Kahve öğütücü tavsiyesi için en iyi kahve öğütme makineleri (2026)

Harika bir kahve yapmanın anahtarı, süslü demleme ekipmanı, özel filtreler ya da pahalı paket kahve çekirdeği değil; iyi bir kahve öğütücüdür. Kahvenizi nasıl yaparsanız yapın, en iyi çekirdekler bile homojen öğütme olmadan o kadar lezzetli olmaz. Peki, en iyi kahve öğütücü hangisi? İster kahve değirmeni ister elektrikli kahve öğütücü arıyor olun, en beğenilen kahve öğütme makineleri burada.
|Marka/Model ☕️
|Fiyat 🏷️
|Arçelik TKO 6540 Kahve Öğütücü
|12.499 TL
|Briz BR721 Kahve Öğütücü
|2.008 TL
|Delonghi KG89 Kahve Öğütücü
|5.723 TL
|Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni
|1.896 TL
|Bialetti Manuel Kahve Değirmeni
|4.117 TL
|Any Morning SH25836B Elektrikli Kahve Öğütücü
|4.199 TL
|Zwilling Enfinigy Kahve Öğütücü
|8.829 TL
|Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü
|6.649 TL
|Bosch TSM6A013B Kahve Değirmeni ve Öğütücü
|2.500 TL
|Sage SCG600 The Dose Control Pro Kahve Öğütücü
|21.999 TL
|Delonghi Dedica KG521.M Kahve Öğütücü
|13.999 TL
|Kiwi KSPG-4822 Şarjlı Kahve Öğütücü
|779 TL
|Bosch TSM6A014R Kahve Değirmeni
|2.500 TL
Kahve öğütücü yorumları dikkate alındığında; Delonghi, Arçelik, Hario ve Briz markalarının elektrikli kahve öğütücüleri ve el tipi kahve değirmenleri öne çıkıyor. 2026'da kahve öğütme makinesi tavsiyesi olarak ise; Delonghi KG89, Briz BR721 ve Hario Mini Plus modelleri kahve guruları tarafından öneriliyor.
1️⃣ Arçelik TKO 6540 Kahve Öğütücü
- Paslanmaz çelik bıçak
- Dokunmatik bas-çek teknolojisi
- 260 W motor gücü
- 350 gr öğütme kapasitesi
- Kompakt ölçüler
- Kaliteli görünüm
Arçelik TKO 6540 Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Eve gelir gelmez kurulumunu yapıp Türk kahvesi öğüttüm. İlk deneyimim; makinenin görünüşü oldukça kaliteli ve şık, piano black bir finish yapıda. Boyutu makul derecede ufak ama gövdenin içi bayağı dolu, ağırlığı da kaliteli bir şey olduğunu hissettiriyor. Kullanımı da oldukça sessiz, motoru oldukça kuvvetli. İki fincanlık kahveyi en ince öğütme ayarında 8 saniyede pudra kıvamında öğütüyor. Piyasada hazır çekilmiş olarak satılan hiçbir marka kahveye benzemiyor. Bildiğiniz bebek pudrası kıvamında yani. Kahveyi pişirince cezvenin dibine çöken telve yok denecek kadar azdı. İçtikten sonra fincanın dibinde de çok az telve kaldı. Bu da şunu gösteriyor; öğütülen kahve son derece ince yapısı ile suyun içine homojen bir şekilde karışıyor, kahveyi içerken de boğaza takılmadan, ağız içine yapışmadan tamamı içilebiliyor. Fincan dibinde kalan telve tamamen pürüzsüz ve krem kıvamında. Kahvenin acı tadını sevenler afiyetle onu da yiyebilirler. Uzun lafın kısası mükemmel, yıllardır aradığım bir makine.
✍🏻 Başlangıç için çok güzel espresso çekiyor. Dipsiz portafiltre ile farklı kahvelerde çok güzel sonuçlar aldım. Kesinlikle yeni başlayan ve cidden espresso öğütmek isteyenler alabilir. İçinden single dose kit ve 58mm üç kulaklı dipsiz portafiltre de çıktı. Single dose kit ile birlikte retention 0.01gr kadar oluyor, gayet yeterli. Filtre kahve v60 demlemek için çok oluyor.
2️⃣ Briz BR721 Çıkarılabilir Hazneli Kahve Öğütücü
- Emniyet sistemi
- Çıkarılabilir hazne ile maksimum hijyen
- 70 gr öğütücü hazne kapasitesi
- Bas-çalıştır mekanizmasıyla kolay kullanım
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik hazne
- Kaydırmaz taban pabuçları
- Kablo sarma bölümü
- 200W motor gücüyle üstün performans
Briz BR721 Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Her sabah çekirdek kahve öğütmek için eve aldım.
İşimi gayet kolay, sessiz halletmemi sağlıyor. Ben ürünü çok beğendim.
✍🏻 Kahve öğütmek için aldım, haznesinin çıkması işime yaradı. Performansından memnunum. Ayrıca kablolu olması da benim için avantajlı oldu, şarj ile uğraşmak istemiyordum. Haznesi küçük değil.
