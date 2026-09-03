Bilgisayar kasası tavsiyesi için en iyi masaüstü PC kasaları (2026)

Bilgisayar toplarken için en iyi kasayı seçmek, göründüğünden daha zor olabiliyor. Özellikle PC toplama işine yeni başlayanlar için, boyut, stil ve özelliklerin çeşitliliği bunaltıcı gelebiliyor. Kullanışlı ve güvenli mid tower kasa mı, geniş alan sunan full tower kasa mı yoksa masada fazla yer kaplamayan kompakt bir kasa mı? Cevabı kuracağınız sistemin türüne, ne kadar donanım yerleştirmeyi planladığınıza ve elbette bütçenize bağlı. En iyi bilgisayar kasası, anakartınızın boyutuna, soğutma gereksinimlerine, masa alanınıza, estetik tercihlerinize ve bütçenize bağlı olarak değişebilir ancak doğru seçimi yaparsanız, yıllarca keyifle kullanacağınız bir kasaya sahip olursunuz. Yanlış seçim yaparsanız, aşırı ısınan darboğaz bir sistem ya da masanızın altına sığmayan devasa bir kule ile karşılaşabilirsiniz. PC kasası öneri listemizde en iyi bilgisayar kasası markaları ve modellerine yer verdik. Tavsiye listesi, güncel oyuncu kasası fiyatlarını öğrenmeniz açısından da faydalı olacaktır.

PC kasası yorumları dikkate alındığında; en iyi bilgisayar kasası markaları sıralamasında Corsair, ASUS, NZXT ve Lian geliyor. 2026'da satın alınabilecek gaming kasa tavsiyesi olarak ise CORSAIR Frame, ASUS TUF GAMING, NZXT Flow ve MSI MAG FORGE modelleri hava akışı performansları, geniş kapasiteleri, kurulum kolaylığıyla öneriliyor.

1️⃣ CORSAIR FRAME 4500X RS-R ARGB Tempered Glass E-ATX Mid Tower Kasa Tam Boyutta Gör CORSAIR FRAME 4500X, en iyi bilgisayar kasaları arasında gösterilebilir. Cam tasarımı FRAME 4000D'nin modüler yapısıyla birleştirerek güçlü soğutma potansiyeli, modüler tasarım, büyük boyutlu ekran kartları için alan ve dikkat çekici görüntü sunuyor. Her açıdan engelsiz görüntüleme için tek parça camdan yapılmış panoramik bir dış yüzeye sahip. Çevreleyen cam panellere sahip ilk CORSAIR bilgisayar kasası olan bu modelde, ön ve yan paneller bilgisayardaki tüm parçaları görmenizi sağlayan tek parça camdan yapılmış. Kasanın en yenilikçi özelliklerinden biri, yan tarafa monte edilmiş 120 mm fanlar. Bu fanlar, ters rotor tasarımı kullanarak kasaya soğuk hava üflerken RGB LED'lerin rahatça görünmesini sağlıyor. Bu çözüm, optimum soğutma ve maksimum görsel etki sağlıyor. FRAME 4500X, modüler FRAME sistemi üzerine inşa edilmiş. Bu, kasanızı farklı renk, malzeme veya tasarımlara sahip parçalarla kişiselleştirme imkanı veriyor. Sabit montaj noktalarına sahip geleneksel kasaların aksine, InfiniRail, fanları tam olarak ihtiyaç duyduğunuz yere kaydırıp konumlandırmanıza olanak tanıyan ayarlanabilir çelik braketler kullanıyor ve üste 140 mm'ye kadar fan yerleştirebiliyorsunuz. ASUS BTF, MSI Project Zero ve Gigabyte Project Stealth ile tamamen uyumlu olan bu PC kasası, bolca bağlantı ve kablo kesiminin yanı sıra, görünmeyen yerlerde bile sistemi düzenli ve derli toplu tutmanızı sağlayan bağlama noktaları sunuyor. CORSAIR FRAME 4500X özellikleri Kasa boyutu: Mid Tower

Boyut: 542 (U) x 556 (Y) x 250 mm (G)

Ekran kartı alanı: 460 mm'ye kadar

CPU soğutucu yüksekliği: 185 mm'ye kadar

PSU yüksekliği: 250 mm uzunluğa kadar

Fan kapasitesi (Ön): Yok

Fan kapasitesi (Üst): 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm fan

Fan kapasitesi (Yan): 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm fan

Fan kapasitesi (Alt): 1 adet 120 mm fan

Fan kapasitesi (Arka): 1 adet 120 mm veya 1 adet 140 mm fan

Fan kapasitesi (PSU Shroud): 2 adet 120 mm fan

Radyatör desteği: 360 mm'ye kadar (üst ve yan)

