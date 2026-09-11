Not alma ve çizim için en iyi kalemli tablet modelleri

Stylus kalemler, tabletlerde giderek daha hassas hale geliyor, çizdiğiniz en ince çizgileri bile algılayabiliyor. Dijital sanatçılar, tasarımcılar, öğrenciler, editörler ve hatta ofis için sunum hazırlayan herkes için bu kalemler, üretkenliği artırmak ve işinizin harika görünmesini sağlamak adına paha biçilmez araçlar. Peki, piyasadaki en iyi kalem desteğine sahip tabletler hangileri? İster çizim yapmak, ister notlar almak isterseniz de ders çalışmak için kalemli tablet arıyor olun, en iyi modeller bu listede. Ucuz seçenekten, paranızın karşılığını fazlasıyla veren en iyi çizim tabletine kadar, şu anda satın alabileceğiniz en iyi kalem destekli tabletleri öneri listemizde bulabilirsiniz.

1️⃣ Casper PAD Z10 PRO

Tam Boyutta Gör Casper PAD Z10 Pro, geniş ekranı, güçlü performansı, premium tasarımı ve aksesuarlarıyla şu anda piyasadaki en iyi kalemli tablet modeli. Tabletin 14.2 inçlik OLED ekranı, yalnızca daha geniş görüntüleme alanı sunmakla kalmıyor, profesyonel kullanıma yönelik daha ferah bir çalışma alanı da sunuyor. Geniş ekran, belge, elektronik tablo ve sunum üzerinde çalışırken daha fazla içeriğin görüntülenmesine olanak tanıyarak, içerik üretimi ve çok yönlü kullanımda tablet ile dizüstü bilgisayar deneyimi arasındaki farkı azaltıyor. 2.8K QHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunan OLED panel, akıcı ve ayrıntılı görüntüleme deneyimiyle bu geniş çalışma alanını destekliyor.

Derin siyah tonları ve %100 DCI-P3 renk gamı tasarım, çizim ve görsel içerik üretimi gibi renk doğruluğunun kritik önem taşıdığı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılıyor. %92 yüksek ekran-gövde oranı, 14.2 inç ekranın sunduğu genişliği kompakt gövde yapısıyla birleştiriyor. Tablet, geniş ekranına rağmen yalnızca 6.0 mm kalınlığında. İnce ve hafif yapısı çantada taşımayı kolaylaştırırken, alüminyum gövdesi şık ve dayanıklı hissi veriyor.

Casper PAD Z10 Pro, yapay zeka destekli görevleri doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirmek için yerleşik NPU kullanan MTK Dimensity D8300 işlemciden güç alıyor. Bu mimari, görüntü işleme, ses iyileştirme ve akıllı metin önerileri gibi işlevlerin bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan anında çalışmasını sağlıyor. 12 GB RAM kapasitesiyle tablet, çok sayıda uygulamayı, yüksek performans gerektiren sunumları, karmaşık elektronik tabloları ve video içeriklerini aynı anda sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Tablet ekosisteminde klavye ve kalem gibi tamamlayıcı aksesuarlar genellikle ayrı satılırken, Casper PAD Z10 Pro’da kutusundan çıkıyor. Üretkenlik odaklı Magic Keyboard ve Active Pen, Z10 Pro ile birlikte geliyor, hiçbir ek ücret ödemiyorsunuz. Magic Keyboard’un ayarlanabilir menteşesi, dokunmatik yüzey desteği ve manyetik bağlantı özelliği, geniş 14.2 inçlik ekranı anında mobil bir çalışma alanına dönüştürüyor. MPP 2.0 uyumlu Active Pen, avuç içi reddi (palm-rejection) ve hassas uç teknolojisi sayesinde not alma ve teknik çizimden belgelerde işaretlemeye ve el yazısıyla yazmaya kadar pek çok farklı görevde esneklik sağlıyor.

2️⃣ Casper PAD H10 Pro & H10 Pen

Casper PAD H10 Pro, ders notlarınızı almak, işlerinizi takip etmek ya da günün sonunda bir film-dizi açıp izlemek için geniş bir ekran ve kullanışlı aksesuarlar sunuyor. Geniş ekranı belgeler üzerinde rahatça çalışmanıza yardımcı olurken, canlı renkleri ve net detayları film izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM sayesinde de akıcı deneyim sunuyor. Ders notlarınızı ve dosyalarınızı rahatça saklamanız için microSD kart ile genişletebilen 256GB depolama alanı hazır bekliyor.

Not almayı ve çizim yapmayı seviyorsanız, 4096 basınç seviyesine sahip kalem hoşunuza gidebilir. Avuç içi algılama desteği yazarken kolaylık sağlarken, Türkçe Q düzenine ve dokunmatik yüzeye sahip Bluetooth klavyeli kılıf, uzun metinler hazırlamayı daha rahat hale getiriyor. Bu arada kalem, USB-C üzerinden şarj ediliyor ve 60 saate kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Kalemin kutudan çıkması da hoş bir detay. 10.000 mAh batarya, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve hafif alüminyum gövde de bu deneyimi tamamlıyor.

