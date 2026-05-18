Kahve öğütücü tavsiyesi için en iyi kahve öğütme makineleri (2026)

Harika bir kahve yapmanın anahtarı, süslü demleme ekipmanı, özel filtreler ya da pahalı paket kahve çekirdeği değil; iyi bir kahve öğütücüdür. Kahvenizi nasıl yaparsanız yapın, en iyi çekirdekler bile homojen öğütme olmadan o kadar lezzetli olmaz. Peki, en iyi kahve öğütücü hangisi? İster kahve değirmeni ister elektrikli kahve öğütücü arıyor olun, en beğenilen kahve öğütme makineleri burada.

Kahve öğütücü yorumları dikkate alındığında; Delonghi, Arçelik, Hario ve Briz markalarının elektrikli kahve öğütücüleri ve el tipi kahve değirmenleri öne çıkıyor. 2026'da kahve öğütme makinesi tavsiyesi olarak ise; Delonghi KG89, Briz BR721 ve Hario Mini Plus modelleri kahve guruları tarafından öneriliyor.

1️⃣ Arçelik TKO 6540 Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör Arçelik, en iyi kahve öğütücü markası hangisi denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Arçelik'in kahve makineleri kadar kahve öğütücüleri de oldukça kaliteli. Arçelik TKO 6540 modeli, 260W motor gücü, 350 gr kapasite ve 10'dan fazla hassas öğütme ayarı sunan, Shardor 64mm flat burr yapısıyla benzerlik gösteren yüksek performanslı bir Türk kahvesi öğütücüsü. Dokunmatik bas-çek teknolojisi ve 3 farklı mod (tek shot, çift shot, manuel) ile espresso ve Türk kahvesi için tutarlı öğütme sağlıyor. Paslanmaz çelik bıçak

Dokunmatik bas-çek teknolojisi

260 W motor gücü

350 gr öğütme kapasitesi

Kompakt ölçüler

Kaliteli görünüm Arçelik TKO 6540 Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Eve gelir gelmez kurulumunu yapıp Türk kahvesi öğüttüm. İlk deneyimim; makinenin görünüşü oldukça kaliteli ve şık, piano black bir finish yapıda. Boyutu makul derecede ufak ama gövdenin içi bayağı dolu, ağırlığı da kaliteli bir şey olduğunu hissettiriyor. Kullanımı da oldukça sessiz, motoru oldukça kuvvetli. İki fincanlık kahveyi en ince öğütme ayarında 8 saniyede pudra kıvamında öğütüyor. Piyasada hazır çekilmiş olarak satılan hiçbir marka kahveye benzemiyor. Bildiğiniz bebek pudrası kıvamında yani. Kahveyi pişirince cezvenin dibine çöken telve yok denecek kadar azdı. İçtikten sonra fincanın dibinde de çok az telve kaldı. Bu da şunu gösteriyor; öğütülen kahve son derece ince yapısı ile suyun içine homojen bir şekilde karışıyor, kahveyi içerken de boğaza takılmadan, ağız içine yapışmadan tamamı içilebiliyor. Fincan dibinde kalan telve tamamen pürüzsüz ve krem kıvamında. Kahvenin acı tadını sevenler afiyetle onu da yiyebilirler. Uzun lafın kısası mükemmel, yıllardır aradığım bir makine. ✍🏻 Başlangıç için çok güzel espresso çekiyor. Dipsiz portafiltre ile farklı kahvelerde çok güzel sonuçlar aldım. Kesinlikle yeni başlayan ve cidden espresso öğütmek isteyenler alabilir. İçinden single dose kit ve 58mm üç kulaklı dipsiz portafiltre de çıktı. Single dose kit ile birlikte retention 0.01gr kadar oluyor, gayet yeterli. Filtre kahve v60 demlemek için çok oluyor.

