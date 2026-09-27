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    2026 en iyi laptop markaları karşılaştırması

    Laptopta hangi marka daha iyi? İş, genel kullanım ve oyun için önde gelen dizüstü bilgisayar markaları hangileri? İşte 2026'nın en iyi laptop markaları sıralaması:

    2026'nın en iyi dizüstü bilgisayar markaları, yalnızca teknik özelliklerle değil, güvenilirlik, yapı kalitesi, pil ömrü, satış sonrası destek ve fiyat-performans dengesi gibi unsurlarla belirleniyor. Pek çok seçenek arasından en iyi laptop markasını seçmek zor olabiliyor. Performans ve pil ömründen tasarım ve yapay zeka özelliklerine kadar her marka, kullanıcıların bilgisayarlarını nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Bu rehber, dünyanın en iyi dizüstü bilgisayar markalarını ve sundukları cihazları ele alarak her birini diğerlerinden ayıran özellikleri anlamanıza yardımcı olacak. İster iş, okul, yaratıcı çalışmalar ister günlük kullanım için dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyor olun; bu rehber seçeneklerinizi değerlendirmenize ve size en uygun cihazı bulmanıza yardımcı olacak.

    1️⃣ Casper

    en iyi dizüstü bilgisayar markası yerli casper Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen yerli teknoloji markalarından Casper, dizüstü bilgisayar ürün gamını oldukça popüler ve birbirinden farklı üç seride sınıflandırıyor: günlük kullanım ve profesyonellere yönelik Nirvana serisi, yüksek performanslı oyun odaklı Excalibur serisi ve kurumsal mobilite, gelişmiş BT yönetilebilirliği ve yüksek veri güvenliği için özel olarak tasarlanmış, kurumsal kullanıma ve B2B segmentine odaklanan iş amaçlı dizüstü bilgisayar serisi NevoPro.

    Casper Nirvana laptop modelleri, günlük kullanım ve profesyonel iş için harika. Eğitim, ofis, uzaktan çalışma ve profesyonel üretkenlik senaryolarına yönelik çözümler sunuyor. Casper Excalibur gaming laptop modelleri, oyun, içerik üretimi, mühendislik uygulamaları gibi yüksek performans ve işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunda seçilebilecek eni iyi dizüstü bilgisayarlar. 2026'da alınabilecek en iyi Casper laptop modelleri ise;

    • Casper Nirvana S100: İş için güçlü ve şık laptop
    • Casper Excalibur G915: Taşınabilir, incecik gaming laptop
    • Casper Excalibur G920: Oyun canavarı

    Casper Nirvana S100 Laptop Bilgisayar (S100.1362-CQ00R-G-F)

    Casper Nirvana S100 Laptop Tam Boyutta Gör
    Gün içinde işler birikiyor, sekmeler çoğalıyor, bir yandan da toplantı telaşı… Casper Nirvana S100, Intel Core i7-13620H işlemcisiyle bu tempoda size eşlik ediyor. 1 TB SSD’si de belgeleriniz, fotoğraflarınız ve projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunuyor.

    16 inç ekranında ister tablolarla çalışın ister günün sonunda sevdiğiniz diziyi açıp izleyin. Alüminyum gövdesiyle şık görünen S100, 18.3 mm inceliği ve 1.8 kg ağırlığıyla çantanızda da yeterli alan bırakıyor.

    Akşam çalışmanız mı gerekti? Aydınlatmalı klavyesi yanınızda. Şifre yazmakla uğraşmak istemiyor musunuz? Parmak izi okuyucusuna dokunmanız yeterli. Windows 11 Pro’yla birlikte, günlük işlerinizi kolaylaştıran detaylar tek bir bilgisayarda buluşuyor.