SATA depolama: 1 adet 3.5 inç HDD, 2 adet 2.5 inç SSD

Ön giriş/çıkış: 2 adet USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, Kulaklık/mikrofon jakı, Güç CORSAIR FRAME 4500X Oyuncu Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten muhteşem bir kasa. Kurulumu basit ve kolaydı, aydınlatması da harika görünüyor. Biraz ağır ama kesinlikle buna değer. Tüm parçalar beyazla değiştirildiğinde daha da güzel görünecek. ✍🏻 Bu kasadan gerçekten çok memnunum. Fotoğraftakinden çok daha güzel görünüyor. Cam paneller, tüm sistemi son derece temiz gösteriyor ve RGB aydınlatmayı abartılı olmadan çok güzel bir şekilde sergiliyor. Ayrıca içinde bolca alan var, bu yüzden kurulum beklediğimden çok daha kolay oldu. Kablo yönetimi basitti ve tüm parçalarım ve soğutma sistemim için bolca yer vardı, her şey sıkışık hissettirmiyordu. Hava akışı da sadece görüntü değil, gerçekten etkili. Takılı gelen fanlar güzel bir bonus ve kasanın kalitesini hemen hissettiriyor. Genel olarak, modern görünen, premium hissettiren ve kullanımı kolay bir şey istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.

2️⃣ CORSAIR Frame 4000D Modüler Mid-Tower ATX PC Kasası Tam Boyutta Gör Corsair, en iyi bilgisayar kasası markası olarak piyasada yıllardır yer alıyor. FRAME 4000D serisi modüler PC kasaları arasında en beğenilenlerden biri. Fansız, üç adet hava akışı optimize edilmiş RS fanlı ve anakartınıza takıp fanları yazılımla kontrol edebileceğiniz RS ARGB fanlı olmak üzere serinin farklı modelleri bulunuyor. Corsair FRAME 4000D, mid tower bilgisayar kasası. İster oyun, ister iş için gereken her şey mevcut: kurulum kolaylığı, uyumluluk, performans ve özelleştirme. Değiştirilebilir yan ve ön paneller günümüzde bir standart ancak yükseltilebilir giriş/çıkış portları, güç kaynağı koruması ve anakart tepsisi, FRAME 4000D serisini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu, kasanızı farklı renklerde, malzemelerde ya da tasarımlarda parçalarla kişiselleştirme olanağı sağlıyor. Infinirail fan montaj sistemi, kasanın ön ve üst kısmında fan boyut uyumluluğunu hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanıyor. Ön ve üst kısımda, çeşitli fan boyutlarına uyum sağlamak için konumlandırılabilen iki çelik braket bulunuyor. Fan takmak kolay ve pratik, fan boyutlarını değiştirmeniz gerektiğinde de zahmetsizce yapabilirsiniz. FRAME 4000D, standart ATX ve daha küçük anakartlarla kullanılabilen mini bir ekran kartı destek aparatı ile geliyor. Ekran kartı kasaya dikey olarak da yerleştirilebiliyor; PCIe 4.0 x16 riser kablo satın almanız, genişletme yuvası braketi için iki vidayı gevşetmeniz ve döndürmeniz yeterli. CORSAIR Frame 4000D serisi özellikleri Kasa boyutu: Mid Tower

Boyut: 487 x 239 x 486 mm

Malzeme: Çelik, Temperli Cam

Dahili fanlar: 3 adet RS120 (FRAME 4000D RS), 3 adet RS120 ARGB (FRAME 4000D RS ARGB) / (FRAME 4000D'de yok)

Fan uyumluluğu Ön: 3 adet 120mm, 2 adet 140mm, 2 adet 200mm / Üst: 3 adet 120mm, 2 adet 140mm, 2 adet 160mm / Yan: 3 adet 120mm, 2 adet 140mm / Alt: 2 adet 120mm / Arka: 1 adet 120mm, 1 adet 140mm

Radyatör uyumluluğu: Ön: 360mm, 280 mm, 240 mm / Üst: 360 mm, 280 mm, 240 mm / Yan: 360 mm, 280 mm, 240 mm / Alt: Yok / Arka: 120 mm

Genişleme yuvaları: 7 yatay, 4 dikey

Anakart: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX

Depolama: 4x 2.5" SSD, 2x 3.5" HDD

Güç kaynağı boşluğu: 220 mm

CPU soğutucu boşluğu: 170 mm

Ekran kartı alanı: 430 mm (fanla 405 mm)

Toz filtreleri: Ön, Güç Kaynağı, Yan

Ön giriş/çıkış: USB 3.2 Gen1 Tip-A (2 adet), USB 3.2 Gen2 Tip-C (1 adet), Kulaklık/Mikrofon jakı (1 adet)