3️⃣ Delonghi KG89 Kahve Öğütücü
- En iyi aroma için 2 öğütme tekerleği
- 16 kademeli ayarlanabilir öğütme seçici
- Kaplar çıkarıldığında otomatik güvenli kapatma sistemi
- Fincan seçici
- Güvenli tutuş sağlayan düğmelerle kolay kullanım
Delonghi KG89 Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Bu cihazı espresso makinem için kahve çekirdeklerini öğütmek amacıyla satın aldım ve işini mükemmel ve tutarlı bir şekilde yapıyor. Başlangıçta, espresso performansı hakkındaki bazı olumsuz yorumlar nedeniyle satın almaktan vazgeçmiştim. Sonra düşündüm ki, İtalyanlar espresso öğütemeyen bir öğütücü yapar mı? Kesinlikle hayır... Espresso öğütme için harika bir makine.
✍🏻 Bu kahve öğütücü mükemmel. Çok ince öğütmeden kalın öğütmeye kadar geniş bir öğütme aralığına sahip. Ayrıca kahvaltıda içtiğim tek fincandan, gerektiğinde tam bir demliğe kadar seçim yapabiliyorum. Şık görünüyor ve bir düğmeye basarak öğütmeye hazır, iyi miktarda kahve çekirdeği depolayabiliyor. Bayıldım!
4️⃣ Hario Mini Plus Seramik Kahve Değirmeni
- Seramik öğütücü bıçaklar
- Çeşitli öğütme boyutları için kolay ayarlanabilir
- Dayanıklı tasarım
- Kompakt ve taşınabilir
- 24 gr öğütücü hazne kapasitesi
Hario Mini Plus Kahve Değirmeni Yorumları 💬
✍🏻 Uzun süredir pratik bir kahve değirmeni arayışındaydım ve bu ürünle tam istediğimi buldum. Hem boyu çok uygun hem de malzeme kalitesi üst düzey, zaten Japon malları hiç üzmez. Kullanımı ve işlevselliği de çok iyi. İki kişilik kahve 2-3 dakikada hazırlanabiliyor.
✍🏻 Öğütücüyü temizlemek çok kolay ve çok kaliteli. Birçok kalınlıkta öğütebiliyor, istediğinizi ayarlayıp öğütün ve güzel kahvenizi için. Hario iyi bir marka.
5️⃣ Any Morning SH25836B Elektrikli Kahve Öğütücü
- Tutarlı öğütüm performansı için paslanmaz çelik flat dişli sistem
- 25 kademeli hassas öğütme
- Dijital zamanlayıcı ve LED ekran
- Anti-statik temizleme düğmesi
- Çift kilit güvenlik sistemi
- Tek dokunuşla başlatıp durdurma
- Aşırı ısınma koruması
- 190 g çekirdek kapasitesi (yaklaşık 12 fincan)
- 200 W motor gücü
- Sökülebilir dişli ve kolay temizlik
Any Morning SH25836B Elektrikli Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Türk kahvesi sonucu gayet iyi. Neredeyse un kadar ufalıyor. Makul bir sesi var ve saniyeler içinde öğütebiliyor. Çok ince öğütmede süre haliyle bir miktar artıyor. İnce French press için 30 saniyede 10 kupa civarında homojen öğütme yaptı. Statik azaltma için öndeki tırnağı birkaç kez tıklayın. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim.
✍🏻 Uzun zamandır bir kahve öğütücü almak istiyordum fakat piyasadaki birçok ürün oldukça pahalı. Öğütülmüş şekilde kahve aldığımda ise espresso makinemden tam verim alamıyormuşum gibi hissediyordum. Bu öğütücünün en iyi yanı ise istediğiniz incelikte kahve öğütebilmeniz. Aynı zamanda süre ayarı ile ihtiyacınız olan kahve miktarını taze bir şekilde öğütebilirsiniz. Ben aldığımda az yorum vardı ve tereddüt ettim fakat iyi ki almışım diyorum.
6️⃣ Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü
- 165W güçlü öğütme gücü
- 31 farklı öğütme ayarı
- 275 gr öğütme haznesi
- Paslanmaz çelik gövde
- Öğütme işleminin her aşamasını gösteren LED gösterge
- 1-10 fincan kapasitesi
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir öğütme haznesi
Fakir EKM 6121 Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Çok güzel. Bu fiyata inanılmaz kaliteli bir ürün. Öğütmesi yeterli; ister filtre ister espresso yapın yeterli ayarda öğütme yapıyor.
✍🏻 Her türlü kahveyi öğütüyor. Kesinlikle parasını sonuna kadar hak ediyor. Türk kahvesini evde çekirdekten taze çekip içmek için harika bir seçenek.