    • Intel Core i7-13620H işlemci: Çoklu görevler ve yoğun çalışmalar için yüksek işlem gücü
    • 1 TB SSD: Dosyalarınız için geniş depolama alanı ve uygulamalara hızlı erişim
    • 16 inç, 300 nit ekran: Belgeler, sunumlar ve günlük içerikler için geniş görüntüleme alan
    • İnce alüminyum tasarım: 18.3 mm incelik ve 1.8 kg ağırlıkla taşınabilir, şık bir bilgisayar
    • Parmak izi okuyucu: Tek dokunuşla pratik ve güvenli oturum açma
    • Aydınlatmalı klavye: Loş ortamlarda rahat yazma deneyimi
    • Windows 11 Pro: Profesyonel çalışma ihtiyaçlarına uygun işletim sistemi

    Casper Excalibur G915 Gaming Laptop - G915.240H-CQ60X-C

    Casper Excalibur G915 Gaming Laptop Tam Boyutta Gör
    Arkadaşlarla akşam oyun oynamak, yeni dünyalar keşfetmek ya da günün yorgunluğunu sevdiğiniz oyunla atmak… Casper Excalibur G915, Intel Core 7 240H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla oyun keyfinize güç katacak.

    16 inç 165 Hz ekranı, hızlı sahneleri daha akıcı görmenize yardımcı olurken, %100 sRGB renk kapsamı oyunların renkli dünyasını önünüze getiriyor. Çift turbo fanlı FrostFlux soğutma sistemi, uzun süreli oyun oynamada performansı stabil tutuyor.

    Alüminyum kasası, 20,5 mm inceliği ve 2.3 kg ağırlığıyla istediğiniz yerde oyun oynama keyfi yaşayabilirsiniz.

    • Intel Core 7 240H işlemci: Oyun oynarken ve günlük işlerinizi hallederken ihtiyaç duyacağınız gücü sunuyor
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı: Yeni nesil grafik teknolojileriyle en iyi oyun deneyimi
    • 1 TB SSD depolama: Oyunlarınıza, projelerinize ve dosyalarınız için geniş alan
    • 16 inç, 165 Hz ekran: Geniş görüntü alanı ve yüksek yenileme hızıyla hareketli sahnelerde daha akıcı görüntüleme
    • %100 sRGB renk kapsamı: Oyunlarda ve görsel içeriklerde zengin renkler
    • FrostFlux soğutma sistemi: Çift turbo fan ve 5 bakır ısı borusuyla yoğun kullanım sırasında ısıyı etkili şekilde dağıtır
    • İnce alüminyum kasa: 20.5 mm inceliği, 2.3 kg ağırlığıyla dilediğiniz yerde oyun keyfi
    • FreeDOS: Tercih ettiğiniz sistemi siz kurun

    Casper Excalibur G920 Gaming Laptop - G920.1490-DQ90X-E

    Casper Excalibur G920 Gaming Laptop Tam Boyutta Gör
    Akşam arkadaşlarınla oyuna gireceksin ama önce bitirmen gereken işler var…Casper Excalibur G920, Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve 32 GB DDR5 RAM’i ile günün yoğunluğuna eşlik ediyor. NVIDIA’nın en güçlü ekran kartı GeForce RTX 5090, hem oyunlarda hem de video ve 3D çalışmalarında gücünü gösteriyor. “Bir el daha” derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız akşamlarda çift fanlı FrostFlux soğutma sistemi ısıyı uzaklaştırmak için çalışıyor. 1 TB SSD de favori oyunlarınız ve dosyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı yaratıyor.

    16 inç yüksek çözünürlüklü ekranı, 4K Ultra ayarlarda oynadığınız oyunların etkileyici detaylarını rahatça görmenizi sağlarken, 300Hz yenileme hızı özellikle hareketli sahnelerde görmek istediğiniz akıcılığı sağlıyor. 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamıyla yalnızca oyun değil, akşam film-dizi açıp izleyebileceğiniz harika bir laptop bilgisayar olduğunu gösteriyor. RGB klavyenin renklerini de kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