Güç kaynağı: ATX (Dahil değil) CORSAIR FRAME 4000D PC Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 Kasanın iç hacmi çok geniş, içerisinde E-ATX anakart bile sığıyor. Kablo düzenlemesini çok kolaylaştırmışlar, arkadaki cırt cırtlar kabloları bir araya toplamanızı sağlıyor. Kablo saklama plakası da çok başarılı, kabloların göze batması engelleniyor. Fan desteği de oldukça fazla ve yeterli. Modüler olması da en dikkat çeken özelliklerinden, neredeyse her plakayı söküp takmak mümkün. Tavsiye ederim. Bu fiyata alınabilecek en mantıklı ve kaliteli kasa. ✍🏻 Kasa değiştirmek isteyen herkese bu kasayı şiddetle tavsiye ederim. Estetiği çok güzel ve temiz, kablo yönetimi için harika alan sunuyor ve hava akışı gerçekten çok iyi. Boyutlar konusunda endişelenmeyin. Bu bilgisayar kasasına 120, 140 veya 160 mm fanlar sorunsuz bir şekilde sığıyor. Kasanın üst kısmına üç fanlı radyatör sığabiliyor ve ekran kartı boyutları konusunda da sorun olmadığını söyleyebilirim. RX 9070 XT'yi ön panel ile arasında bolca boşluk kalacak şekilde rahatça sığdırabildim. Kasanın alt kısmı da harika, güç kaynağı için bolca alan kalıyor. Bilgisayar kasası masadan oldukça yüksekte duruyor, bu da altını temizlemeyi kolaylaştırıyor ve elbette hava akışını sağlıyor. Genel olarak, bilgisayar toplayan herkese bu kasayı tavsiye ederim. Temizliğinin ne kadar kolay olacağını söyleyemem ama geniş iç hacmi ve kolayca kaydırılıp çıkarılabilen panelleri göz önüne alındığında, zor olmayacağını düşünüyorum.

3️⃣ Lian Li O11 Vision Compact ATX E-ATX Oyuncu Kasası Tam Boyutta Gör Lian Li O11 VISION COMPACT, oyuncu kasası tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model. O11 VISION COMPACT, benzersiz değiştirilebilir üst panelleri ve gizli AIO boru tasarımıyla esnek kurulum sağlıyor ve kasaya dikkat çekici, zarif bir görünüm kazandırıyor. Kasa, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Siyah versiyonda renkli bir cam panel bulunurken, beyaz versiyonda uyumlu rondelalar, kelebek vidalar ve braketlerle birlikte şeffaf temperli cam panel bulunuyor. Lian bilgisayar kasası, iki farklı üst panel seçeneği sunuyor: üstten AIO montajı için tasarlanmış file panel ve parçaları güzel bir şekilde sergileyen 270 derecelik yan görüş sağlayan temperli cam panel. Kasa, üç taraflı cam moda sahip; Anakartın üstündeki alanı sistem izleme aksesuarlarını takmak için kullanabilirsiniz. Aksesuar kablosunun anakartın arka giriş/çıkışlarına kolayca yönlendirilebilmesi için arkada bir açıklık da bulunuyor. Ek olarak, AIO boruları ikinci bölmede gizlenebilirken, arka bağlantılı anakartlar için destek, ana bölmede temiz ve güzel bir düzen sağlıyor. Kasa, maksimum 11 fan ve 360 ​​mm'ye kadar radyatörü destekleyerek çok sayıda bileşenle bile düzenli görünüm sunarken mükemmel havalandırma ve soğutma sağlıyor. Boyutu 278 mm ile 408 mm arasında değişen ekran kartlarını tutabilen GPU destek aparatı dahili olarak bulunuyor. Yüksekliği, anakart tepsisinin arkasındaki kelebek vida çevrilerek ayarlanabiliyor. Bu kasada kabloları yönetmek de çok kolay; SSD tarzı montaj noktalarından kaydırılabilen 2 adet çift katmanlı kablo klipsi mevcut. Klips, güç kaynağı kablolarının büyük bir kısmını tutarken, üstteki Velcro kayış fan kablo yönetimi için ideal. 6 ilave Velcro kayış (2 üstte, 4 altta), anakart ve depolama alanına giden kabloları düzenliyor. Lian Li O11 VISION COMPACT özellikleri Kasa boyutu: Mid Tower

Boyut: 447.5 x 287.5 x 446.4 mm

Malzeme: Çelik (4,0 mm temperli cam, 3.0 mm temperli cam, Alüminyum

Anakart desteği: Arka bağlantılı ATX/ E-ATX (280mm altı) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Genişleme yuvası: 6+1

Depolama: 2 adet 2.5" SSD, 2 adet 3.5" HDD veya 2.5" SSD

Ekran kartı alanı: 408 mm (maks.)

CPU soğutucu yüksekliği: 167 mm (Maks.)

