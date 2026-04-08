Bilgisayar toplamak isteyenlere en iyi hazır sistem siteleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Bilgisayar toplama süreciyle uğraşmak istemeyen kullanıcılar için hazır sistemler giderek daha cazip hale geliyor. Kullanıcılar parça uyumluluğu ve maliyet avantajı nedeniyle hazır PC siteleri üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ancak bu noktada en kritik soru şu; Hangi platformlar gerçekten güvenilir ve fiyatına değen sistemler sunuyor? Bu bağlamda “en iyi hazır sistem sitesi hangisidir?” sorusu, özellikle teknik servis desteği ve parça kalitesi göz önüne alındığında kritik bir öneme sahip. Bu rehberde, hazır sistem alınabilecek en iyi siteler nelerdir sorusuna yanıt ararken piyasanın devlerini montaj kalitesi, kargo hızı ve satış sonrası destek kriterlerine göre değerlendiriyoruz. İşte en iyi hazır sistem siteleri:

En iyi hazır sistem siteleri 🖥️

Türkiye'de hazır sistem satan siteler arasında rekabet oldukça yüksek. Kullanıcılar için en ucuz sistem toplama sitesi bulmak kadar, uzun vadeli garanti desteği sunan bir platform seçmek de hayati önem taşır. Bu kapsamda işte en iyi bilgisayar toplama siteleri:

İtopya

Tam Boyutta Gör Türkiye’de oyuncu ve profesyonel kullanıcıların en çok tercih ettiği platformlardan biri olan İtopya, hazır sistem altyapısıyla donanım tutkunlarına geniş bir özelleştirme yelpazesi sunuyor. “OEM paketler” modülüyle ister demonte isterseniz de montajlı olarak sistem alınabiliyor. Ayrıca “Kendin Topla” modülü ile de tüm parçaları uyumlu bir şekilde kendiniz seçebiliyorsunuz. Sistem uyumsuz parçaları seçtirmediği için sorunların da önüne geçiliyor.

Uzman teknik ekip tarafından gerçekleştirilen montaj ve stabilite testlerinin ardından güvenli kargolama süreciyle adrese teslim edilen bu sistemler, aynı zamanda "Mağazadan Teslim Al" opsiyonuyla da fiziksel şubelerden hızlıca temin edilebiliyor. Özellikle güncel teknoloji standartları olan DDR5 ve Gen5 SSD desteğinin standartlaştığı bu dönemde İtopya, hazır sistem almak için en güvenilir site önerisi arayanların ilk tercihlerinden oluyor.

İtopya hazır sistem alımlarını, yani OEM paketleri ve Kendin Topla sistemlerini eğer test talep etmezseniz sipariş tarihinden sonraki gün, test talep ettiğiniz OEM Paket vb. siparişlerinizi ise 5 iş günü sonunda kargoya veriyor. İtopya, garanti tarafında her parçaya özel garanti veriyor.

Neden tercih edilmeli? : Geniş ürün yelpazesi, popüler yayıncılarla yapılan özel sistem iş birlikleri ve gelişmiş filtreleme seçenekleri.

Güvenilirlik : Güvenilir hazır sistem siteleri listesinde üst sıralardadır; ürünler profesyonel ekiplerce monte edilip test edilerek gönderilir.

Dezavantajı: İndirim dönemlerinde (Efsane Cuma gibi) yoğunluk nedeniyle kargo süreleri uzayabilmektedir.

Game Garaj

Tam Boyutta Gör Game Garaj hazır sistem alınabilecek en iyi siteler arasında ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en büyük Masaüstü Bilgisayar-Oem ürünleri dağıtıcı firmalarından Eksa Elektronik’in tecrübe ve birikiminden faydalanan Game Garaj, marka bazlı olarak hazır sistemler sunuyor.

Hazır sistem almak için site önerisi arayanlara tavsiye edilen Game Garaj, OEM paketler halinde hazır sistemler sunuyor. Sipariş verilen ürünlerin montajı ve kontrolü de uzman ekipler tarafından yapılıyor. Ekran kartları ise aşıma işlemi sırasında hasar görmemesi amacı ile demonte olarak gönderiliyor. Güvenilir hazır sistem siteleri arasında olan Game Garaj, satın alınan sistemleri stabil çalışacak BIOS ayarı ile gönderiyor.