Casper PAD H10 Pro, klavyeli ve kalemli tablet arayanlar için çalışma ve eğlenceyi aynı cihazda bir araya getiriyor. İster ders çalışmak, ister toplantılarda hızlı not almak, isterseniz de dijital çizim yapmak için kalem desteğine sahip bir tablet arıyorsanız Casper PAD H10 Pen modeli sizin için harika bir seçenek. Pro model, tableti dizüstü bilgisayara dönüştürerek yazı yazma ve belge düzenleme işlerini daha verimli yapmanızı sağlayan klavye ve şık deri kılıfla birlikte geliyor.

3️⃣ Casper PAD M10

Tam Boyutta Gör Derslerinizi takip ederken, sunum hazırlarken ya da sevdiğiniz bir diziyi izlerken geniş ekran en iyi deneyimi sunar. Casper PAD M10, 12.2 inç 2.4K IPS ekranıyla hem çalışmak hem de video izlemek için geniş bir alan sunuyor. Panelin 90Hz yenileme hızı sayfalar arasında gezinmeyi daha akıcı hale getirirken, 500 nit parlaklık aydınlık ortamlarda daha rahat görmenize yardımcı oluyor.

Tabletin kalbinde MediaTek Helio G100 işlemci ve 8 GB RAM yer alıyor. 128 GB depolama alanı, microSD kart ile artırılabiliyor. El yazısıyla not almayı ya da çizim yapmayı seviyorsanız, USI 2.0 destekli aktif kalem size eşlik ediyor. 4096 basınç seviyesi ve avuç içi algılama desteğiyle çalışıyor ve 5 gün hiç şarj etmeden kullanabiliyorsunuz.

Tablet, 8.000 mAh güçlü bataryasıyla tüm gün okulda, işte, evde kesintisiz kullanım sunuyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, keyifli izleme deneyimi sunarken, 8 MP ön kamera bilgisayara ihtiyaç duymadan kaliteli görüntülü görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Tabletle fotoğraf çekme ihtiyacı duyduğunuzda arkada 8MP kamera mevcut.

Casper PAD M10, 7.5 mm inceliği, 598 gram alüminyum gövdesiyle çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz bir tablet. Özellikle okul ve ders için yüksek performanslı, ergonomik ve aynı zamanda uygun fiyatlı kalemli tablet arayanlara Casper PAD M10 modelini tavsiye ederiz.

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung en iyi kalemli tablet modeli. Notlarınız, çizimleriniz ve sevdiğiniz içerikler için geniş ekranlı bir tablet arıyorsanız, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra modeli dikkatinizi çekebilir. 14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, 2960x1848 piksel çözünürlüğüyle detayları net gösterirken, 120Hz yenileme hızı gezinmeyi daha akıcı hale getiriyor. Yansıma önleyici ekranı da farklı ışık koşullarında kullanım kolaylığı sağlıyor.

MediaTek Dimensity 9400+ işlemci ve 12 GB RAM, birden fazla uygulamayla çalışırken size hız sağlıyor. 512 GB depolama alanına projelerinizi, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatça kaydedebilir; 2 TB’a kadar microSD kart desteğiyle ek alan sağlayabilirsiniz. Aklınıza gelen bir fikri hemen not almanız veya çizime dönüştürmeniz gerektiğinde ihtiyaç duyacağınız S Pen kalem kutudan çıkıyor. Yenilenen altıgen gövdesi rahat tutuş sunarken, Samsung DeX uygulamalarınızı farklı pencerelerde düzenleyerek çalışmanızı kolaylaştırıyor. Uzun metinler yazmak isterseniz, ayrı satılan klavyeli kılıfı da tercih edebilirsiniz.

11.600 mAh batarya ve 45 W hızlı şarj desteğiyle gelen tabletin dört hoparlörü, film ve müzik keyfini tamamlıyor. 12MP ultra geniş açılı ön kamera keyifli görüntülü görüşmelere olanak tanıyor. Galaxy Tab S11 Ultra, 5.1 mm inceliği, 692 gram ağırlığıyla büyük ekranı ince gövdede buluşturuyor.

5️⃣ Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Tam Boyutta Gör Ders çalışmak için kalemli tablet arıyorsanız, uygun fiyatlı Samsung Galaxy Tab S10 Lite değerlendirebileceğiniz seçeneklerden biri. En güzel yanlarından biri, S Pen’in kutudan çıkması. Böylece kalem için ayrıca bütçe ayırmadan ders notlarınızı tutabilir, belgelerinize yazabilir ya da aklınıza gelen fikirleri çizime dökebilirsiniz. Samsung Notlar’daki el yazısını düzenleme ve matematik işlemlerini çözme araçları, kalemi ders çalışırken daha kullanışlı hale getiriyor.