7️⃣ Zwilling Enfinigy Kahve Öğütücü
- Aroma koruyucu paslanmaz çelik kahve öğütücü
- Espresso, French press, filtre kahve ve daha fazlası için 140 ayarlanabilir öğütme boyutu
- 1 - 12 fincan için bireysel fincan ayarı
- Çıkarılabilir hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Minimalist tasarım
Zwilling Enfinigy Kahve Öğütücü Yorumları 💬
✍🏻 Eğer doğru öğütme sürecini yönetebilirseniz efsane bir makine. Evet, pro makinelerle ve çok üst seviye kahve ekipman markalarıyla kıyaslanamaz ama yapması gereken işi fazlasıyla yapıyor. Espresso, 3.nesil demlemeler, filtre kağıtlı olan her tür vs, yoğun gövdeli, asiditesi yüksek kahve istiyorsanız doğru öğütmeyi bilmelisiniz; çünkü bu makine onları da yapıyor. Bazıları, öğütülen kahvede topaklanma var demiş; çekirdeğin bulunduğu ortamın sıcaklığı, hava almaması, ışık, güneş görmemesi önemli, nemden de uzak olmalı. Bende kesinlikle topaklanma yapmıyor. Ev, ofis için ideal, kaliteli bir öğütücü ama çok pro seriler istiyorsanız, yüksek fiyatlarda farklı makineler de mevcut.
✍🏻 Öncelikle şunu belirteyim espresso için alınabilecek en ucuz elektrikli profesyonel öğütücü bu. Delonghi, Braun gibi markaların popüler cihazları espresso ayarı incelik vaat etse de en ince ayarda dahi sadece filtre kahve seviyesinde öğütüm yapabiliyor ve öğütme sistemleri düz çelik değirmen. Bu cihaz ise en ince espresso seviyesinde hatta Türk Kahvesi inceliğinde öğütüm yapabiliyor, üstelik değirmen sistemi konik. Bu noktada zaten profesyonel öğütüm için gerekli olan iki temel şartı da sağlıyor. Haricen güzel yanı diğer ucuz makineler gibi sıçratma yapmıyor, direk portafiltreye öğütüm yapabiliyorsunuz, hazne olmadan da çalışıyor yani. Makinenin malzeme kalitesi, hissiyatının eşdeğerinde. Öğütme derecesi hassaslık ayarı ise yine uygun fiyatlı emsallerinden daha hassas. Açıkcası bundan yüzde 20 daha ucuz olan ve düzgün espresso öğütüm derecesine sahip olmayan makineyi almak yerine kesinlikle farkı verip 3 yönden de (incelik derecesi, değirmen tipi, sıçratmama) daha üstün olan bu makineyi almalısınız. Portafiltre tipi makine kullananların zaten en uygun fiyatlı alabilecekleri makine bu, daha alt seviyeye bakmamalısınız.
8️⃣ Bosch TSM6A014R Kahve Değirmeni
- Paslanmaz çelik darbeli bıçak sayesinde yüksek hassasiyet ve ince öğütme
- Güvenli kullanım (Sadece doğru yerleştirilmiş kapak ve basılmış emniyet şalteri ile çalışır)
- Tek seferde 75 g çekirdek öğütme kapasitesi
- 1 metre kablo
Bosch TSM6A014R Kahve Değirmeni Yorumları 💬
✍🏻 Kahve, keten tohumu, çikolata, badem ve ceviz... her şeyi birkaç saniyede mükemmel bir şekilde öğüttü. Temizlemesi kolay; bir peçete veya kağıt havluyla siliyorsunuz ve pırıl pırıl oluyor. Bosh, güvenilir bir marka, hatta en iyilerden biri.
✍🏻 Bosch kahve öğütücüsünü özellikle Türk kahvesi yapmak için aldık, gerçekten de işini mükemmel yapıyor. İhtiyacımız olan öğütme seviyesine ulaşıyor. En büyük artısı da kullanım sırasında aşırı gürültülü olmaması. Harika bir ürün ve oldukça uygun fiyatlı. Şiddetle tavsiye ederim.
Kahve öğütücü alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Dişli türü: Hassas demlemeler için paslanmaz çelik, uzun ömürlü ve ısıyı daha iyi dengeleyen yapısıyla seramik dişliler öne çıkar.
- Öğütme boyutu/ayarı: Tercih edeceğiniz demleme yöntemi (Türk kahvesi, Espresso, Filtre, French Press) için farklı incelik/kalınlık ayarları gerekir. Hassas ve geniş aralık sunan öğütücülere yönelin.
- Kademeli-Kademesiz: Espresso makinesi kullanıyorsanız, öğütme boyutunu milimetrik değiştirebilen kademesiz modeller ince ayar yapmanızı kolaylaştırır.
- Manuel-Elektrikli: Seyahat ediyor ve az miktarda kahve tüketiyorsanız manuel (el tipi) modeller daha portatif ve bütçe dostudur. Ofis veya evde yoğun kullanım için elektrikli öğütücüler pratiklik sağlar.
- Kapasite ve temizlik: Günlük tüketeceğiniz kahve miktarına uygun hazne kapasitesine sahip modelleri seçin. Ayrıca öğütücünün parçaları kolay çıkarılabilir olmalı ve yıkanabilmelidir.