    • Intel Core i9-14900HX işlemci: İster oyuna dalın ister yoğun bir projeye başlayın; ihtiyaç duyduğunuz işlem gücü elinizin altında
    • 24 GB NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı: Oyunları 4K ultra yüksek ayarlarda oynamanın keyfini sürün
    • 32 GB DDR5 RAM: Oyununuz açık, arkadaşlarınız sohbette, arkada da birkaç uygulama… Hepsine yer var.
    • 1 TB M.2 SSD: Favori oyunlarınız, fotoğraflarınız ve projeleriniz için geniş alan ve hızlı erişim
    • 16 inç, 2560x1600, 500 nit ekran: Oyun ve film için harika bir ekran; anlatılmaz görmeniz gerek
    • 300 Hz ekran ve 3 ms tepki süresi: Hareketli sahneleri daha akıcı takip edin, oyunun temposuna kendinizi bırakın
    • Çift fanlı FrostFlux soğutma: Uzun süreli oyun oynamada performansı yüksek tutar
    • RGB aydınlatmalı klavye: Renginizi seçin, masanızın havasını kendinize göre değiştirin
    • FreeDOS: Tercih ettiğiniz işletim sistemini kendiniz kurarsınız

    2️⃣ Asus

    en iyi laptop markası asus Tam Boyutta Gör
    ASUS, son teknoloji dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Tayvanlı marka. İster oyuncu bilgisayarı, ister ultrabook veya iş istasyonu arıyor olun; ASUS'ta her ihtiyaca uygun bir seçenek bulunuyor. Marka, çift ekran, dönebilen dokunmatik ekranlar ve gelişmiş soğutma sistemleri gibi özellikler sunarak inovasyon konusundaki başarısıyla öne çıkıyor. Bu durum, ASUS'u yalnızca güvenilir bir tercih değil, aynı zamanda teknolojik gelişmelerde itici bir güç haline getiriyor.

    Genel olarak ASUS dizüstü bilgisayarlar sağlam ve dayanıklı yapıya sahip. Ancak kalite, modele göre değişiklik gösterebiliyor. ROG serisi oyuncular için üst düzey performans sunarken, bütçe dostu modeller daha az sağlam olabiliyor. En iyi ASUS laptop modelleri şu şekilde:

    • ZenBook: Şık tasarımlı ve üstün malzeme kalitesine sahip ultrabooklar
    • VivoBook: Günlük kullanıma uygun, bütçe dostu ve çok yönlü modeller
    • ROG (Republic of Gamers): Yüksek güce sahip üst düzey oyuncu bilgisayarları
    • TUF Gaming: Sağlam performans sunan bütçe dostu oyun bilgisayarları
    • ProArt Studiobook: İçerik üreticileri için güçlü iş istasyonları
    • Chromebook: Temel işler için hızlı ve hafif cihazlar

    3️⃣ Apple

    Apple dizüstü bilgisayarı MacBook Tam Boyutta Gör
    Apple MacBook modelleri, yaratıcı profesyoneller ve öğrenciler arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Şık tasarımları, güçlü performansları, uzun pil ömrü sunmaları ve kullanıcı dostu arayüzleriyle bilinir. MacBook’lar ayrıca iPhone ve iPad gibi diğer Apple ürünleriyle kusursuz bir uyum içinde çalışıyor.

    Buna ek olarak macOS, kullanım kolaylığı, güvenliği ve kararlılığıyla beğeniliyor. Düzenli güncellemeler, minimum virüs riski ve sorunsuz iş akışı sunuyor. Dezavantajı var mı? Apple dizüstü bilgisayarları pahalı ve Windows daha yaygın kullanılıyor. En iyi Apple laptop modelleri şunlar;

    • MacBook Air: Hafif, ince ve günlük kullanım için ideal
    • MacBook Pro: Profesyoneller ve zorlu görevler için yüksek performanslı bir güç merkezi
    • MacBook Neo: İnternette gezinme, günlük işler için bütçe dostu seçenek

    4️⃣ Dell

    popüler dizüstü bilgisayar markası dell Tam Boyutta Gör
    Dell, özellikle iş dünyasında popüler olan güvenilir dizüstü bilgisayar markası. Dell laptoplar, dayanıklılıkları, güçlü performansları ve geniş model yelpazesiyle bilinir. İster uygun fiyatlı ev bilgisayarına ister profesyonel kullanım için yüksek güçlü bir cihaza ihtiyacınız olsun, Dell ihtiyaçlarınızı karşılar.