Güç kaynağı desteği: ATX (220 mm altı)

Fan desteği: Üst: 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm / Yan: 3 adet 120 mm / Alt: 3 adet 120 mm / Arka: 2 adet 120 mm

Radyatör desteği: Üst: 1 adet 240 mm veya 1 adet 280 mm veya 1 adet 360 mm / Yan: 1 adet 240 mm veya 1 adet 360 mm / Alt: 1 adet 240 mm veya 1 adet 360 mm

Giriş/Çıkış: 2 adet USB 3.0, 1 adet USB 3.1 TYPE-C, Ses

Toz filtresi: 1 adet altta Lian Li O11 Vision Compact ATX Mid Tower Oyun PC Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 Tasarımı çok şık, cam panelleri harika bir görsellik sağlıyor. Kablo yönetimi kolay, içi düzenli ve hava akışı gayet iyi. Küçük boyutuna rağmen büyük sistemler için bile yeterli. Hem estetik hem de işlevsel bir kasa arıyorsanız, kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Kasa tek kelimeyle muhteşem. Malzeme kalitesi gerçekten mükemmel, keskin kenarlar yok ve parçalar mükemmel bir şekilde sığıyor. Montaj inanılmaz derecede kolaydı, kablo yönetimi iyi düşünülmüş ve büyük su soğutma sistemi ve büyük bir ekran kartı ile bile bolca alan kaldı. Kasa, görsel olarak da öne çıkıyor. Üç tarafındaki cam paneller kasaya açık ve modern bir görünüm kazandırıyor, zarif bir his veriyor. RGB aydınlatmalarla tüm kurulum göz alıcı görünüyor. Hava akışı beklenenden daha iyi ve sistem oldukça sessiz kalıyor. Lian Li'nin her ayrıntıyı düşündüğünü anlayabiliyorsunuz.

4️⃣ MSI MAG PANO 100R PZ ATX Oyuncu Kasası Tam Boyutta Gör MSI MAG PANO 100R PZ, gaming kasa önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz modellerden biri. MAG PANO 100 serisi, estetik açıdan daha hoş ve sade görünüm için 270 derecelik panoramik ekranla geliyor. Her bir 4mm temperli camlar, kasanın görünümünü daha güzel hale getirmek için her kenar boşluğunu en aza indirgemek üzere açılı olarak kesilmiş. Ön, yan ve üst paneller alet kullanmadan çıkarılabiliyor; yan fanlar ve radyatörler takılırken ilerlemenizi engelleyecek hiçbir engel yok. MSI bilgisayar kasası, donanım bileşenlerinizin kurulumu için kapsamlı destek sunuyor. ATX ve Micro-ATX arka bağlantılı PROJECT ZERO anakartları destekleyerek, kabloları bağlamayı unutma endişesi olmadan kolay kurulum sağlıyor. Üst, yan ve altta 3 adet 360 mm radyatör kurulumunu destekliyor. Yan panel, radyatörün push-pull (itme-çekme) konfigürasyonunda ayarlanması ya da daha kalın radyatör ve fan yerleştirilmesi esnekliğini sunuyor. Mid Tower kasa, kurulum sürecini daha da kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Kablo yönlendirme karmaşıklığını azaltmak için geniş kablo yönetim alanı, kablo düzenlemesi için yeterli alan sağlıyor. Hareketli kapaklı çok fonksiyonlu depolama desteği, SSD kurulumu için kullanışlı araç görevi görüyor ve dağınık kabloları gizleyerek ana bölmede temiz ve estetik bir görünüm sağlıyor. Kasa, üç tarafında çıkarılabilir filtrelerle donatılmış. Bu, hava akışını iyileştiriyor ve iç bileşenleri toz birikiminden koruyor. Dahili kontrol paneli sayesinde, aydınlatma efektlerini kolayca ve sezgisel olarak yönetebiliyor ve fan hızlarını rahatça ayarlayabiliyorsunuz. MSI MAG PANO 100R PZ özellikleri Kasa boyutu: Mid Tower

Anakart desteği: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Giriş/Çıkış: 1 adet USB 20Gbps Tip-C, 2 adet USB 5Gbps Tip-A, 1 adet Ses Çıkışı/Mikrofon Girişi

Disk montaj desteği: 3 adet 2.5” / 2 adet 2.5”, 3.5

Genişleme yuvaları: 8

Ekran kartı uzunluğu: 400 mm

CPU soğutucu yüksekliği: 166 mm

Güç kaynağı desteği: ATX

Maksimum PSU uzunluğu: 200 mm

Fan desteği: Üst: 3 adet 120 mm veya 3 adet 140 mm / Ön: Yok / Arka: 1 adet 120 mm / Yan: 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm / Alt: 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm veya 2 adet 160 mm

Önceden takılı fanlar: Yan: 3 adet 120 mm / Arka: 1 adet 120 mm

Radyatör boyutu desteği: Üst: 120 / 240 / 360 mm, Ön: Yok, Arka: 120 mm, Yan: 120 / 240 / 360 mm, Alt: 120 / 240 / 360 mm