2️⃣ Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör Briz BR721, kahve öğütücü tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka popüler model. Briz BR721, 200W motor gücüne sahip olmasıyla kahve çekirdekleri ve çeşitli baharatlar için yüksek performanslı öğütme sağlıyor. 70 gramlık öğütme haznesinin çıkarılabilir olması öğütülmüş kahvenin aktarılmasını ve cihazın temizlenmesini kolaylaştırıyor. Paslanmaz çelik haznesi de bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Makine, sadece kahve çekirdeklerini değil, baharatları ve otları da öğütebiliyor, hatta kaya tuzu gibi sert malzemeleri bile işleyebiliyor ve genellikle ince, toz veya pudra kıvamında bir öğütme sağlıyor. Emniyet sistemi

Çıkarılabilir hazne ile maksimum hijyen

70 gr öğütücü hazne kapasitesi

Bas-çalıştır mekanizmasıyla kolay kullanım

Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik hazne

Kaydırmaz taban pabuçları

Kablo sarma bölümü

200W motor gücüyle üstün performans Briz BR721 Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Her sabah çekirdek kahve öğütmek için eve aldım.

İşimi gayet kolay, sessiz halletmemi sağlıyor. Ben ürünü çok beğendim. ✍🏻 Kahve öğütmek için aldım, haznesinin çıkması işime yaradı. Performansından memnunum. Ayrıca kablolu olması da benim için avantajlı oldu, şarj ile uğraşmak istemiyordum. Haznesi küçük değil.

3️⃣ Delonghi KG89 Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör De'Longhi KG89, dayanıklı tasarımı ve kullanım kolaylığıyla bilinen, 120 gr büyük öğütücü haznesiyle dikkat çeken kompakt kahve öğütücüsü. Homojen kahve öğütme için düz bıçaklar, ayarlanabilir öğütme seçici (ince ve kalın), hazne veya kabın çıkarılması durumunda çalışmayı durduran çift güvenlik sistemi, 2-12 fincan için özelleştirilebilir ayarlar, kahve öğütme makinesinin öne çıkan özellikleri arasında sıralanabilir. Delonghi KG89, en iyi kahve öğütücü En iyi aroma için 2 öğütme tekerleği

16 kademeli ayarlanabilir öğütme seçici

Kaplar çıkarıldığında otomatik güvenli kapatma sistemi

Fincan seçici

Güvenli tutuş sağlayan düğmelerle kolay kullanım Delonghi KG89 Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Bu cihazı espresso makinem için kahve çekirdeklerini öğütmek amacıyla satın aldım ve işini mükemmel ve tutarlı bir şekilde yapıyor. Başlangıçta, espresso performansı hakkındaki bazı olumsuz yorumlar nedeniyle satın almaktan vazgeçmiştim. Sonra düşündüm ki, İtalyanlar espresso öğütemeyen bir öğütücü yapar mı? Kesinlikle hayır... Espresso öğütme için harika bir makine. ✍🏻 Bu kahve öğütücü mükemmel. Çok ince öğütmeden kalın öğütmeye kadar geniş bir öğütme aralığına sahip. Ayrıca kahvaltıda içtiğim tek fincandan, gerektiğinde tam bir demliğe kadar seçim yapabiliyorum. Şık görünüyor ve bir düğmeye basarak öğütmeye hazır, iyi miktarda kahve çekirdeği depolayabiliyor. Bayıldım!

4️⃣ Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni Tam Boyutta Gör Hario Mini Plus, kahve değirmeni tavsiyesi isteyenler için önereceğimiz bir model. Kompakt boyutu ve kolay ayarlanabilen ayar mekanizması sayesinde çekirdek kahveyi kolaylıkla öğütebiliyorsunuz. Ayrıca güçlendirilmiş öğütme kolu ve altıgen öğütme kolu adaptorü sayesinde oldukça dayanıklı. Maksimum tazelikte elde edeceğiniz öğütülmüş kahvenizi isteğinize göre V60, Syphon, French Press ya da diğer kahve demleme metotlarıyla kullanabiliyorsunuz. Seramik öğütücü bıçaklar

