panel, iki uygulamayı yan yana kullanmak isteyenler açısından da avantajlı.

MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama, cihazın güçlü donanım temelini oluşturuyor. Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem ve Türkçe Q touchpad’li Magic Keyboard, belge düzenleme, el yazısıyla not alma, makale yazma, çizim yapma gibi farklı kullanım yolları sağlıyor.

Casper tablet bilgisayar, 6 mm inceliğinde alüminyum gövdeye sahip ve yaklaşık 690 gram ağırlığında. Klavye eklendiğinde elbette toplam ağırlık da artıyor ancak yine de çantanıza atıp rahatça yanınızda taşıyabileceğiniz hafiflikte.

Casper Tablet PAD Z10 PRO, yerli bir markadan, kalem ve klavyesi birlikte sunulan tablet bilgisayar isteyenlere hitap ediyor. Özellikle belge, not ve sunum ağırlıklı çalışanlar için güçlü bir seçenek.

Ekran: 14.2 inç, 2.8K QHD, 144Hz, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM

Depolama: 256 GB (microSD ile 1 TB’a kadar artırılabilir)

Batarya: 10.000 mAh, 30W şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3

Kameralar: Ön 5 MP, arka 13 MP

Ses: Dört adet 1W hoparlör, Dolby Atmos

İşletim sistemi: Android 16

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem (4096 basınç seviyesi, avuç içi algılama, 60 saat, Type-C şarj), Magic Keyboard (Türkçe Q, touchpad, Bluetooth, 96 saat, Type-C şarj)

Boyut ve ağırlık: 314.9 × 217.5 × 6 mm, 690 g

2️⃣ Casper Tablet PAD.H10-PRO

Tam Boyutta Gör Casper PAD.H10-PRO, klavyeli kılıfıyla dizüstü bilgisayar deneyimi sunan en iyi Android tabletlerden biri. Dokunmatik kullanımın esnekliğini klavyeyle çalışmanın rahatlığıyla birleştirmek isteyenlere hitap ediyor. Tablet bilgisayar arayışında belge hazırlama, ders çalışma ve içerik izlemeyi birlikte düşünenler için dikkat çekici bir seçenek.

12.6 inç OLED ekran, 2560x1600 çözünürlük ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Belgeler için geniş görüntü alanı sağlarken fotoğraf ve videolarda derin siyahlar, canlı renkler göze çarpıyor.

MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama, günlük çalışma ihtiyaçlarına yönelik donanımı oluşturuyor. Cihaza Bluetooth ile bağlanan touchpad'li Türkçe Q klavye, metin yazma ve imleç kontrolünü kolaylaştırıyor. Kalemin 4096 seviyeli baskı hassasiyeti ve avuç içi algılama desteği, uyumlu uygulamalarda el yazısı ve çizime katkı sağlıyor. 10.000 mAh batarya, 20W şarj desteği ve 580 gramlık alüminyum gövde, cihazın dikkat çekici diğer özellikleri arasında.

Casper Tablet PAD H10 PRO, klavyeli kılıfı ve kalemiyle birlikte not, belge ve sunum ağırlıklı çalışan, aralarda da kaliteli bir ekranda içerik izlemek isteyenlere uygun bir tablet bilgisayar modeli.

Ekran: 12.6 inç, 2.5K QHD, 60Hz, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (microSD 512 GB’a kadar artırılabilir)

İşletim sistemi: Android 15

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2

Kameralar: Ön 5 MP, arka 13 MP

Ses: İki adet 1W stereo hoparlör, Dolby Atmos

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem (4096 basınç seviyesi, avuç içi algılama, 60 saat, Type-C şarj), Magic Keyboard klavyeli deri kılıf (Türkçe Q, touchpad, Bluetooth, 96 saat, Type-C şarj)