    XPS serisi, üstün tasarımı, ince ekran çerçeveleri ve güçlü donanımı sayesinde kullanıcıların favorisi. Dell, iş dünyasındaki kullanıcılar için dayanıklı yapısıyla öne çıkan ve günlük ofis kullanımı için ideal olan Latitude serisini sunar. Oyuncular ise Dell’in üst düzey oyun dizüstü bilgisayarı markası olan Alienware’i tercih eder. En iyi Dell laptop modelleri ise şöyle sıralanabilir:

    • XPS Serisi: Üstün tasarım ve performans
    • Latitude Serisi: İş dünyası kullanıcıları için uygun
    • Inspiron Serisi: Uygun fiyatlı ve çok yönlü
    • Alienware: Üst düzey gaming laptoplar

    5️⃣ Lenovo

    laptop en iyi marka lenovo Tam Boyutta Gör
    Lenovo, güvenilirlik, çok yönlülük ve uygun fiyata odaklanan laptop markası. ThinkPad serisi, hem iş dünyası kullanıcıları hem de öğrenciler arasında dünya genelinde büyük beğeni topluyor. Peki, neden? Çünkü bu seri, sağlam kasa kalitesi, mükemmel klavyeler ve uzun kullanım ömrü sunuyor.

    Lenovo ayrıca IdeaPad serisi gibi bütçe dostu seçeneklerin yanı sıra Yoga serisi gibi üst düzey 2'si 1 arada modeller de sunuyor. Bütçenizi sarsmayacak, uzun ömürlü bir laptop mı arıyorsunuz? Lenovo akıllıca bir seçim olacaktır. En iyi Lenovo laptop modelleri ise;

    • ThinkPad: Dayanıklı iş dizüstü bilgisayarları
    • Yoga: Dokunmatik ekranlı 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlar
    • Legion: Güçlü donanıma sahip oyun dizüstü bilgisayarları
    • IdeaPad: Günlük işler için uygun fiyatlı laptoplar

    6️⃣ Acer

    güvenilir laptop markası acer Tam Boyutta Gör
    Acer, özellikle bütçe dostu segmentte sunduğu yüksek fiyat-performans oranıyla tanınıyor. Şirket, hem giriş seviye dizüstü bilgisayarlar hem de güçlü oyun laptopları üreterek bunları cazip fiyatlarla piyasaya sürüyor.

    Acer, mükemmel bütçe dostu modeller sunsa da, kasa kalitesi değişkenlik gösterebiliyor. Bazı laptoplar daha az sağlam hissettirebiliyor, üst segment modeller de genellikle rakiplerine kıyasla daha az rekabetçi kalabiliyor. En iyi Acer laptop modelleri şöyle:

    • Swift: Verimlilik odaklı şık ultrabooklar
    • Aspire: Uygun fiyatlı, çok yönlü dizüstü bilgisayarlar
    • Nitro: Bütçe dostu oyun dizüstü bilgisayarları
    • Predator: Üst düzey oyun bilgisayarları

    7️⃣ HP

    en iyi 10 dizüstü bilgisayar markası hp Tam Boyutta Gör
    HP (Hewlett-Packard), geniş model yelpazesi ve güvenilir performansıyla dizüstü bilgisayar dünyasında köklü isme sahip. İster ev kullanımı için basit bir dizüstü bilgisayar, ister iş amaçlı ultrabook, isterseniz de yaratıcı çalışmalar için güçlü bir 2'si 1 arada cihaz arıyor olun; HP'de size uygun bir seçenek mutlaka çıkacaktır.