Çeşitli öğütme boyutları için kolay ayarlanabilir

Dayanıklı tasarım

Kompakt ve taşınabilir

24 gr öğütücü hazne kapasitesi Hario Mini Plus Kahve Değirmeni Yorumları 💬 ✍🏻 Uzun süredir pratik bir kahve değirmeni arayışındaydım ve bu ürünle tam istediğimi buldum. Hem boyu çok uygun hem de malzeme kalitesi üst düzey, zaten Japon malları hiç üzmez. Kullanımı ve işlevselliği de çok iyi. İki kişilik kahve 2-3 dakikada hazırlanabiliyor. ✍🏻 Öğütücüyü temizlemek çok kolay ve çok kaliteli. Birçok kalınlıkta öğütebiliyor, istediğinizi ayarlayıp öğütün ve güzel kahvenizi için. Hario iyi bir marka.

5️⃣ Any Morning SH25836B Elektrikli Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör Any Morning SH25836B, paslanmaz çelik düz (flat) dişli yapısı sayesinde kahve çekirdeklerini eşit öğütüyor ve aromasını koruyor. 25 kademeli öğütme ayarı ile ince–orta–kalın aralığında seçim yaparak espresso, moka pot, filtre gibi farklı demleme yöntemlerine uygun kıvam elde edebiliyorsunuz. Ayarlanabilir elektronik zamanlayıcı da öğütme miktarını ve zamanını kontrol etmenizi sağlıyor. Elektrikli kahve makinesi tavsiyesi isteyenler Any Morning SH25836B modeline kesinlikle bakmalı. Tutarlı öğütüm performansı için paslanmaz çelik flat dişli sistem

25 kademeli hassas öğütme

Dijital zamanlayıcı ve LED ekran

Anti-statik temizleme düğmesi

Çift kilit güvenlik sistemi

Tek dokunuşla başlatıp durdurma

Aşırı ısınma koruması

190 g çekirdek kapasitesi (yaklaşık 12 fincan)

200 W motor gücü

Sökülebilir dişli ve kolay temizlik Any Morning SH25836B Elektrikli Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Türk kahvesi sonucu gayet iyi. Neredeyse un kadar ufalıyor. Makul bir sesi var ve saniyeler içinde öğütebiliyor. Çok ince öğütmede süre haliyle bir miktar artıyor. İnce French press için 30 saniyede 10 kupa civarında homojen öğütme yaptı. Statik azaltma için öndeki tırnağı birkaç kez tıklayın. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim. ✍🏻 Uzun zamandır bir kahve öğütücü almak istiyordum fakat piyasadaki birçok ürün oldukça pahalı. Öğütülmüş şekilde kahve aldığımda ise espresso makinemden tam verim alamıyormuşum gibi hissediyordum. Bu öğütücünün en iyi yanı ise istediğiniz incelikte kahve öğütebilmeniz. Aynı zamanda süre ayarı ile ihtiyacınız olan kahve miktarını taze bir şekilde öğütebilirsiniz. Ben aldığımda az yorum vardı ve tereddüt ettim fakat iyi ki almışım diyorum.

6️⃣ Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü, taze çekilmiş kahve çekirdeklerinin lezzetini ve aromasını her fincanda yaşamak isteyenler için ideal bir seçim. 31 farklı öğütme ayarı ve güçlü öğütme özelliği ile her tür kahve çekirdeğini istediğiniz kıvamda öğütebilirsiniz. Güvenli kullanım için öğütme işlemi bittiğinde otomatik olarak kapanıyor. Dilediğiniz her an en taze kahvelerinizi kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İster ailenizle keyifli bir kahve molası vermek isteyin, ister arkadaşlarınızla kahve sohbetleri planlayın, Fakir kahve öğütme makinesi ile her zaman taze ve lezzetli kahve hazırlayabilirsiniz. Kahve öğütücü yorumları dikkate alındığında Fakir EKM 6121, en beğenilen modellerden biri. 165W güçlü öğütme gücü

31 farklı öğütme ayarı

275 gr öğütme haznesi

Paslanmaz çelik gövde

Öğütme işleminin her aşamasını gösteren LED gösterge

1-10 fincan kapasitesi

Çıkarılabilir ve yıkanabilir öğütme haznesi Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Çok güzel. Bu fiyata inanılmaz kaliteli bir ürün. Öğütmesi yeterli; ister filtre ister espresso yapın yeterli ayarda öğütme yapıyor. ✍🏻 Her türlü kahveyi öğütüyor. Kesinlikle parasını sonuna kadar hak ediyor. Türk kahvesini evde çekirdekten taze çekip içmek için harika bir seçenek.