Boyut: 518.7 x 290 x 482 mm MSI MAG PANO 100R PZ Bilgisayar Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 Eğer bir akvaryum kasa arayışındaysanız rakiplerine nazaran uygun fiyatlı bu kasayı tercih edebilirsiniz. Kasanın yan tarafları vidasız derdi ile uğraşmadan çentiklerinden çekip kolayca kapatabiliyorsunuz. Güç kaynağının konumu arka tarafta olduğu için ön-alt kısma fan bağlantısı yapabilirsiniz. Kasanın arka tarafı oldukça büyük ve çekmeceleri sayesinde kablolar derli toplu bir şekilde durabiliyor. Üst tarafında 360mm radyatör desteği var. Kasa ile gelen 4x120mm fanların görünüşü çok hoş ve oldukça sessizler. Ben kasayı yan masada monitörle aynı mesafede konumlandırdığım için kasanın düğmeleri ve usb girişleri yan tarafta kaldı; bu benim için oldukça kullanışlı. Kasa her anlamıyla oldukça hoş gözüken, yenilikçi, kullanışlı ve fiyat/performans. Kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Tasarımı gerçekten çok şık; özellikle cam paneli ve ARGB uyumuyla masada çok güzel durdu. Malzeme kalitesi MSI kalitesinde, elinize aldığınızda kaliteyi hissediyorsunuz. Kurulum kısmında çok rahatlık sağlayan bir model. kablo düzeni için yeterli alan var. Fanlar sessiz çalışıyor, hava akışı da gayet başarılı. Şu an içine sistem kurma aşamasındayım ama boş haliyle bile insana heyecan verici bir kasa. Kısacası hem görsel olarak çok tatmin edici, hem de teknik anlamda başarılı bir kasa. Fiyatına göre fazlasıyla tatmin edici olduğunu düşünüyorum. MSI bu konuda rakipsiz. Genel olarak hem tasarım hem performans açısından beklentimi fazlasıyla karşıladı. Bu fiyata alınabilecek en iyi kasalardan biri. MSI yine kalitesini konuşturmuş.

5️⃣ ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB Gaming Kasa Tam Boyutta Gör ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB, modüler tasarıma sahip oyuncu bilgisayar kasaları arasında. Kasa, önceden monteli dört adet ARGB fan ile geliyor. Üç adet ters hava akışlı kanatlara sahip ARGB fan ve bir standart ARGB fan, hava akışını ve çıkışını optimize ederek renkli aydınlatma efektleriyle dengeli bir soğutma performansı ortaya koyuyor. Kasanın çift bölmeli tasarımı, düzenli bir sistem kurmanızın yanı sıra işlemci ve ekran kartı için bağımsız soğutma bölgeleri ayarlayabilmenize olanak veriyor. Arka bölmede bulunan 360mm braket, radyatör, fan birleşimleri veya üç adet depolama cihazı barındırabiliyor. Ekran kartı dikey veya yatay yerleştirilebiliyor. Kasa, arka kısmında gizlenmiş düğmeye basarak kolaylıkla çıkarılabilen yan paneller sayesinde sistem toplama kolaylığı sağlıyor. Önde iki adet USB-A bağlantı noktasına ek olarak 20 Gbps'e varan aktarım hızı sağlayan USB Type-C bağlantı noktası mevcut. ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB özellikleri Kasa boyutu: Mid Tower

Anakart desteği: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Sürücü bölmeleri: 4 adet 2.5"/3,5" Birleşik Bölme

Genişleme yuvaları: 8 (3 ek dikey)

Ön panel G/Ç bağlantı noktası: 1 adet USB 3.2 Gen 2x2 Type C, 1 adet USB 3.2 Gen 2x2, 2 adet USB 3.2 Gen1, 1 adet Kulaklık/Mikrofon