Öte yandan Game Garaj, bir bakım hizmeti sunmuyor. Ancak teknik servis hizmeti garanti kapsamındaki tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor. Şirketin aktardığına göre ürün servis süreci 1 ile 7 gün arasında. Arıza tespiti ve teşhis ücreti de bulunmamakta.

Neden tercih edilmeli?: Fiyat-performans odaklı kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biridir. Sitenin özelleştirme arayüzü oldukça akıcıdır, istediğiniz parçayı anında değiştirip fiyat farkını görebilirsiniz.

Öne çıkan özellik: Hızlı lojistik ve genellikle piyasanın altında seyreden gaming PC fiyatları. Eğer bütçeniz kısıtlıysa, hazır PC siteleri arasında Game Garaj mutlaka incelenmelidir.

Amazon

Tam Boyutta Gör Sistem toplama siteleri arasında yer alan Amazon, küresel bir dev olması ve müşteri memnuniyetine özen göstermesi nedeniyle en iyi PC toplama siteleri arasında yer alıyor. Platformda Amazon tarafından gönderilen üçüncü taraf hazır sistemler yer alırken aynı zamanda diğer platformlarda olduğu gibi gerekli tüm bilgisayar donanımları da yer alıyor. Farklı satıcıların aynı ürün üzerinde rekabet etmesi, zaman zaman oldukça avantajlı fiyatların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da en ucuz sistem toplama sitesi arayışında olanlara fırsatlar sunuyor.

En iyi sistem toplama sitesi arasında olan platformun en büyük artılarından biri kullanıcı yorumları. Bir sistem hakkında gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşabilmek, satın alma kararını doğrudan etkileyebiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, ürünün hangi satıcı tarafından gönderildiğini kontrol etmek. Çünkü her satıcı aynı kalite standardını sunmayabilir.

Neden tercih edilmeli?: Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve iade kolaylığı. Bir sistemde sorun çıktığında muhatap bulma hızı rakipsizdir.

Hazır sistem stratejisi: Genellikle MSI, HP Omen veya ASUS gibi markaların fabrika çıkışlı hazır sistemlerini satar. Eğer "parçaları başkası seçsin ama markası dünya devi olsun" diyorsanız en doğru adrestir.

Lojistik: Prime üyeliği ile ertesi gün teslimat avantajı, hazır sistem nereden alınır sorusuna en hızlı cevaptır.

Hepsiburada

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, hazır sistem arayan kullanıcılar için geniş bir seçenek sunuyor. Farklı satıcıların aynı platformda yer alması, kullanıcıların hem hazır bilgisayarları incelemesine hem de kendi sistemlerini toplamasına imkan tanıyor. Bu açıdan Hepsiburada, güvenilir hazır sistem satan siteler arasında öne çıkıyor.

Platformda hangi sistemin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu anlamak kolay; kullanıcı puanları ve yorumları sayesinde “hazır sistem nereden alınır” sorusuna yanıt bulmak mümkün. Hepsiburada, özellikle bütçeye göre farklı konfigürasyonlar sunan hazır PC siteleri arasında tercih edilen bir adres. Ayrıca site, çeşitli markaların sistemlerini listeleyerek karşılaştırma imkanı tanıyor. Bu da en iyi hazır sistem markalarını değerlendirmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak Amazon’da olduğu gibi burada da satıcı güvenilirliği kontrol edilmesi gereken önemli bir unsur.

Neden tercih edilmeli?: Hepsipay ile taksit imkanları, alışveriş kredisi ve çok çeşitli satıcı rekabeti sayesinde uygun fiyatlar.

Güvenlik faktörü: Alışveriş yaparken satıcı puanına dikkat etmek kritiktir. En iyi bilgisayar toplama siteleri arasında, ödeme güvenliği ve "Hepsijet" hızıyla ön plana çıkar.

