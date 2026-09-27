E-spor ve rekabetçi oyunlar için en iyi 240Hz monitör tavsiyeleri (Eylül 2026)

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Günümüzde oyuncu monitörü seçerken yüksek yenileme hızı özellikle rekabetçi oyunlarda önemli hale geldi. 240 Hz oyuncu monitörleri, yüksek FPS değerlerine ulaşabilen sistemlerde daha akıcı görüntü sunarken düşük tepki süresi ve değişken yenileme teknolojileri de hareketli sahnelerdeki görüntü deneyimini iyileştiriyor.

240 Hz monitörler özellikle CS2, Valorant, Overwatch 2 ve Rainbow Six Siege gibi yüksek kare hızlarının hedeflendiği rekabetçi oyunlarda tercih ediliyor. Bununla birlikte 240 Hz yenileme hızından yararlanabilmek için bilgisayarın da oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaşabilmesi gerekiyor.

İşte farklı panel teknolojisi, çözünürlük ve ekran boyutlarına sahip 240 Hz monitör tavsiyeleri:

1️⃣ Casper M.E27QIF-D - Uygun fiyatlı 2K 240 Hz Monitör

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27QIF-D, 27 inç QHD IPS paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla özellikle hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı isteyen oyunculara hitap ediyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan monitör, 1 ms MPRT tepki süresine sahip.

Modelde AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC desteğinin yanı sıra HDR10 desteği de bulunuyor. 1000:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklık sunan monitör, 85% NTSC renk gamını destekliyor.

Bağlantı tarafında ise iki adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.1 portu bulunuyor. Ayarlanabilir pivot standı, RGB aydınlatması ve 100 x 100 mm VESA desteği de modelin öne çıkan özellikleri arasında.

Casper M.E27QIF-D özellikleri:

27 inç IPS panel

2560 x 1440 QHD çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

1 ms MPRT tepki süresi

HDR10

AMD FreeSync

NVIDIA G-SYNC

300 nit parlaklık

2️⃣ ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES - OLED isteyenlere

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES, 27 inç QHD QD-OLED paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla üst segment 240 Hz monitör modelleri arasında yer alıyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan model, 0,03 ms GtG tepki süresiyle özellikle hızlı ve rekabetçi oyunlarda yüksek hareket netliği hedefliyor.

Monitör, üçüncü nesil QD-OLED panel teknolojisinin yanı sıra %99 DCI-P3 renk gamı, gerçek 10-bit renk desteği ve Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor. ASUS OLED Care Pro ve Neo Yakınlık Sensörü ise OLED panelde oluşabilecek görüntü yanması riskini azaltmaya yönelik özellikler arasında bulunuyor.

OLED panelin avantajları yalnızca görüntü kalitesiyle sınırlı değil. Piksellerin bağımsız olarak kapanabilmesi sayesinde karanlık sahnelerde gerçek siyahlar elde ediliyor. Bu özellik özellikle HDR destekli oyunlarda görüntü deneyimini belirgin şekilde iyileştirebiliyor.

Rekabetçi oyuncular için dikkat çeken bir diğer özellik ise 24,5 inç simülasyon modu. Monitör, daha küçük ekran alanına alışkın oyuncular için 1280 x 960 veya 1024 x 768 gibi 4:3 çözünürlükleri ve 24,5 inç ekran boyutunu simüle edebiliyor.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES özellikleri:

27 inç QD-OLED panel

2560 x 1440 QHD çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

0,03 ms GtG tepki süresi

%99 DCI-P3 renk gamı

Gerçek 10-bit renk

Delta E < 2

AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-SYNC Compatible

ASUS OLED Care Pro

Neo Yakınlık Sensörü

ELMB

24,5 inç simülasyon modu

VESA DisplayHDR True Black 400

DisplayWidget Center

3️⃣ Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS27FG812SUXUF

Samsung Odyssey OLED G8 G81SF, 27 inç 4K QD-OLED paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla hem yüksek görüntü kalitesi hem de yüksek oyun performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor. OLED panel teknolojisi, piksellerin bağımsız olarak aydınlatılıp kapatılabilmesi sayesinde LCD monitörlerde mümkün olmayan gerçek siyahlar ve çok yüksek kontrast sunuyor. Bu sayede özellikle karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve daha belirgin detaylar elde ediliyor.

QD-OLED teknolojisinin sunduğu geniş renk gamı ve yüksek kontrast, 4K çözünürlükle birleşerek oyunlarda daha canlı ve detaylı bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda OLED piksellerin çok hızlı tepki verebilmesi, 240 Hz yenileme hızının avantajlarının daha iyi kullanılmasına yardımcı oluyor. Samsung, model için 0,03 ms GtG tepki süresi belirtiyor.

3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip monitör, 99% DCI-P3 renk gamının yanı sıra VESA DisplayHDR True Black 400 ve HDR10+ Gaming desteği sunuyor. Yansımasız ekran kaplaması da aydınlık ortamlarda ekran üzerindeki yansımaların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS27FG812SUXUF özellikleri:

27 inç QD-OLED panel

3840 x 2160 4K çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

0,03 ms GtG tepki süresi

OLED teknolojisi

99% DCI-P3 renk gamı

VESA DisplayHDR True Black 400

HDR10+ Gaming

AMD FreeSync Premium Pro

Yansımasız ekran

2x HDMI 2.1

DisplayPort 1.4

Pivot ve yükseklik ayarlı stand

100 x 100 mm VESA desteği

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4️⃣ ASUS TUF Gaming VG259QM5A

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG259QM5A, 24,5 inç Full HD Fast IPS paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla özellikle rekabetçi oyunlara odaklanan oyuncular için tasarlanmış modellerden biri. 1920 x 1080 çözünürlük sunan monitör, yüksek yenileme hızının yanında 6 minimum tepki süresiyle geliyor.

Fast IPS panel, TN panellere kıyasla daha geniş görüş açıları ve daha iyi renk üretimi sunarken yüksek yenileme hızı da hızlı kamera hareketlerinin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Monitörde AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC Compatible desteği de bulunuyor.

ASUS TUF Gaming VG259QM5A özellikleri:

24,5 inç Fast IPS panel

1920 x 1080 Full HD çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

0,3 ms minimum tepki süresi

AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-SYNC Compatible

ELMB Sync

Yüzde 99 sRGB

5️⃣ AOC 25G3ZM/BK

AOC 25G3ZM/BK, 24,5 inç Full HD VA paneli ve 240 Hz yenileme hızıyla farklı bir alternatif sunuyor. VA panelin yüksek kontrast avantajını 240 Hz yenileme hızıyla bir araya getiren monitör, hem rekabetçi oyun hem de genel kullanım için değerlendirilebilir.

Model 1 ms GtG tepki süresi ve Adaptive Sync desteği sunuyor. 3000:1 kontrast oranı ise VA panelin özellikle karanlık sahnelerde avantaj sağlamasına yardımcı oluyor.

AOC 25G3ZM/BK özellikleri:

24,5 inç VA panel

1920 x 1080 Full HD çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

1 ms GtG tepki süresi

3000:1 kontrast oranı

Adaptive Sync

1500R kavis

Yükseklik ayarlı stand

6️⃣ LG UltraGear 27GX704A-B

LG UltraGear 27GX704A-B, düşük gecikmeli 240 Hz monitör arayan oyunculara hitap ediyor. 27 inçlik model, 2560 x 1440 QHD çözünürlüklü OLED panel kullanıyor.

OLED teknolojisi sayesinde çok yüksek kontrast ve son derece hızlı piksel tepki süresi sunan monitör, 240 Hz yenileme hızına sahip. 0,03 ms GtG tepki süresi de modelin öne çıkan özellikleri arasında.

QHD çözünürlük ve 27 inç ekran boyutu, monitörü yalnızca rekabetçi oyunlarda değil, yüksek görüntü kalitesi isteyen farklı oyun türlerinde de kullanılabilecek bir seçenek haline getiriyor.

LG UltraGear 27GX704A-B özellikleri:

27 inç OLED panel

2560 x 1440 QHD çözünürlük

240 Hz yenileme hızı

0,03 ms GtG tepki süresi

DisplayHDR True Black 400

NVIDIA G-SYNC Compatible

AMD FreeSync Premium Pro

HDMI 2.1

240 Hz monitör alırken nelere dikkat edilmeli?

240 Hz monitör seçerken yalnızca yenileme hızına bakmak doğru değil. Özellikle panel teknolojisi ve çözünürlük, monitörün kullanım amacına göre değerlendirilmesi gereken önemli özellikler arasında.

Full HD çözünürlüklü 24-25 inç modeller, yüksek FPS hedefleyen rekabetçi oyuncular için öne çıkıyor. 2K 240 Hz modeller ise daha yüksek görüntü kalitesi isteyen ve ekran kartı yeterli performansı sağlayabilen kullanıcıların tercih edebileceği seçenekler arasında.

Panel tarafında ise IPS modeller renk doğruluğu ve görüş açılarıyla, VA modeller yüksek kontrastıyla, OLED modeller ise çok düşük tepki süresi ve yüksek kontrastıyla öne çıkıyor.

Bunun yanında FreeSync, G-SYNC veya Adaptive Sync desteği de kontrol edilmeli. Değişken yenileme teknolojileri, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızıyla senkronize ederek görüntü yırtılmalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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