Temperli cam: Sol taraf, Ön taraf

Radyatör desteği: Üst: 360 mm / 280 mm / 240 mm /140 mm / 120 mm, Arka: 120 mm

Soğutma desteği: Üst: 2 adet 140 mm, 3 adet 120 mm / Arka: 1 adet 120 mm

Dahili fan sayısı: Arkada 1 adet 120 mm, Yanda: 3 adet 120 mm

Maksimum CPU soğutucu yüksekliği: 163 mm

Maksimum ekran kartı uzunluğu: 400 mm

Maksimum güç kaynağı uzunluğu: 200 mm

Çıkarılabilir toz filtreleri: Sağ, Alt, Üst

Boyut: 285 x 450 x 446 mm ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB Fanlı ATX Oyuncu Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 ASUS GT502 Horizon TUF Oyun Bilgisayar Kasası, hem hava akışına hem de estetiğe odaklanan etkileyici çift bölmeli bir kasa. Malzeme kalitesi genel olarak sağlam hissettiriyor. Bölünmüş yerleşim sayesinde kablo yönetimi oldukça kolay ve düzenli tutmak için bolca alan sağlıyor. Birden fazla fan montaj yeri ve yüksek kaliteli bileşenlerle bile sıcaklıkları iyi kontrol altında tutan tasarımla hava akışı da mükemmel. Ayrıca kasaya mıknatısla tutunan ek ARGB aydınlatma kitini de satın aldım. Karmaşık kurulum gerektirmeden ekstra aydınlatma derinliği ekleyen gerçekten hoş bir dokunuş. Kasanın içinde yarattığı etki, özellikle göze hitap eden bir kasa istiyorsanız paraya değer. Aslında, kasanın kendisiyle birlikte almanızı tavsiye ederim, görünümü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Genel olarak GT502 Horizon, isteğe bağlı ARGB kitiyle hem performans hem de stil sunan, üst düzey bir kasa hissi veriyor. ✍🏻 Oldukça pratik kullanıma sahip panelleri, entegre gelen ARGB hub, soğutucu çeşitliliği ve geniş iç hacmi ile oldukça güzel bir kasa. Beklentimin üstünde. TUF kalitesi. Muazzam.

6️⃣ NZXT H9 Flow RGB Tempered Glass ATX Mid Tower Kasa Tam Boyutta Gör Boş bilgisayar kasası arayanlar için tavsiye edeceğimiz en iyi seçeneklerden biri de NZXT H9 Flow RGB. H9 Flow, yüksek performanslı sistemler için tasarlanmış, hava akışı ve estetiği dengeleyen geniş mid-tower ATX kasa. Çift bölmeli tasarımı soğutmayı ve kablo yönetimini iyileştirirken, delikli paneller, açılı fanlar ve geniş fan ve radyatör desteği optimum termal performans sağlıyor. NZXT H9 Flow RGB, fanlı kasa arayanlar için harika bir model. Önde önceden monteli bir adet F420 RGB Core tek çerçeveli fan ünitesi, arkada bir adet F120Q (CV) fan içeriyor. Üst, ön sağ ve altta dokuz adede kadar 140 mm fan, arkada bir adet 120 mm fan olmak üzere toplamda on fan takılabiliyor. Çepeçevre temperli cam panellerle sisteminizin her detayını sergileyebileceğiniz bu kasada ekran kartı ve radyatör için bolca alan mevcut. Üst ve ön sağ tarafa 420 mm'ye kadar radyatörler sığayabiliyor. Üst düzey ekran kartları için de bolca boşluk var. Kasada kablo yönetimi de çok kolay. Ekstra geniş kanallar, dahili Velcro kayışlar ve bağlama noktaları, kabloları fazla dolaştırmakla uğraşmadan kurulumu mümkün olduğunca kısa sürede yapmanızı sağlıyor. Kasa, kablosuz görünüm için ASUS BTF ve MSI Project Zero gibi arka bağlantılı anakartlarla da uyumlu. NZXT H9 Flow RGB özellikleri Kasa tipi: Middle Tower

Anakart desteği: E-ATX (277 mm'ye kadar), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Güç kaynağı tipi: ATX

Malzeme: SGCC çelik, şeffaf temperli cam (beyaz), renkli temperli cam (siyah)

Boyut: 506 x 315 x 481 mm

CPU soğutucu yüksekliği: 165 mm

Ekran kartı alanı: 459 mm'ye kadar (ön sağda 56mm'den küçük fanlar takılıyken), 410 mm'ye kadar (ön sağda 56mm kalınlığında 420 mm AIO ve fanlar takılıyken)

Güç kaynağı uzunluğu: 200 mm

Üst radyatör + Fan kalınlığı: 80 mm'ye kadar (360 mm), 62 mm'ye kadar (420 mm)

Ön Giriş/Çıkış: 2 adet USB 3.2 Tip-A, 1 adet USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C, Kulaklık girişi

Genişleme yuvaları: 7

Sürücü yuvaları: 2.5" 4+2 / 3.5" 2

Soğutma desteği: Ön-Sağ fanlar: 3 adet 120 mm / 3 adet 140 mm (1 adet dahil), Üst fanlar: 3 adet 120 mm / 3 adet 140 mm, Alt Fanlar: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm, Arka Fan: 1 adet 120 mm (1 adet dahil)