10.9 inç ekranı, ders çalışırken ve video izlerken rahat görüntüleme alanı sunuyor. 90Hz’e kadar yenileme hızı sayfalar arasında gezinmeyi akıcı hale getirirken, Exynos 1380 işlemci bölünmüş ekranda çalışmayı destekliyor; bir yanda ders içeriğini açıp diğer yanda not almak oldukça pratik.

6 GB RAM 128 GB depolama ya da 8 GB RAM 256 GB depolama seçenekleri arasından ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Daha fazla dosya saklamak isterseniz, 2 TB’a kadar microSD kart desteği de bulunuyor.

Galaxy Tab S10 Lite, özellikle not almak ve günlük işlerini takip etmek isteyenler için bütçe odaklı kalemli tablet.

6️⃣ Apple iPad Pro M5

Tam Boyutta Gör M5 çipli Apple iPad Pro, çizim için en iyi tablet. iPad Pro M5, tandem OLED ekranıyla, inanılmaz renk doğruluğu ve 120Hz ProMotion yenileme hızı eşliğinde 1.600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Apple Pencil Pro ise ayrıca satın alabileceğiniz en iyi tablet kalemi; kusursuz basınç hassasiyeti, eğim algılama, doğal fırça dönüşü sağlayan jiroskop, hızlı araç değişimi için sıkma hareketi ve dokunsal geri bildirim özelliklerine sahip.

Yüksek performanslı kalemli tablet modelleri arasında olan iPad Pro, Mac benzeri benzersiz çoklu görev özellikleri sunan iPadOS 26 ile geliyor. Procreate, Affinity Photo, Photoshop'un gerçekten sağlam bir sürümü ve Clip Studio Paint iPad, profesyonel çizim ve yaratıcı uygulama seçenekleri bakımından açık ara en iyisi. Bu uygulamalar M5 çipinde mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 13 saati bulan pil ömrü de cabası.

7️⃣ iPad Air M4

Tam Boyutta Gör M4 çipli iPad Air, çizim için kalem destekli tablet arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model. iPad üzerinde çizim deneyiminin gerçekten üst seviyeye taşındığı model. Standart iPad'in aksine Air, lamine edilmiş bir ekrana sahip; bu sayede sanki doğrudan ekranın yüzeyine çizim yapıyormuşsunuz hissini veriyor. Ayrıca, şu anda piyasadaki en iyi tablet kalemi olan Apple Pencil Pro'yu da destekliyor. Apple kalem, basınç hassasiyeti, eğim algılama ve kalemin dönüş hareketini algılayan dahili jiroskop gibi özelliklere sahip. Örneğin; Procreate'te kaligrafi fırçası kullanırken kalemi döndürdüğünüzde fırça açısı da buna göre değişiyor.

iPad Air, çizim veya not almak için kalemli tablet arayanlara önereceğimiz modellerden biri.

8️⃣ HUAWEI MatePad 11.5 S 2026

Tam Boyutta Gör Deftere yazma hissini tablet ekranında yaşamak isteyenler için HUAWEI MatePad 11.5 S 2026, PaperMatte ekranıyla dikkat çekiyor. Yansımaları azaltan yüzeyi, ders notlarını okurken ve kalemle çalışırken daha rahat deneyim sunmayı amaçlıyor. 11.5 inç ekranın 2.8K çözünürlüğü detayları netleştirirken, 144Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı gezinmeyi akıcı hale getiriyor.

HUAWEI M-Pencil Pro desteği, not almak ve dijital çizim yapmak isteyenlere farklı kullanım olanakları sağlıyor. HUAWEI Notes ile notlarınızı düzenleyebilir, GoPaint’in fırça ve renk araçlarıyla çizimlerinizi geliştirebilirsiniz. Kalemi şarj etmek için tabletin kenarına takmanız yeterli oluyor. Ayrılabilir manyetik klavye seçeneği de bulunuyor. Standart versiyonda klavye ve kalem yok. Klavye+kalemli versiyonu seçmeniz gerekiyor.

Kirin T92C işlemci, 12 GB RAM 256 GB depolama alanıyla gelen tablet, HarmonyOS 4.3 üzerinde çalışıyor. 8.800 mAh batarya ve 40 W hızlı şarj desteği günlük rahat kullanım sağlarken, dört hoparlörlü HUAWEI Histen 9.0 ses sistemi film ve müzik keyfini tamamlıyor. Yaklaşık 515 gram ağırlığı ve 6.1 mm inceliğiyle MatePad 11.5 S 2026, notlarını ve çizimlerini yanında taşımak isteyenler için kullanışlı kalem destekli tablet modeli.

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