Boyut ve ağırlık: 286 × 184.2 × 6.5 mm, 580 g

3️⃣ Apple iPad Pro M5

Tam Boyutta Gör iPad Pro, Apple kullanıcıları için en iyi laptop tablet modeli. iPad Pro M5, pek çok açıdan çoğu kullanıcı için gereğinden fazla güçlü. Apple'ın en yeni M5 çipine ve piyasadaki en iyi ekranlardan birine -120Hz yenileme hızına sahip, dokunmatik ve kalem girişini destekleyen Tandem OLED panele- sahip. Ayrıca 11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor; böylece cihazın taşınabilirlik düzeyini kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Eğer dizüstü bilgisayarınızın yerini alabilecek bir tablet arıyorsanız -özellikle Apple ile Android/Windows dünyası arasındaki kıyaslamada- daha iyisini bulmanız pek mümkün değil.

iPad Pro'nun bu nesli, şaşırtıcı derecede ince ve hafif; çantanıza attığınızda varlığını bile hissettirmeyecek kadar hafif. Apple'ın Magic Keyboard aksesuarı ise önceki sürümlerine göre daha şık bir tasarıma, daha büyük trackpad'e ve oldukça kullanışlı fonksiyon tuşlarına sahip. iPad Pro'nun sunduğu özellikleri beğeniyor ancak bu kadar yüksek meblağlar ödemek istemiyorsanız, daha bütçe dostu seçenek olarak iPad Air M4 modelini tercih edebilirsiniz. Magic Keyboard aksesuarı iPad Air için de mevcut.

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S12+

Tam Boyutta Gör Windows, üretkenlik konusunda iPadOS ve Android'den daha iyi olsa da, dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış uygulamalar söz konusu olduğunda geride kalıyor. Eğer aradığınız tüm uygulamaları barındıran ve zaman zaman dizüstü bilgisayar işlevi de görebilecek bir tablet istiyorsanız, Galaxy Tab S12+ sağlam bir seçenek.

12.6 inç 120Hz yenileme hızına sahip muhteşem AMOLED ekranında film izlemekten ve oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız; ayrıca Samsung'un kutu içeriğine dahil ettiği S Pen, çizim yapmak ve not almak için harika bir araç. MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve 12 GB RAM ise cihazın akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Samsung Galaxy Tab S12+, Android kullanıcıları için en iyi 2'si 1 arada tablet bilgisayar.

5️⃣ Samsung Galaxy Book5 360

Tam Boyutta Gör Galaxy Book5 360, hem üretkenlik hem de eğlence amaçlı kullanım için yeterli güce sahip, son derece yüksek standartlarda tasarlanmış 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar.

Tüm gün ekrana mı bakıyorsunuz? Özellikle yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız, neredeyse kusursuz kontrast ve adeta ekrandan fırlayacakmış gibi canlı renklere sahip bir ekran gerekiyor. Samsung Galaxy Book5 360, 15.6 inçlik büyük Super AMOLED ekranıyla tam da bu beklentileri karşılıyor; üstelik bu ekran, kapasitif dokunmatik özellik taşıyor ve kutu içeriğine dahil olan S Pen ile birlikte kullanılabiliyor.

Galaxy Book5 Pro 360, oldukça ince, son derece taşınabilir ve her yönüyle dengeli bir dizüstü bilgisayar. 360 derece dönebilen menteşesi sayesinde bilgisayar, tablet veya çadır modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Yaklaşık 1.36 kg ağırlığıyla da çantanızda hiçbir yük oluşturmayacak. Tıpkı akıllı telefon gibi şık, ince ve hafif olan bu cihaz, sunduğu güçlü Intel Core Ultra işlemci seçenekleri ve özel gizlilik yazılımı özellikleriyle yüksek performans sergiliyor.

6️⃣ Microsoft Surface Pro Copilot+PC

Tam Boyutta Gör Surface Pro, yıllardır Surface tablet serisinden beklenilen her şeyi sunuyor. Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite ve Plus çipleri sayesinde inanılmaz derecede hızlı ve verimli. İçerdiği NPU, oldukça güçlü yapay zeka özelliklerine kapı aralıyor.