    Spectre, Envy, Pavilion ve EliteBook gibi popüler serileriyle HP, hem bireysel kullanıcılara hem de profesyonellere hitap ediyor. Ayrıca sağlam Chromebook'lar ve bütçe dostu modeller de sunarak farklı fiyat aralıklarında pek çok seçenek sağlıyor. Kasa kalitesi genel olarak iyi olsa da, alt segment modeller biraz daha az sağlam hissettirebiliyor. HP’nin müşteri hizmetleri ve garanti desteği konularında yüksek puan alan bir laptop markası olduğunu da söylemek gerek. En iyi HP laptop modelleri ise;

    • Spectre: Lüks tasarımlı üst düzey ultrabooklar
    • Envy: Günlük kullanım ve yaratıcı işler için güçlü cihazlar
    • Pavilion: Uygun fiyatlı, çok yönlü bilgisayarlar
    • Omen: Yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarları
    • Chromebooklar: Eğitim ve internet kullanımı için hafif dizüstü bilgisayarlar
    • EliteBook: Üstün güvenlik ve dayanıklılık sunan üst düzey iş dizüstü bilgisayarları
    • ProBook: Freelance çalışanlar ve küçük işletmeler için ideal, erişilebilir iş dizüstü bilgisayarları
    • ZBook: AutoCAD, 3D render veya video düzenleme gibi zorlu yazılımlar için tasarlanmış mobil iş istasyonları

    8️⃣ MSI

    en iyi gaming laptop markası msi Tam Boyutta Gör
    MSI, oyuncuların gözdesi olan bir laptop markası. Tamamen performansa odaklanan marka; güçlü işlemciler, geniş bellek kapasitesi ve üst düzey ekran kartları sunuyor. Özellikle GE, GS ve GT serisi, yüksek performans gerektiren oyunlar için gereken ham gücü sunuyor.

    Oyunun ötesinde, MSI dizüstü bilgisayarları video düzenleme veya 3D render alma gibi yoğun yazılımlar kullanan profesyoneller için de uygun. Ancak boyut ve ağırlık konusunu göz önünde bulundurmak gerekiyor; MSI dizüstü bilgisayarları genellikle büyük ve günlük taşınabilirlik açısından çok elverişli değil. En iyi MSI laptop modelleri ise şunlar;

    • GE Raider: Üst düzey teknik özelliklere sahip profesyonel oyuncular için
    • GS Stealth: Taşınabilir oyun dizüstü bilgisayarları
    • Modern & Prestige: Yaratıcı profesyoneller için

    9️⃣ Huawei

    fiyat performans laptop markası huawei Tam Boyutta Gör
    Huawei, dizüstü bilgisayar pazarında öne çıkan markalardan. Marka, özellikle rekabetçi fiyatlarda güçlü teknik özellikler sunmasıyla popüler. Huawei dizüstü bilgisayarlar modern tasarımlara, hafif yapıya ve kaliteli ekranlara sahip.

    Huawei'nin ürün yelpazesi diğer bazı markalar kadar geniş olmasa da, mevcut modeller kesinlikle değerlendirmeye değer; özellikle de daha kısıtlı bütçeyle birinci sınıf hissettiren bir Windows dizüstü bilgisayarı arıyorsanız. En iyi Huawei laptop modelleri şunlar;

    • MateBook D: Uygun fiyatlı, şık ve hızlı
    • MateBook X: Güçlü teknik özelliklere sahip üst düzey model

    Sizin için en iyi laptop markası hangisi ❓

    en iyi dizüstü bilgisayar markası nasıl seçilir Tam Boyutta Gör
    En iyi dizüstü bilgisayar markası, laptopu nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı. Oyun ve yaratıcı işlerdeki yüksek performanstan, iş amaçlı üretkenliğe ve günlük kullanımdaki güvenilirliğe kadar çeşitli alanlarda uzmanlaşan farklı markalar var. En iyi dizüstü bilgisayar markası hangisi diye soranlar için;
    • Oyun için: Yüksek performanslı donanım ve gelişmiş grafik özellikleriyle tanınan markalar tercih edilmeli
    • İş ve profesyonel kullanım için: Güvenilirlik, güvenlik ve pil ömrünü ön planda tutan markalar seçilmeli
    • Öğrenciler için: Taşınabilirlik, fiyat-performans dengesi ve kullanım kolaylığına odaklanılmalı
    • İçerik üreticileri için: Performans, RAM ve ekran kalitesine öncelik verilmeli
    • Günlük kullanım için: Dengeli performans ve uygun fiyatlı seçeneklere bakılmalı

    Bu farklılıkları anlamak, seçeneklerinizi daraltmanıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun markayı seçmenize yardımcı olabilir.

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