Radyatör desteği: Ön-Sağ radyatör: 420 mm'ye kadar, Üst Radyatör: Maks. 420 mm, Alt Radyatör: 360 mm'ye kadar, Arka Radyatör: 120 mm'ye kadar NZXT H9 Flow RGB ATX Mid Tower PC Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 Kendi bilgisayarımı toplamak için aldım ve mükemmel bir kasa. Büyük ve tüm bileşenler, içine hangi ekran kartını takarsanız takın, mükemmel bir şekilde sığıyor ancak ekran kartı dikey olarak yerleştirilemiyor. Kablo yönetimi çok iyi ve satın aldığınız modele bağlı olarak daha fazla ya da daha az fanla birlikte geliyor. ✍🏻 Kasa müthiş arkadaşlar, yani bu fiyata daha iyisini beklemeyin. Adamlar her ayrıntıyı düşünmüşler. RGB plus ile farkı bunda alt kısımda fan olmaması ve içinden fan kontrolcüsünün çıkmaması. Ya anakarta bağlayacaksınız ya da ayrıca bir fan RGB kontrolcüsü alacaksınız.

7️⃣ Antec NX200M Micro ATX Bilgisayar Kasası Tam Boyutta Gör Gaming kasa fiyatları genellikle yüksek oluyor ancak Antec NX200M modeli bir istisna; hem bütçe dostu hem de kaliteli oyuncu bilgisayar kasası arayanlara öneririz. NX200M Micro-ATX Mini Tower oyun kasası, USB 3.0 bağlantı noktası, geniş depolama sürücü yuvaları, genişletme alanı ve arkada bir adet 120 mm fan gibi birçok aranan özelliği bir araya getiriyor. Ön tarafta 240 mm'ye kadar sıvı soğutma radyatörü desteğiyle NX200M, kurulumu ve soğutması kolay bir PC kasası. Antec NX200M özellikleri Kasa tipi: Mini Tower

Boyut: 351 x 200 x 390 mm

Malzeme: Çelik + Plastik

Anakart desteği: M-ATX, ITX

Ön giriş/çıkış: 1 adet USB3.0, 2 adet USB2.0, Mikrofon/Ses

Yan panel: Temperli cam

Genişleme yuvaları: 4

Sürücü: 1 adet 3.5" / 2,5" 2 / 1 adet 2.5"

Fan desteği: Ön: 2 adet 120 mm / 2 adet 140 mm, Üst: 2 adet 120 mm, Arka: 120 mm

Önceden monte fanlar: Arkada 1 adet 120 mm normal fan (NX200M), Önde 2 adet 120 mm RGB sabit modlu fan ve Arkada 120 mm RGB sabit modlu fan (NX200M RGB)

Radyatör desteği: Ön 120 / 140 / 240 mm, Arka 120 mm

Maksimum GPU uzunluğu: ≤ 275 mm

Maksimum CPU soğutucu yüksekliği: ≤ 150 mm

Maksimum PSU uzunluğu: ≤ 150 mm

Diğer: Altta toz filtresi Antec NX200M Micro ATX Mini Tower Gaming Kasa Yorumları 💬 ✍🏻 Kasa gerçekten fiyatına göre çok çok iyi. Yan cam mıknatıslı yani kapı açar gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Temizliği kolay. Hava akışı çok iyi. Kablo düzenleme boyuttan dolayı çok az zorluyor ama bu gayet doğal. Bu yüzden modüler bir PSU kullanmanızı tavsiye ederim. Bana göre mükemmel bir kasa. Görsel olarak ve kullanış olarak çok çok iyi. ✍🏻 Harika bir kasa. Cam yan kapağı kapalı tutacak bir kilit mekanizmasının olmaması tek eksi özelliği diyebilirim. Bunun dışında, kasa küçük olduğu için masaya kolayca yerleştirilebiliyor. Standart güç kaynağı ve mikro ATX anakart için bolca yer mevcut. Kabloları düzenlemek için de bolca alan var. Yan kapağın çıkarılabilir olması da içini düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Üst kısımda USB portları, gösterge LED ışıkları ve kontrol düğmelerinin olması da bir artı. Kasanın havalandırması da iyi.

8️⃣ MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Gaming Bilgisayar Kasası Tam Boyutta Gör MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW, mükemmel termal performans ve geniş donanım uyumluluğu sunmak üzere tasarlanmış, çok yönlü, middle tower PC oyun kasası. NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartları ve çok fanlı sıvı soğutma sistemleri dahil olmak üzere üst seviye bileşenleri destekliyor. Bu mid-tower bilgisayar kasası, 360 mm radyatörlerle uyumlu. Maksimum soğutma için 120 mm'ye kadar fanları destekliyor. Sistem soğutması için mümkün olan en etkili hava akımını sağlamak için ön ve yanlarda file mevcut. Ön ve arka tarafta 4 adet 120 mm ARGB fan monte edilmiş olarak geliyor. Kasanın üst havalandırması üzerinde yer alan toz filtresi, sistemin içine yukarıdan toz girmesini engellerken, mıknatıslı yapısı sayesinde kolayca çıkarılıp temizlenebiliyor. Takılı gelen 1-to-6 ARGB kontrol kartı ekstra ARGB fan bağlantılarını destekliyor. LED düğmesi üzerinden sezgisel kontrol ve ışıklandırma profillerine olanak tanıyor; ayrıca MSI anakartlarda Mystic Light programı ile kontrol sağlanabiliyor. MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW özellikleri Kasa boyutu: Mid-Tower