7️⃣ Zwilling Enfinigy Kahve Öğütücü Tam Boyutta Gör Zwilling Enfinigy, çok beğenilip tavsiye edilen kahve öğütücüsü modelleri arasında. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik konik öğütücü, kahve çekirdeklerini nazikçe öğütmenizi sağlıyor, böylece kahve tam lezzetini koruyor. Her zaman ideal kahve öğütücüsünü elde etmek için paslanmaz çelik öğütücüyü 140 öğütme boyutuna ayarlayabiliyorsunuz. Bu, kahvenizi French press, el filtresi veya espresso gibi çekirdek ve hazırlama yöntemine göre hassas bir şekilde ayarlayarak öğütmenizi sağlıyor. Fincan numarası ayarıyla istediğiniz miktarı 1 ila 12 fincan arasında bölüştürebiliyorsunuz. Filtre tutucu, kahve çekirdeği öğütücünün ağzının altına mükemmel bir şekilde oturuyor ve tozu doğrudan filtreye öğütmenize ve lezzetli bir fincan taze kahve hazırlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca inanılmaz derecede pratik; Kahve öğütüldükten sonra hazneyi kolayca çıkarabilir ve durulayabilir veya bulaşık makinesine koyabilirsiniz. Aroma koruyucu paslanmaz çelik kahve öğütücü

Espresso, French press, filtre kahve ve daha fazlası için 140 ayarlanabilir öğütme boyutu

1 - 12 fincan için bireysel fincan ayarı

Çıkarılabilir hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir

Minimalist tasarım Zwilling Enfinigy Kahve Öğütücü Yorumları 💬 ✍🏻 Eğer doğru öğütme sürecini yönetebilirseniz efsane bir makine. Evet, pro makinelerle ve çok üst seviye kahve ekipman markalarıyla kıyaslanamaz ama yapması gereken işi fazlasıyla yapıyor. Espresso, 3.nesil demlemeler, filtre kağıtlı olan her tür vs, yoğun gövdeli, asiditesi yüksek kahve istiyorsanız doğru öğütmeyi bilmelisiniz; çünkü bu makine onları da yapıyor. Bazıları, öğütülen kahvede topaklanma var demiş; çekirdeğin bulunduğu ortamın sıcaklığı, hava almaması, ışık, güneş görmemesi önemli, nemden de uzak olmalı. Bende kesinlikle topaklanma yapmıyor. Ev, ofis için ideal, kaliteli bir öğütücü ama çok pro seriler istiyorsanız, yüksek fiyatlarda farklı makineler de mevcut. ✍🏻 Öncelikle şunu belirteyim espresso için alınabilecek en ucuz elektrikli profesyonel öğütücü bu. Delonghi, Braun gibi markaların popüler cihazları espresso ayarı incelik vaat etse de en ince ayarda dahi sadece filtre kahve seviyesinde öğütüm yapabiliyor ve öğütme sistemleri düz çelik değirmen. Bu cihaz ise en ince espresso seviyesinde hatta Türk Kahvesi inceliğinde öğütüm yapabiliyor, üstelik değirmen sistemi konik. Bu noktada zaten profesyonel öğütüm için gerekli olan iki temel şartı da sağlıyor. Haricen güzel yanı diğer ucuz makineler gibi sıçratma yapmıyor, direk portafiltreye öğütüm yapabiliyorsunuz, hazne olmadan da çalışıyor yani. Makinenin malzeme kalitesi, hissiyatının eşdeğerinde. Öğütme derecesi hassaslık ayarı ise yine uygun fiyatlı emsallerinden daha hassas. Açıkcası bundan yüzde 20 daha ucuz olan ve düzgün espresso öğütüm derecesine sahip olmayan makineyi almak yerine kesinlikle farkı verip 3 yönden de (incelik derecesi, değirmen tipi, sıçratmama) daha üstün olan bu makineyi almalısınız. Portafiltre tipi makine kullananların zaten en uygun fiyatlı alabilecekleri makine bu, daha alt seviyeye bakmamalısınız.