OLED ekranı da harika; Renkleri çok canlı yansıtıyor ve simsiyah tonları kusursuz bir şekilde sunuyor. Şaşırtıcı derecede güçlü hoparlörleriyle birlikte Surface Pro, hareket halindeyken video izlemek için oldukça sağlam bir seçenek haline geliyor. Çok yönlülüğü dışında küçük boyutunun getirdiği taşınabilirlik avantajıyla mükemmel bir tercih.

Yeni Surface Pro Flex klavye ile birlikte kullanıldığında, Surface Pro'yu tamamen kablosuz bir şekilde, klavye ve fareyle yönetebiliyorsunuz; bu da cihazı kullanmak için yepyeni yollar sunuyor. Yakınınızda küçük bir masa veya tableti destekleyebileceğiniz bir yüzey olduğu sürece, kucağınızda sadece ince ve hafif bir klavyeyle çalışabilirsiniz. Hafif ve devasa ekranlı olmayan bir iş dizüstü bilgisayarı arıyorsanız, Surface Pro mutlaka değerlendirmeniz gereken bir seçenek. Microsoft'un Surface Pro'nun giriş modelinde 16GB RAM'e yer vermiş olması da oldukça güzel.

7️⃣ Asus Vivobook 14 Flip (TP3407)

Tam Boyutta Gör Asus Vivobook 14 Flip, Intel'in en yeni yapay zeka donanımlarıyla donatılmış, 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar. Tam 360 derece dönebilen menteşesi sayesinde dizüstü bilgisayar, tablet ve çadır modları arasında geçiş yapabilen Vivobook, ASUS Pen 2.0 kalem desteğiyle kapsamlı ve bütünleşik bir çözüm sunuyor.

Yalnızca 17 mm inceliğinde ve 1.5 kg ağırlığında olan bu ince, dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, yüksek taşınabilirlik imkanı sağlar. Intel Core Ultra 7 258V'ye kadar işlemci seçenekleriyle güçlendirilen Asus Vivobook, 48 TOPS NPU (sinir ağı işlem birimi) kapasitesi sayesinde yapay zeka uygulamalarında verimli bir hız ve akıcı bir performans sunar. Cihazın diğer dikkat çekici özellikleri arasında 70 Wh kapasiteli batarya, WiFi 7 bağlantı desteği, çok çeşitli giriş/çıkış portları ve Dolby Atmos ses sistemi yer alıyor.

8️⃣ Dell Latitude 7350 Detachable

Tam Boyutta Gör Dell Latitude 7350 Detachable, bilgisayarını toplantılar, seyahatler ve farklı çalışma ortamları arasında taşıyan kullanıcılara yönelik en iyi 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlar arasında. Ayrılabilir klavye tasarımı sayesinde masa başında yazı yazmakla dokunmatik ekranda belge incelemek arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Cihazın asıl çekiciliği, Windows uygulamalarını tablet formunda kullanabilmek.

Dell 2'si 1 arada laptop, Intel Core Ultra 5 134U ya da Core Ultra 7 164U işlemci seçeneğiyle sunuluyor. Windows 11 Pro ve dahili Intel grafik birimiyle ofis uygulamaları, araştırma ve kurumsal iş akışları için değerlendirilebilir. Ancak yoğun 3D çalışmalar veya oyun öncelikli bir kullanım düşünüyorsanız, harici ekran kartlı bilgisayara bakmanızı öneririz.

Dell Latitude 7350 Detachable, Windows yazılımlarından vazgeçmeden dokunmatik kullanım isteyen, sık seyahat eden ve belgelerle çalışan profesyonellere hitap ediyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve hafif tablet gövdesi güçlü tarafları. Sınırlı bağlantılar, aksesuar maliyeti ve destek ayağına dayalı kullanım ise tercih yaparken hesaba katılması gereken noktalar.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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