Anakart desteği: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Giriş/Çıkış portları: 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip-A, Ses Çıkışı, Mikrofon Girişi

Sürücü yuvası desteği: 1 adet 2.5", 2 adet 2.5" / 3.5"

Genişleme yuvaları: 7

Maksimum ekran kartı uzunluğu: 390 mm

Maksimum GPU yüksekliği: 150 mm

Maksimum CPU soğutucu yüksekliği: 160 mm

Güç kaynağı desteği: ATX

Maksimum PSU uzunluğu: 200 mm (2.5"/3.5" HDD tepsisi takılı olmadan)

Fan desteği: Ön: 3 adet 120 mm / 2 adet 140 mm, Üst: 3 adet 120 mm / 2 adet 140 mm, Arka: 1 adet 120 mm, Yan: 2 adet 120 mm

Güç kaynağı koruması: 2 adet 120 mm

Önceden takılı fanlar: Önde 3 adet 120 mm ARGB fan, Arkada 1 adet 120 mm ARGB fan

Radyatör desteği: Ön: 120 / 140 / 240 mm, Üst: 120 / 240 / 280 / 360 mm, Arka: 120 mm

Boyut: 472.5 x 210 x 498 mm MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Oyuncu Kasası Yorumları 💬 ✍🏻 ATX anakart, 360mm sıvı soğutma ve büyük ekran kartı ile kullanıyorum. Hepsi çok rahat sığıyor ve hâlâ kasada boş yer var. ✍🏻 ATX B760 MSI anakart ile sorunsuz kurulum yaptım. İçi rahat ve geniş. Kablolar arka tarafta epey gizli kalıyor. ARGB kurulumu kolay. PSU ve eski tip SSD'ler altta ayrı bir bölmede gizli kalıyor. Fanlar yeterince sessiz ve iyi soğutuyor. Memnunum. PSU dahil değil, bilginiz olsun.

Oyun oynamak için en iyi ekran kartı tavsiyeleri 9 ay önce eklendi

İyi bir bilgisayar kasası nasıl olmalı 🧐 Tam Boyutta Gör İyi bir bilgisayar kasası, güçlü hava akışı, hassas bileşen uyumluluğu, sağlam malzeme kalitesi ve temiz kablo yönetimini bir arada sunar. Bilgisayar kasası alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır: İyi hava akışı: File ön paneller ve engellenmemiş hava giriş delikleri, genellikle kapalı cam ön panellerden daha iyidir. Kasa en az 2-3 giriş fanı ve 1 egzoz fanını desteklemelidir. Yeterli alan: Anakart boyutu (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX), ekran kartı uzunluğu, işlemci soğutucu yüksekliği ve güç kaynağı uzunluğuyla uyumluluğu kontrol edilmelidir. Soğutma seçenekleri: İyi kasalar birden fazla fan boyutunu ve sıvı soğutma istiyorsanız 240 mm, 280 mm veya 360 mm gibi uygun radyatör boyutlarını destekler. Kablo yönetimi: Anakart tepsisinin arkasındaki alan, kablo yönlendirme delikleri, Velcro kayışlar ve PSU kapağı, montajı çok daha temiz ve kolay hale getirir. Malzeme kalitesi: Paneller sağlam hissettirmeli, vidalar ve montaj parçaları düzgün bir şekilde hizalanmış olmalıdır. Toz filtreleme: Ön, alt ve üst kısımdaki çıkarılabilir filtreler, özellikle evcil hayvan bulunan evlerde büyük fayda sağlar. Kullanışlı ön giriş/çıkış: USB-A, USB-C portları ve kullanılıyorsa ses bağlantı noktalarına sahip olmalıdır. Kolay bakım: Aletsiz çıkarılabilen paneller, çıkarılabilir filtreler, erişilebilir fan yuvaları ve içeride çalışmak için yeterli alan olması önemli detaylardır. Gürültü kontrolü: Daha büyük, daha yavaş dönen fanlar genellikle daha az gürültüyle daha iyi hava akışı sağlar. İyi hava alan bir kasa daha sessiz olabilir çünkü fanlar daha az çalışır. Görünüm: Temperli cam, RGB, ahşap detaylar, minimalist tasarım... Güzel bir ön panel tercih edilmeli ancak havalandırmadan ödün vermeden. Çoğu oyun bilgisayarı için 3-4 adet fan içeren, iyi kablo alanı ve ATX desteği olan file önlü mid tower kasa en güvenli seçimdir.

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