8️⃣ Bosch TSM6A014R Kahve Değirmeni Tam Boyutta Gör Bosch TSM6A014R, kullananların tavsiye ettiği popüler elektrikli kahve değirmenleri arasında. Paslanmaz çelik bıçaklar, kahve çekirdeklerini en iyi şekilde öğütülmesine ve öğütücünün uzun süre kullanımına olanak sağlıyor. Tek seferde bir demlik kahve hazırlamak için yeterli 75 gr kahve çekirdeğini kolayca öğütebilirsiniz. Güvenli kahve öğütme için mekanizma yalnızca kapak kapalıyken ve güvenlik tuşu basılıyken çalışıyor. Bosh kahve değirmeni, karabiber, tarçın çubukları, keten tohumu gibi baharatları öğütmek için de kullanılabiliyor. Paslanmaz çelik darbeli bıçak sayesinde yüksek hassasiyet ve ince öğütme

Güvenli kullanım (Sadece doğru yerleştirilmiş kapak ve basılmış emniyet şalteri ile çalışır)

Tek seferde 75 g çekirdek öğütme kapasitesi

1 metre kablo Bosch TSM6A014R Kahve Değirmeni Yorumları 💬 ✍🏻 Kahve, keten tohumu, çikolata, badem ve ceviz... her şeyi birkaç saniyede mükemmel bir şekilde öğüttü. Temizlemesi kolay; bir peçete veya kağıt havluyla siliyorsunuz ve pırıl pırıl oluyor. Bosh, güvenilir bir marka, hatta en iyilerden biri. ✍🏻 Bosch kahve öğütücüsünü özellikle Türk kahvesi yapmak için aldık, gerçekten de işini mükemmel yapıyor. İhtiyacımız olan öğütme seviyesine ulaşıyor. En büyük artısı da kullanım sırasında aşırı gürültülü olmaması. Harika bir ürün ve oldukça uygun fiyatlı. Şiddetle tavsiye ederim.

Kahve öğütücü alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Kahve öğütücü satın alırken öncelikleriniz arasında öğütme tutarlılığı, demleme yönteminiz için öğütme boyutunun ayarlanabilirliği ve modeli (elektrikli mi yoksa el tipi manuel mi) yer almalıdır. En önemli kriter ise öğütme mekanizmasıdır. Homojen ve kaliteli öğütüm için bıçaklı sistemler yerine dişli (burr) sistemleri tercih edilmelidir. Dişli türü: Hassas demlemeler için paslanmaz çelik, uzun ömürlü ve ısıyı daha iyi dengeleyen yapısıyla seramik dişliler öne çıkar. Öğütme boyutu/ayarı: Tercih edeceğiniz demleme yöntemi (Türk kahvesi, Espresso, Filtre, French Press) için farklı incelik/kalınlık ayarları gerekir. Hassas ve geniş aralık sunan öğütücülere yönelin. Kademeli-Kademesiz: Espresso makinesi kullanıyorsanız, öğütme boyutunu milimetrik değiştirebilen kademesiz modeller ince ayar yapmanızı kolaylaştırır. Manuel-Elektrikli: Seyahat ediyor ve az miktarda kahve tüketiyorsanız manuel (el tipi) modeller daha portatif ve bütçe dostudur. Ofis veya evde yoğun kullanım için elektrikli öğütücüler pratiklik sağlar. Kapasite ve temizlik: Günlük tüketeceğiniz kahve miktarına uygun hazne kapasitesine sahip modelleri seçin. Ayrıca öğütücünün parçaları kolay çıkarılabilir olmalı ve yıkanabilmelidir.

En İyi Kahve Öğütücüler İçerik Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 6547

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