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 5 ay önce eklendi

Hazır sistem alırken dikkat edilmesi gerekenler ⚠️

Tam Boyutta Gör Hazır sistem satın alırken yalnızca fiyat odaklı hareket etmek çoğu zaman yanıltıcı olabilir. İşlemci ve ekran kartı uyumu, RAM kapasitesi ve depolama türü gibi teknik detaylar, sistemin performansını doğrudan belirler. Bu nedenle yalnızca “en ucuz” seçeneğe yönelmek yerine ihtiyaçlara uygun dengeli bir sistem tercih edilmelidir.

Ayrıca garanti süresi, teknik servis desteği ve iade koşulları da en az donanım kadar önemlidir. Güvenilir platformlar genellikle bu konularda daha şeffaf bilgi sunar. Kullanıcı yorumlarını incelemek ve mümkünse aynı sistem hakkında farklı kaynaklardan bilgi edinmek daha sağlıklı bir karar verilmesini sağlar.

Bir hazır sistem veya hazır pc satın almadan önce şu kriterleri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır:

İşlemci ve Ekran Kartı Uyumu : Sistem performansını doğrudan belirleyen iki bileşen olan işlemci ve ekran kartının dengeli olmasına dikkat edin. Özellikle oyun veya tasarım amaçlı alıyorsanız düşük performanslı kombinasyonlardan kaçının.

: Sistem performansını doğrudan belirleyen iki bileşen olan işlemci ve ekran kartının dengeli olmasına dikkat edin. Özellikle oyun veya tasarım amaçlı alıyorsanız düşük performanslı kombinasyonlardan kaçının. RAM Kapasitesi ve Hızı : Günümüz uygulamaları ve oyunları için en az 16 GB RAM önerilir. Ayrıca RAM’in hızı da performansı etkiler, yüksek MHz değerine sahip bellekler uzun vadede avantaj sağlar.

: Günümüz uygulamaları ve oyunları için en az 16 GB RAM önerilir. Ayrıca RAM’in hızı da performansı etkiler, yüksek MHz değerine sahip bellekler uzun vadede avantaj sağlar. Depolama Türü ve Hızı : SSD’nin NVMe veya SATA olup olmadığı önemlidir. NVMe SSD, sistem açılışı ve oyun yükleme sürelerinde ciddi fark yaratır.

: SSD’nin NVMe veya SATA olup olmadığı önemlidir. NVMe SSD, sistem açılışı ve oyun yükleme sürelerinde ciddi fark yaratır. Güç Kaynağı (PSU) Kalitesi : Sistemin kalbi olan PSU’nun 80+ sertifikalı ve yeterli watt değerine sahip olmasına özen gösterin. Düşük kaliteli PSU, uzun vadede donanım sorunlarına yol açabilir.

: Sistemin kalbi olan PSU’nun 80+ sertifikalı ve yeterli watt değerine sahip olmasına özen gösterin. Düşük kaliteli PSU, uzun vadede donanım sorunlarına yol açabilir. Kasa ve Soğutma Performansı : Kasa hava akışı, sistemin stabil çalışması için kritik önemdedir. Mesh panelli kasalar ve yeterli fan sayısı olan modelleri tercih edin.

: Kasa hava akışı, sistemin stabil çalışması için kritik önemdedir. Mesh panelli kasalar ve yeterli fan sayısı olan modelleri tercih edin. Satış Sonrası Destek ve Garanti : Hazır sistem nereden alınır sorusuna yanıt ararken, seçtiğiniz platformun teknik destek ve garanti hizmetlerini kontrol edin. Şikayetvar gibi platformlardan çözüm oranlarını incelemek, güvenilir bir alışveriş için ipucu verir.

: Hazır sistem nereden alınır sorusuna yanıt ararken, seçtiğiniz platformun teknik destek ve garanti hizmetlerini kontrol edin. Şikayetvar gibi platformlardan çözüm oranlarını incelemek, güvenilir bir alışveriş için ipucu verir. Fiyat/Performans Dengesi: En ucuz sistem her zaman en iyi seçim değildir. İhtiyaçlarınıza uygun bir denge kurmak, hem bütçenizi korur hem de uzun vadede memnuniyet sağlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Rehber

Öneri Haberleri

En iyi hazır sistem toplama siteleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: